Mike Mohring: CDU-Mann kämpft um die Macht - und gegen den Krebs

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring ist an Krebs erkrankt und muss als Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl um das Amt des Ministerpräsident kämpfen.

Erfurt - Es ist eine schwere Aufgabe, die Thüringens CDU-Chef Mike Mohring (47) schultern muss: Am 27. Oktober soll er Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei der Landtagswahl aus dem Amt stoßen. Ausgerechnet in dieser schweren Zeit kämpft Mohring mit Krebs.

Politischer Aschermittwoch der Thüringer CDU in der Festhalle der Brauerei im Städtchen Apolda im Weimarer Land. 1300 Gäste sind gekommen, mehr als zu Annegret Kramp-Karrenbauer im mecklenburgischen Demmin. Mohring schwört seine Partei auf eine harte Auseinandersetzung mit der AfD bei den kommenden Wahlen ein. Er hat eine Wollmütze auf, ein Hinweis auf die Chemotherapie, der er sich gerade unterzogen hatte.

Mike Mohring blickt optimistisch in die Zukunft

Mohring hat Krebs. Im Januar outete sich der Politiker mit einem Facebook-Video, ohne genau zu erklären, welche Art von Krebs er hat. Im Oktober habe er eine Operation gehabt. Diese sei gut verlaufen, alles heile gut. „Aber die Ärzte hier haben eben nicht nur Gutartiges gefunden.“ Die Behandlung stimme optimistisch. „Aber man sieht eben die äußerlichen Wirkungen. Mein Arzt ist sozusagen mein Friseur.“

+ Mike Mohring (r). mit Sachsens und Bayerns Länderchefs Michael Kretschmer (CDU) und Markus Söder (CSU) beim Deutschlandfest im Oktober 2018 © dpa / arifoto UG / Michael Reichel

Mohring schultert bereits viele Aufgaben in der CDU: Fraktionsvorsitzender im Landtag, Landeschef, Mitglied in Bundesvorstand und Präsidium, Vorsitzender der Fraktionsvorsitzendenkonferenz der Unions-Fraktionen der Länder, in Bund und Europa. Im Oktober kürte ihn die Partei zum Landtags-Spitzenkandidaten.

Mike Mohring: Wahlkampf mit Krebs-Diagnose

Die Chemo beendete Mohring vor zwei Wochen. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, erklärte er danach in der Bild. Weiter: „Jetzt steht noch eine Behandlung an zur Prophylaxe und dann hoffe ich, dass alles so gut ausgeht, wie die Ärzte das diagnostiziert haben.“ Er habe die Zahl der Termine zurückgefahren, dennoch seien die letzten Monate mit Therapie und Politik nicht ganz unanstrengend gewesen. Doch es sei „beides ganz gut gelungen“.

Politische Gegner senden Genesungswünsche

Nach seinem Krebs-Outing hatte Mohring hunderte Genesungswünsche erhalten. Ministerpräsident Ramelow (Linke) schrieb auf Facebook: „Ich drücke Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen eine gute und vor allem eine erfolgreiche Genesung – alles Gute und Gottes Segen.“ Der Thüringer SPD-Spitzenkandidat, Wolfgang Tiefensee, sprach auf Twitter von einer „bestürzenden Nachricht“ und wünschte Mohring „von Herzen viel Kraft“. Auch Bürger sprachen oder schrieben Mohring an, viele erzählten ihm von ihrer Krebsdiagnose und berichteten, dass der CDU-Politiker ihnen mit seinem Outing-Auftritt Mut gemacht habe, so Mohring in der Bild. Dass viele Menschen mit einem Krebs-Schicksal jeden Tag kämpften, berühre ihn sehr. Mohring resümiert: „Wenn man da ein bisschen Mut zurückgeben kann, stärkt einen das auch selbst“.

Johannes Welte

