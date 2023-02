Nach Manifest aus Grünen-Reihen: Lindner fordert Schritte gegen „irreguläre Migration“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Christian Lindner beim Politischen Aschermittwoch 2023 © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Neuer Migrationsbeauftragter für Deutschland ist ein FDP-Politiker. Parteichef Christian Lindner hat bereits konkrete Erwartungen an ihn.

Berlin - „Irreguläre Migration“ werde in Deutschland nicht ausreichend unterbunden, findet Finanzminister Christian Lindner. Der FDP-Chef fordert nun konsequentere Abschiebung von Migranten ohne Aufenthaltsrecht. Anderes führe zu „dauerhaftem Aufenthalt und Bezug von Sozialleistungen“, sagte Lindner dem Nachrichtenportal t-online am Mittwoch (22. Februar).

Im Gegenzug gehe es darum, „Einwanderern, die hier arbeiten wollen, den Weg zu ebnen, indem unter anderem vorhandene Ausbildungen schneller anerkannt werden“, forderte Lindner. FDP-Politiker Joachim Stamp ist neuer Migrationsbeauftragter der Bundesregierung. Stamp soll nach Lindners Meinung „mit Herkunftsländern Abkommen über die Rückführung illegal eingewanderter Menschen abschließen“, schlug Lindner vor. Dabei sei ein Geben und Nehmen denkbar. „Erleichterungen bei Visa für Studierende und in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, dafür aber auch Partnerschaft bei der Unterbindung illegaler Migration.“

Migrationspolitik in Deutschland: Auch Palmer warnt in Grünen-„Memorandum“

Die Realo-Gruppierung „Vert Realos“ hatte diese Woche den migrationspolitischen Kurs der Grünen in einem Memorandum grundsätzlich in Frage stellt. Die Führung der Partei ließ den Appell zunächst weitgehend unkommentiert. Für die Grünen gehe es in diesem Bereich um Humanität und Ordnung, sagte Parteichef Omid Nouripour am Montag (20. Februar). „Dazu gibt es Debattenbeiträge aller Art, die wir natürlich nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch bearbeiten.“

In dem Manifest heißt es, es sei auch in Deutschland ein Rechtsruck zu befürchten, falls Bürgerinnen und Bürger weiter ihr Sicherheitsgefühl einbüßten. Zu den Unterzeichnern gehören Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, der frühere Grünen-Bundestagsfraktionschef Rezzo Schlauch und die Ex-Europaparlamentarierin Rebecca Harms. Es werde kaum zwischen Kriegs-, Asyl- und Wirtschaftsmigranten unterschieden, hieß es weiter.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Aktuelle Zahlen zu Migration: Zahl der Asylanträge in Deutschland steigt

Deutschland hatte im vergangenen Jahr 244.132 Asylanträge registriert, ein Anstieg um fast 28 Prozent im Vergleich zu 2021. Die meisten Antragsteller kamen auch aus Syrien und Afghanistan. Länder und Kommunen klagen über die Doppelbelastung durch Ukraine-Flüchtlinge und Asylbewerber. Ein von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) einberufener Flüchtlingsgipfel in Berlin brachte vor knapp einer Woche aber keine neuen konkreten Finanzzusagen vom Bund.

Beim EU-Sondergipfel zum Thema Zuwanderung im Februar einigten sich die Teilnehmer auf beschleunigte Abschiebungen sowie einen Ausbau von Befestigungen an den Außengrenzen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sprach danach von einer „pragmatischen“ Lösung.

Zuwanderung in der EU: Mehrfach gestellte Asylanträge?

Die Asylagentur und die EU-Kommission gehen jedoch davon aus, dass den EU-weiten Asylanträgen nicht ebenso viele Antragsteller gegenüberstehen. Sie vermuten, dass viele Migranten Anträge in mehreren EU-Staaten stellen, um ihre Chancen zu erhöhen. Darauf deuten auch Zahlen der EU-Grenzschutzagentur Frontex hin: Sie hatte im vergangenen Jahr rund 330.000 irreguläre Ankünfte in der EU gezählt, die Zahl der Asylanträge ist aber fast dreimal so hoch.

Für eine „würdige Aufnahme von Migranten in Europa“ setzt sich eine Bürgerinitiative bei der EU-Kommission ein. Die Organisatoren haben nun sechs Monate Zeit, eine Million Unterschriften aus mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten zu sammeln. Dann können sie die Kommission zum Handeln auffordern – bindend ist dies jedoch nicht. Zudem fordert die Initiative ein funktionierendes Verteilsystem für Zuwanderer in Europa. Eine freiwillige Initiative um Deutschland und Frankreich war zuletzt weitgehend ins Leere gelaufen. (dpa/AFP/frs)