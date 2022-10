Migration aus Venezuela: Mexiko und USA vereinbaren neue Regelung

Über Kolumbien machen sich viele Menschen aus Venezuela auf den Weg in die USA © Jorge Mantilla / dpa

Mexiko und die USA haben sich im Zuge des starken Zustroms von Migranten aus Venezuela in die Vereinigten Staaten auf ein neues Verfahren geeinigt, wie mit den Menschen aus dem südamerikanischen Krisenstaat umgegangen werden soll.

Washington/Mexiko-Stadt - Demnach können die US-Behörden illegal in die USA eingereiste Venezolaner künftig nach Mexiko abschieben, wie die Regierungen der beiden Nachbarländer am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten. Gleichzeitig will Washington die legale Einreise von bis zu 24 000 Venezolanern unter bestimmten Bedingungen ermöglichen. Über ein ähnliches Verfahren hatten die USA zuletzt Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.

Damit soll die illegale Migration gestoppt werden. Die legale Einreise sei der einzige akzeptable Weg, sagte US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas. Nicht genehmigte Grenzübertritte würden die Tür für ein Aufnahmeverfahren schließen. Nach Angaben des Ministeriums wurden in diesem Jahr viermal so viele Venezolaner wie im Vorjahr an der Grenze abgefangen. Die Vereinbarung sieht Einreiseerleichterungen in die USA für Venezolaner vor, die sich noch nicht in Mexiko befinden, hieß es in einer Mitteilung des mexikanischen Außenministeriums. Mexiko werde im Gegenzug die Abschiebungen aus den USA für eine begrenzte Zeit zulassen.

Mehr als 150 000 Menschen, die meisten aus dem Krisenstaat Venezuela, durchquerten nach Angaben der panamaischen Migrationsbehörde in den vergangenen neun Monaten den Darién-Dschungel zwischen Panama und Kolumbien. Das ist eine Rekordzahl. 2021 waren es im ganzen Jahr 134 000 Migranten gewesen, ein Jahr zuvor 8594. Die Migranten verlassen ihr Zuhause vor allem wegen Armut, politischer Instabilität, Naturkatastrophen oder Kriminalität und hoffen auf ein besseres Leben in den USA. (dpa)