Migranten von griechischer Polizei in Sicherheit gebracht

Delta des Flusses Evros. © Antonis Lamprou / IMAGO

17 Migranten wurden am Mittwoch von griechischen Grenzschützern von einer Kleininsel im Fluss Evros an der Grenze zur Türkei in Sicherheit gebracht.

Athen - Unter den geretteten Menschen waren auch acht Minderjährige, wie die Behörden mitteilten. Schleuser hatten die Migranten demnach in der Nacht zum Mittwoch von der Türkei aus auf das Eiland gebracht. Nach ihrer Rettung seien sie medizinisch versorgt und in ein Registrierlager gebracht worden. Aus welchen Staaten die Menschen stammen, war zunächst nicht bekannt.

Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) 4726 Migranten aus der Türkei in Griechenland und damit in die EU gekommen. Die meisten haben Griechenland den Angaben zufolge auf dem Seeweg erreicht. Die Dunkelziffer dürfte aber viel höher sein, schätzen Fachleute. Schleuserbanden versprechen den Menschen, sie von Griechenland aus weiter nach West- und Mitteleuropa zu bringen. Dafür zahlen die Migranten oft viele tausend Euro pro Person. (dpa)