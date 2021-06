Migranten im Mittelmeer: EU-Parlamentspräsident David Sassoli spricht mit Papst

Privataudienz

EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat mit Papst Franziskus bei einer Privataudienz über die Lage von Migranten im Mittelmeer gesprochen.

Rom - EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat mit Papst Franziskus bei einer Privataudienz über die Lage von Migranten im Mittelmeer gesprochen. „Ein Europa, das Menschen auf dem Meer nicht rettet und sie sterben lässt, drückt keine Menschlichkeit aus“, sagte der 65-Jährige Sozialdemokrat am Samstag nach dem Treffen mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche vor Journalisten im Vatikan. Die Menschen müssten gerettet werden. Es gehe aber um Tausende Menschen, nicht um Millionen. „Wir müssen zeigen, dass Themen wie Aufnahme und Integration sehr wichtig sind“, erklärte der Italiener weiter.

Der Vatikan teilte im Nachgang der Audienz nichts zu den Gesprächsinhalten mit. Papst Franziskus hatte unlängst beim traditionellen Angelus-Gebet das Mittelmeer als „größten Friedhof Europas“ bezeichnet.

Von Libyen oder Tunesien aus machen sich Menschen in kleinen Schlauchbooten immer wieder auf den Weg in Richtung Europa über das zentrale Mittelmeer. Einige geraten in Seenot, kentern und sterben oder werden von der Küstenwache abgefangen und zurück in Länder gebracht, wo ihnen Gewalt droht. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration starben seit Jahresbeginn mehr als 690 Migranten im Mittelmeer. (dpa)