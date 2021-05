Foto von dramatischer Rettung geht um die Welt - „Das Baby war eiskalt und völlig blass“

Migrations-Krise in Ceuta

Tausende Menschen versuchten die spanische Exklave-Ceuta von Marokko aus schwimmend zu erreichen. Ein bewegendes Rettungsbild sorgte nun für Aufsehen.

Madrid - Mehr als 8000 Migranten erreichten schwimmend binnen 36 Stunden die Nordafrika-Exklave, wo sich auch die spanische Stadt Ceuta befindet. Laut Informationen der dpa schickte die Regierung in Madrid* 5600 Menschen jedoch direkt einen Tag später (19. Mai) wieder zurück nach Marokko. Ein Foto der dramatischen Rettungsaktion an der nordafrikanischen Küste wurde seit Dienstag vielfach geteilt. Der Retter des Babys, Juan Francisco Valle, sprach in mehreren Interviews über seinen Einsatz.

Migranten-Krise in Ceuta: Rettung eines Babys geht um die Welt - „Das Baby war eiskalt“

Der 41-jährige Beamte der spanischen Zivilgarde (Guardia Civil) hat mit seinen Begleitern fast zwei Tage im Wasser verbracht. „Wir haben seit Sonntag insgesamt acht oder zehn Stunden geschlafen“, berichtet er der spanischen Zeitung EL Paîs. Juan Francisco Valle war zuvor beim Militär und hat als Rettungstaucher bei der Marine arbeitete. Vor 12 Jahren trat er der Zivilgarde bei. Er erklärt, sie seien darauf trainiert, mit fast jeder Situation im Meer umzugehen. Allerdings haben sie noch nie zuvor „eine menschliche Flut“ wie diese, von „Hunderten von verzweifelten Menschen“, erlebt.

Seine übliche Arbeit bestehe darin, Leichen im Wasser zu bergen, sei es auf dem Meer, einem Sumpf oder einem Fluss. „Aber diesmal mussten wir lebende Menschen jeden Alters und unter allen Bedingungen retten und zwischen so vielen Menschen im Wasser unterscheiden, die unsere Hilfe am dringendsten benötigten“, erklärt er. „Wir haben uns das Baby geschnappt, es war eiskalt, völlig blass, es hat sich überhaupt nicht bewegt“, sagte er. „Ganz ehrlich, ich wusste nicht, ob es noch am Leben oder schon tot war.“ Laut El País ist das Kind nun in Sicherheit.

Migranten-Krise: Retter Juan spricht über die dramatischen Szenen im Mittelmeer

Es habe viele Väter und Mütter gegeben, die sich ihre Kinder mit Stoff und Kleidung auf den Rücken gebunden hatten. Oft habe man nicht erkennen können, was genau die schwimmenden Migranten auf dem Rücken getragen hätten - „ob Rucksäcke oder Kleidung, oder vielleicht kleine Babys“. Er spricht auch darüber, dass sie trotz der Rettung vieler Menschen nicht alle erreichten, wie zum Beispiel einen jungen Migranten, der an diesem Dienstag (18. Mai) ertrunken war.

Das Bild der „wilden Augen der Menschen“, denen sie aus dem Wasser halfen, habe sich bei ihm und seinen Kollegen ins Gedächtnis gebrannt. Der schwierigste Moment, wie er erzählt, „war der frühe Morgen von Montag bis Dienstag, als Dutzende von Menschen südlich der Sahara ins Wasser sprangen“. Wegen der Dunkelheit konnte man sie kaum erkennen. „Wir haben sie nicht gesehen, wir wussten nicht, ob sie Kinder hatten“, sagte er gegenüber der spanischen Zeitung EL Paîs. Er wird mit seinen Kollegen wieder ins Wasser gehen, um weitere Leben zu retten. (dpa/tkip)

