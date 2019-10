Migrationskrise: Jetzt brennt’s wieder in Griechenland

Der bevorstehende Besuch von Bundesinnenminister Seehofer in Athen rückt die Migrationskrise wieder in den Brennpunkt. Die Lage gleicht inzwischen einem Pulverfass. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Noch ist es zu früh, von einem Scheitern des EU-Flüchtlingspakts mit Ankara zu sprechen. Aber die Hinweise verdichten sich, dass Präsident Erdogan nicht länger bereit ist, die 3,5 Millionen in die Türkei geflüchteten Syrer dauerhaft in seinem Land zu dulden. Seit Monaten steigt die Zahl der in Griechenland ankommenden Migranten wieder stark an. Die Lage in den völlig überfüllten Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln gleicht mittlerweile einem Pulverfass. Die Angriffe eines gewaltbereiten Mobs junger Einwanderer auf Feuerwehrmänner im Elendslager Moria auf Lesbos zeigen, dass das Problem der neuen Regierung in Athen über den Kopf wächst.

Migrationskrise: Länder des Südens bleiben sich selbst überlassen

Die Atempause, die sich die Kanzlerin mit ihrem Deal mit der Türkei erkauft hat, könnte also bald vorbei sein. Doch die Zeit wurde nicht genutzt, um an der EU-Ostflanke ein europäisches Frontex-Grenzregime zu etablieren, das diesen Namen verdient. Längst haben andere politische Vorhaben Priorität, etwa der Kampf gegen den Klimawandel. Die Länder des Südens bleiben in der Migrationskrise sich selbst überlassen.