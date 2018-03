Milchreis und Rinderragout: Das steht zu Ostern auf Puigdemonts Speisekarte

Carles Puigdemont, früherer katalanischer Regionalpräsident und zurzeit Insasse der Justizvollzugsanstalt Neumünster, muss am Osterwochenende auf Festessen verzichten.

Neumünster - Der Speiseplan „Normalkost“ sieht laut dem Kieler Justizministerium am Samstag Milchreis mit Zucker und Zimt vor. An den beiden Osterfeiertagen gibt es Pfefferhacksteak mit Bohnen und Kartoffeln sowie Rinderragout mit Gemüse und Nudeln.

Puigdemont war am Sonntag auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen worden, als er auf dem Rückweg von Finnland in sein belgisches Exil war. Seither sitzt er in Neumünster in Gewahrsam. In Spanien wird ihm unter anderem Rebellion vorgeworfen. Die deutschen Behörden prüfen derzeit, ob er ausgeliefert wird oder nicht.

dpa