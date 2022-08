Manöver „Wostok“: China schickt Streitkräfte für Militär-Übungen nach Russland

Von: Tobias Utz, Nail Akkoyun

Teilen

Die Gefechte im Ukraine-Krieg gehen weiter. Inzwischen sind weitere Details zu den Explosionen auf der Krim bekannt: der News-Ticker am Donnerstag, 18. August.

+++ Update vom Donnerstag, 18. August: China schickt Truppen für gemeinsame Militärübungen nach Russland. Die Streitkräfte sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Peking im Zuge einer bilateralen Kooperationsvereinbarung mit Moskau am Manöver „Wostok“ teilnehmen. Dieses findet nach russischen Angaben zwischen dem 30. August und dem 5. September statt „Das Ziel ist, die praktische und freundschaftliche Kooperation mit den Armeen teilnehmender Staaten zu vertiefen, das Niveau strategischer Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern zu vergrößern und die Fähigkeit zu stärken, auf verschiedene Sicherheitsbedrohungen zu reagieren“, erklärte das chinesische Verteidigungsministerium. Demnach nehmen auch Indien, Belarus, die Mongolei und Tadschikistan an dem Manöver teil.

Westliche Staaten werfen China und Indien vor, Russland bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine diplomatische Rückendeckung zu geben. Die beiden Staaten haben den russischen Krieg nicht verurteilt. Peking betonte nun, die Teilnahme Chinas an dem „Wostok“-Manöver hänge nicht mit der „derzeitigen internationalen und regionalen Situation“ zusammen.

Russland und China hatten bereits im Mai gemeinsame Militärmanöver mit Bombern nahe Japan und Südkorea abgehalten. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich US-Präsident Joe Biden zu einem Treffen mit den Regierungschefs Indiens, Australiens und Japans zu einem Gipfel über regionale Sicherheit in Tokio auf.

Ukraine-Krieg-News: Brücke zur Krim könnte nächstes Angriffsziel sein

+++ 22.00 Uhr: Die russische Luftwaffe versucht ukrainischen Geheimdienstangaben zufolge, nach mehreren Explosionen Kampfflugzeuge und Hubschrauber auf der Krim in Sicherheit zu bringen. Teils würden die Flugzeuge ins Innere der 2014 annektierten Halbinsel überführt, teils auf russisches Festland abgezogen. Das teilte der ukrainische Militärgeheimdienst auf Facebook mit. Beobachtet worden sei die Verlegung von mindestens 24 Flugzeugen und 14 Hubschraubern.

+++ 20.00 Uhr: Die Ukraine scheint nach den Explosionen auf der Krim ein neues Ziel ins Auge gefasst zu haben. Präsidentenberater Mychailo Podoljak drohte jetzt nämlich indirekt mit einem militärischen Angriff auf die für Russland strategisch äußerst wichtige Brücke zur Krim über die Straße von Kertsch. Die Brücke, die der russische Präsident Wladimir Putin 2018 persönlich eingeweiht hatte, sei ein „illegales Objekt“ und müsse abgebaut werden - „egal wie: freiwillig oder nicht“, erklärte Podoljak.

Ukraine-Krieg: Ein Angriff auf dieses Ziel würde einen herben Verlust für Russland bedeuten. (Archivbild) © Sergei Malgavko/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Alle Himars-Raketenwerfer angeblich noch intakt

+++ 19.00 Uhr: Die Himars-Raketenwerfer, die die USA der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, sind nach ukrainischen Angaben alle noch intakt. Das sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov im Gespräch mit dem ukrainischsprachigen Ausgabe der US-amerikanischen Zeitung Voice of America. Seit Beginn des Kriegs hat die Ukraine mindestens 20 Himars-Raketenwerfer erhalten und sie eingesetzt, um russische Munitionsdepots, Kommandoposten und Luftverteidigungsanlagen anzugreifen. Russland hat wiederholt behauptet, eine Reihe der Systeme zerstört zu haben.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 18.15 Uhr: Die Ukraine hat sechs Panzerhaubitzen von Lettland erhalten. „Zusammen werden wir siegen!“, schrieb Verteidigungsminister Olexij Resnikow bei Twitter. Es handele sich um sechs selbstfahrende Geschütze des US-amerikanischen Typs M109. Seit dem Beginn des russischen Einmarsches im Februar hat die Ukraine sieben verschiedene Haubitzentypen mit dem NATO-Kaliber von 155 Millimeter erhalten.

+++ 16.45 Uhr: Russland wechselt nach den Explosionen auf russischen Militärstützpunkten auf der Krim den Chef der Schwarzmeerflotte aus. Zum neuen Kommandeur sei Viktor Sokolow ernannt worden, berichtet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Insider.

+++ 15.00 Uhr: Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim haben auch heute Explosionen ein Munitionslager der russischen Truppen erschüttert. Der von Russland ernannte Verwaltungschef der Krim, Sergej Aksjonow, sagte, ein Hubschrauber unterstütze die Löscharbeiten aus der Luft.

News zum Ukraine-Krieg: Russland verhaftet „Terrorzelle“ nach Explosionen auf der Krim

+++ 13.00 Uhr: Sergej Aksjonow, ein ranghoher Beamter, der von Russland auf der annektierten Halbinsel Krim eingesetzt wurde, hat behauptet, dass man die Mitglieder einer sechsköpfigen „terroristischen Zelle“ verhaftet habe. Die Beschuldigten sollen hinter den Explosionen auf der Krim stecken, die sich zuletzt ereigneten. Es ist nicht bekannt, ob die festgenommenen Personen mit den Detonationen am Dienstag (16. August) im Norden der Halbinsel, oder aber mit den Explosionen der vergangenen Woche im Westen der Krim in Verbindung stehen sollen.

„Alle sind festgenommen worden. Die Aktivitäten der Terroristen wurden, wie nicht anders zu erwarten, vom Territorium des terroristischen Staates Ukraine aus koordiniert“, sagte Sergej Aksjonow auf Telegram. Weiter sollen die Verdächtigen der in Russland verbotenen Gruppe Hizb ut-Tahrir angehören – eine islamistische Gruppierung, die 1953 im damals jordanisch kontrollierten Ostjerusalem gegründet wurde.

News zum Ukraine-Krieg: Wolodymyr Selenskyj warnt Landsleute

+++ 10.50 Uhr: In der Region Donezk wurden in den vergangenen 24 Stunden den Angaben des Gouverneurs Pawlo Kyrylenko zufolge zwei Zivilpersonen durch den Beschuss Russlands getötet. Darüber hinaus seien sieben Menschen verwundet worden. Die Todesfälle wurden aus Awdijiwka und Zaitseve gemeldet, wie aljazeera.com berichtet.

Unterdessen hat Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute dazu aufgefordert, sich von russischen Militärstützpunkten und Munitionslagern fernzuhalten, nachdem es am Dienstag erneut zu einer Reihe von Explosionen auf der annektierten Halbinsel Krim gekommen war. Laut Moskau handelte es sich dabei um „Sabotage“.

In seiner täglichen Ansprache erklärte der ukrainische Präsident, dass die Explosionen eine Reihe von Ursachen haben könnten. „Aber sie alle bedeuten dasselbe: Die Zerstörung der Logistik der Besatzer - ihrer Munition, ihrer militärischen und sonstigen Ausrüstung sowie ihrer Kommandoposten - rettet das Leben unseres Volkes“, sagte Selenskyj.

News zum Ukraine-Krieg: Weitere Details zu den Explosionen auf der Krim

+++ 09.15 Uhr: Nach den Explosionen auf der Halbinsel Krim am Dienstag hat das britische Verteidigungsministerium eine Einschätzung zur Verfassung des russischen Militärs abgegeben. Im Lagebericht hieß es, dass „zwei der wichtigsten russischen Militärflugplätze auf der Krim“ getroffen worden seien. Dschankoj sei zudem ein sehr wichtiger Eisenbahn- und Straßenknotenpunkt, der für den Nachschub in den Süden der Ukraine eine wichtige Rolle spiele. Auch wenn die Ursache der Explosionen und das Ausmaß der Schäden auf der Krim noch unklar seien, seien die russischen Truppen auf der Krim „höchstwahrscheinlich zunehmend besorgt“ über die offensichtliche Verschlechterung der Sicherheit auf der Halbinsel, die als rückwärtiger Stützpunkt für die Besatzung fungiere. Die Informationen aus London, welche auf Geheimdienstangaben basieren, sind nicht unabhängig verifizierbar.

+++ 08.30 Uhr: Ukrainische Truppen haben offenbar eine russische Offensive bei Bilohirka, Region Cherson im Süden der Ukraine, zurückgeschlagen. Das berichtete der Generalstab des Militärs am Mittwochmorgen in einem Lagebericht. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 07.45 Uhr: Nach Angaben des Bürgermeisters von Mykolajiw, Oleksandr Sienkevych, feuerten russische Streitkräfte zwei Raketen auf die Petro-Mohyla-Schwarzmeer-Universität. Während das Gebäude beschädigt worden sei, seien keine Menschen verletzt worden, hieß es weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Angriffe auf Odessa und Mykolajiw

Update vom Mittwoch, 17. August, 06.45 Uhr: Serhiy Bratchuk, ein Sprecher der Verwaltung der Oblast Odessa, berichtete auf Telegram, dass Russland mehrere Raketen auf die Region abgefeuert hätten. Ob die Hafenstadt selbst betroffen ist, ist bislang unklar. Details zu den Schäden und möglichen Opfern werden derzeit noch überprüft. Darüber hinaus soll es auch in Mykolajiw in der vergangenen Nacht zu mehreren starken Explosionen gekommen sein. Dies erklärte Vitaly Kim, Gouverneur der Oblast Mykolajiw, auf Telegeram. Auch in diesem Fall sei das Ausmaß des russischen Angriffs noch nicht klar.

News zum Ukraine-Krieg: Region Donezk unter Beschuss

+++ 22.45 Uhr: Die russische Armee feuert nach Schätzungen des ukrainischen Oberkommandierenden Walerij Saluschnyj täglich 40.000 bis 60.000 Schuss Munition auf Stellungen der ukrainischen Armee ab. Am schwersten sei die Lage derzeit bei Donezk, wo die ukrainischen Stellungen bei Awdijiwka, Pisky und Marjinka unter heftigem Feuer liegen, schrieb Saluschnyj auf Facebook. Dies habe er auch dem kanadischen Generalstabschef Wayne Donald Eyre in einem Telefonat berichtet.

Auch der ukrainische Generalstab sprach in seinem Lagebericht für Dienstagabend von heftigen Angriffen auf ukrainische Stellungen am Nordwestrand der Separatistenhochburg Donezk. Weiter nördlich im Donbass bei Bachmut und Soledar sei es gelungen, russische Sturmangriffe abzuwehren. Der Feind habe sich unter Verlusten zurückziehen müssen. Unabhängige Bestätigungen für die Militärangaben gab es nicht.

+++ 21.30 Uhr: Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak hat in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian weitere Attacken angekündigt. Podoljak sagte, dass es in den „nächsten zwei oder drei Monaten“ weitere Angriffe geben könnte, ähnlich den schweren Schlägen auf einen Eisenbahnknotenpunkt und einen Luftwaffenstützpunkt auf der Krim. „Unsere Strategie besteht darin, die Logistik, die Versorgungsleitungen und die Munitionsdepots und andere Objekte der militärischen Infrastruktur zu zerstören. Es schafft ein Chaos in ihren eigenen Kräften“, sagte Podoljak.

Für viele Ukrainer haben Angriffe gegen die Krim-Machthaber eine besondere Bedeutung, weil die annektierte Halbinsel für sie bereits seit mehr als acht Jahren ein Inbegriff russischer Aggression ist.

+++ 20.00 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres trifft am Donnerstag (18. August) den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan in der Ukraine. Geplant ist ein Treffen in Lemberg, wie UN-Sprecher Stephane Dujarric in New York sagte. Danach werde Guterres nach Odessa ans Schwarze Meer weiterreisen und einen Hafen besuchen. Vor seiner Rückreise nach New York werde der UN-Chef in Istanbul das gemeinsame Koordinationszentrum zur Überwachung von Getreideexporten über das Schwarze Meer besuchen.

News zum Ukraine-Krieg: Menschen verlassen Krim

+++ 19.30 Uhr: Russische Staatsmedien berichten, dass eine Rekordzahl von Autos die Krim-Brücke überquert hat, die die von Russland besetzte Krim mit Russland verbindet – was darauf hindeutet, dass eine Reihe von Russen, die sich nach der Annexion 2014 in der Region niedergelassen haben, nun auf der Flucht sind.

+++ 18.15 Uhr: Nach Angaben der russischen Regierung in Moskau hat Großbritannien Überflugrechte über Russland für ein Spionageflugzeug beantragt. Dies sei „eine beabsichtigte Provokation“, hieß es vom Verteidigungsministerium. Die russische Luftwaffe werde dafür sorgen, dass der Luftraum des Landes nicht verletzt werde.

News zum Ukraine-Krieg: Notstandszone auf der Krim erweitert

+++ 17.15 Uhr: Die von Russland auf der Krim eingesetzten Verwaltungsbehörden haben offenbar die Notstandszone auf der Halbinsel erweitert. Dieser Ausnahmezustand wurde zuletzt am 9. August verhängt, als es Explosionen im Dorf Novofedorovka verhängt. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta. Die Maßnahme der Regionalverwaltung wird als Reaktion auf die Explosionen auf der Krim am Dienstag gewertet.

+++ 16.30 Uhr: Russland liefert laut einer Ankündigung am Dienstag bald neue Waffen in die Ukraine. Teil davon sollen atomwaffenfähige Langstreckenraketen, des Typs „Sarmat“ sein. Wladimir Putin hatte diese nach ersten Tests im Frühjahr angekündigt. Zudem sollen neue Kampfjets und Luftabwehrsystem im Waffenlieferungspaket enthalten sein. Dafür wurden im Verteidigungsministerium in Moskau die entsprechenden Verträge unterschrieben.

News zum Ukraine-Krieg: Russischer Geheimdienst fahndet nach ukrainischer Elite-Einheit

+++ 16.00 Uhr: Nun geht offenbar auch der russische Inlandsgeheimdienst (FSB) davon aus, dass eine ukrainische Elite-Einheit hinter den Explosionen auf der Halbinsel Krim steckt. Der FSB fahndet derzeit nach Mitgliedern ukrainischer Sabotagegruppen, die beispielsweise Stromleitungen zum Kraftwerk Kursk in die Luft gesprengt haben sollen, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS am Dienstag unter Berufung auf den FSB. „Sechs Säulen von Hochspannungsleitungen (110, 330 und 750 kV) wurden gesprengt, über die das KKW Kursk mit Strom versorgt wird“, heißt es in der FSB-Erklärung, die der US-Sender CNN zitiert. Aus dem Kreml hieß es zuvor lediglich, dass es sich wohl um einen „Sabotageakt“ handle.

+++ 15.15 Uhr: Das erste von den UN gecharterte Schiff mit Getreide für Afrika hat die Ukraine verlassen. Die mit 23.000 Tonnen Weizen beladene „MV Brave Commander“ sei am Dienstag vom Schwarzmeerhafen Piwdennji in der Stadt Juschne Richtung Dschibuti aufgebrochen, teilte das ukrainische Infrastruktur-Ministerium im Online-Dienst Telegram mit. Von dort aus solle das Getreide an Äthiopien geliefert werden.

Die ukrainische Regierung hofft nach eigenen Angaben auf zwei bis drei baldige ähnliche Getreidelieferungen. Insgesamt legten nach ukrainischen Angaben am Dienstag fünf Schiffe mit insgesamt 110.000 Tonnen aus ukrainischen Häfen ab. Das erste Schiff mit einer Getreideladung seit Beginn des russsichen Angriffskrieges Ende Februar war am 1. August in der Ukraine gestartet, seitdem waren es laut ukrainischen Hafenbehörden insgesamt 21 Schiffe. Die Ukraine und Russland sind die größten Getreide-Exporteure der Welt. Wegen des russischen Angriffskrieges waren monatelang alle Getreide-Exporte der Ukraine aus ihren Schwarzmeer-Häfen blockiert, was zu einer globalen Lebensmittelkrise beigetragen hatte. Im Juli einigten sich Russland, die Ukraine, die Türkei und die UNO auf ein Abkommen, um die Blockade zu überwinden. Die Exporte werden in Istanbul kontrolliert.

News zum Ukraine-Krieg: Elite-Einheit soll hinter Explosionen auf Krim stecken

+++ 14.45 Uhr: Die Explosionen am Morgen und am Mittag auf der illegal von Russland annektierten Halbinsel Krim werfen weiterhin zahlreiche Fragen auf. Nachdem ein Vertrauter von Präsident Selenskyj von einer „Meisterleistung“ der ukrainischen Armee gesprochen hat (s. Update v. 13.30 Uhr), bestätigte dies nun eine weitere Quelle. Der New York Times sagte ein hochrangiger ukrainischer Beamter, der allerdings anonym bleiben wollte, dass eine ukrainische Eliteeinheit dahinter stecke. Aus dem Kreml in Russland war bislang lediglich zu vernehmen, dass es sich um einen „Sabotageakt“ handle. Die genannten Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 14.00 Uhr: Auf der Halbinsel Krim gab es offenbar erneut Explosionen. Die russische Zeitung Kommersant berichtet von schwarzen Rauchwolken am Himmel über einem russischen Luftwaffenstützpunkt. Einem Bericht des Guardian nach liegt der Stützpunkt nahe der Stadt Simferopol. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen auf Halbinsel Krim – Vertrauter spricht von „Meisterleistung“

+++ 13.30 Uhr: Ein Vertrauter des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat angedeutet, dass die ukrainische Armee hinter den Explosionen auf der Krim stecken könnte. Auf Twitter schrieb Andrij Jermak, Leiter des Präsidialbüros, dass die ukrainischen Truppen ihre „filigrane „Entmilitarisierungs“-Operation“ fortsetzen würden. Er bezeichnete die Aktion unter anderem als „Meisterleistung“. „Die Krim ist Ukraine“, fügte Jermak hinzu.

News zum Ukraine-Krieg: Putin macht USA erneut Vorwürfe

+++ 12.45 Uhr: Wladimir Putin hat den USA vorgeworfen den Ukraine-Krieg unnötig „in die Länge zu ziehen“. Das sagte der russische Präsident auf einer Sicherheitskonferenz in Moskau. „Und sie handeln auf die gleiche Weise, indem sie die Möglichkeit eines Konflikts in Asien, Afrika und Lateinamerika fördern“, führte er aus. Beispielsweise sei der Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan als Teil „einer gezielten, bewussten Strategie, um die Lage in der Region und in der Welt zu destabilisieren und ins Chaos zu stürzen“.

+++ 11.45 Uhr: Die Ukraine hat offenbar die Leichen von 19 russischen Soldaten zurückgegeben. Das ukrainische Ministerium für die Reintegration der vorübergehend besetzten Gebiete teilte mit, dass eine Übergabe stattgefunden habe. Weitere Details wurden nicht genannt.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen auf Krim – Bahnverkehr beeinträchtigt

+++ 11.15 Uhr: Einem Bericht der BBC zufolge wurden durch die Explosionen auch Eisenbahnschienen auf der Krim beschädigt. Deshalb sei nun der Bahnverkehr auf der Halbinsel stark eingeschränkt. Das erklärte demnach der von Russland eingesetzte Verwaltungschef, Sergej Aksjonow. Die staatliche, russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, dass insbesondere die Bahnhöfe Azovske und Rozizd beschädigt worden seien.

+++ 10.45 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff am Montag (15. August) auf die Region Donezk wurde ein Zivilist getötet. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent. Dies habe sich in der Stadt Kostiantynivka ereignet, sagte Gouverneur Pavlo Kyrylenko demnach. Zwei weitere Personen wurden dem Beamten zufolge im Gebiet Donezk verletzt. Dies lässt sich nicht unabhängig verifizieren.

+++ 10.15 Uhr: Rund 2000 Personen wurden aus dem unmittelbaren Umfeld des Munitionslagers auf der Halbinsel Krim evakuiert. Zuvor hatte es mehrere Explosionen gegeben.

+++ 09.45 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Explosionen auf der illegal annektierten Halbinsel Krim gibt es offenbar „hohes Todesrisiko für Eindringlinge und Diebe“. Das teilte Mykhailo Podolyak, präsidialer Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, auf Twitter mit. Es finde derzeit eine Demilitarisierung statt. Bisher hat sich die ukrainische Regierung nicht zu einem Angriff auf die Basis nahe der Stadt Dschankoj bekannt. Die genannten Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Nach Explosionen – Auf Krim „läuft Evakuierung“

+++ 09.00 Uhr: Der von Russland eingesetzte Krim-Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, hat weitere Explosionen auf dem Militärstützpunkt bei Dschankoj gemeldet. „Es läuft eine Evakuierung, für die Sicherheit der Bewohner wird eine fünf Kilometer große Sicherheitszone gebildet“, sagte er in einer Videobotschaft auf Telegram. Kräfte des Verteidigungsministeriums, der Nationalgarde und des Zivilschutzes seien aktuell im Einsatz, so Aksjonow. Zuvor hatte es zahlreiche Berichte von der mutmaßlichen Explosion auf der Krim gegeben (s. Update v. 08.15 Uhr). Alle genannten Angaben sind nicht unabhängig verifizierbar.

+++ 08.15 Uhr: Auf der Krim kam es Dienstagmorgen offenbar zu weiteren Explosionen. Zunächst veröffentlichte der ukrainische Sender Nexta-TV unbestätigte Aufnahmen einer Detonation, die angeblich aus Dschankoj auf der Krim stammt. Darüber berichtet auch der Guardian. Darüber hinaus teilte die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti mit, dass am Morgen ein Umspannwerk in der Stadt in Brand geraten sei.

Lokalen Medienberichte zufolge habe auch ein Munitionslager im nahegelegenen Dorf Maiskoje Feuer gefangen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass zitierte den von Russland ernannten Verwaltungschef der Krim, Sergej Aksjonow, wie folgt: „Die Detonation von Munition hat sich im Norden der Krim ereignet“, heißt es in einem Telegram-Update. Die Ursache ist bisher noch unklar. Zu den verheerenden Explosionen auf der Krim, bei der zuletzt unter anderem russische Kampfjets zerstört worden, hatte sich die Ukraine nicht bekannt.

News zum Ukraine-Krieg: Russland bombardiert Charkiw – Schwerster Angriff seit Wochen

Update vom Dienstag, 16. August, 6.30 Uhr: Wie Ihor Terechow, Bürgermeister von Charkiw, auf Telegram mitteilte, sollen russische Truppen in der vergangenen Nacht fünf Bezirke der Millionenstadt beschossen haben – darunter auch Wohngebiete. Todesopfer wurden bislang allerdings keine gemeldet.

„Ein derartiger Einschlagsradius von Raketen auf die Stadt wurde seit langem nicht mehr beobachtet“, schrieb Terechow. Während „in einigen Fällen“ die Infrastruktur und einige Straßen zerstört worden seien, lägen noch keine Informationen über die Anzahl der Verletzten vor.

News zum Ukraine-Krieg: Putin gibt Ziele bekannt

+++ 18.45 Uhr: Wladimir Putin hat noch einmal das Ziel einer kompletten Einnahme des Donbass bekräftigt. Die russische Armee erfülle in den „Volksrepubliken Donezk und Luhansk“ ihre Aufgaben, sagte der russische Präsident auf einem Militärforum in der Nähe von Moskau im Park „Patriot“ vor internationalen Gästen. Während die Ukraine Russland schwerste Kriegsverbrechen und eine blutige Besatzerpolitik vorwirft, behauptete Putin, dass „der Boden des Donbass Schritt für Schritt befreit wird“ von ukrainischen Nationalisten.

News zum Ukraine-Krieg: Brisante Lage um AKW Saporischschja

+++ 11.15 Uhr: Seit Wochen kommt es zu Kämpfen in der Region Saporischschja. Insbesondere die dortige Lage des Atomkraftwerks macht die Situation brisant. Zuletzt wurde eine Atomkatastrophe befürchtet. Nun soll es offenbar Bewegung in den Verhandlungen geben. Russische Besatzer sollen eine „Feuerpause“ im umkämpften Gebiet vorgeschlagen haben. „Die Führung der Vereinten Nationen und der Chefdiplomat der EU sollten nicht über Entmilitarisierung sprechen, sondern über die Einführung einer Feuerpause“, sagte Wladimir Rogow, ein Vertreter der russischen Besatzungsbehörden, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Seit Tagen beschuldigen sich die Kriegsparteien gegenseitig, wer für die Angriffe auf das AKW verantwortlich sein soll.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj droht russischen Truppen im Kampf um AKW Saporischschja

Erstmeldung vom Montag, 15. August, 06.00 Uhr: Kiew – Wie Iwan Fjodorow, Bürgermeister von Melitopol auf Telegram berichtet, haben ukrainische Partisanen eine Eisenbahnbrücke nahe der besetzten südukrainischen Stadt Melitopol stark beschädigt. „Abzüglich eines Bahnhofs in Ost-West-Richtung“, kämen auf der Krim-Seite nun keine russischen Züge Richtung Melitopol mehr durch, schrieb Fjodorow.

Unterdessen drohte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, russische Truppen ins Visier zu nehmen, die auf das von Russland kontrollierte Kernkraftwerk Saporischschja oder von dort aus auf ukrainische Streitkräfte schießen. Dies berichtet The Moscow Times. Mittleweile haben 42 Länder Russland aufgefordert, seine Truppen aus dem Atomkraftwerk Saporischschja abzuziehen, damit die ukrainischen Behörden ihre Arbeit wieder aufnehmen und die UN-Atomaufsichtsbehörde einen Überprüfungsprozess durchführen kann. Kiew und Moskau haben sich in den letzten Tagen wiederholt einander beschuldigt, die Umgebung des größten europäischen Kernkraftwerks beschossen zu haben. (nak/tu mit dpa/AFP)