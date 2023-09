Nordkorea-Russland-Deal? Infos über heimliche Briefe zwischen Putin und Kim

Von: Bona Hyun

Kim Jong Un, Machthaber von Nordkorea, und Wladimir Putin, Präsident von Russland bei einem Treffen im Jahr 2019. © Alexander Zemlianichenko/dpa

Putin und Kim treiben Gespräche über Waffenlieferungen offenbar zügig voran – kurz nach dem Besuch des Verteidigungsminsters Schoigu in Pjöngjang.

Moskau – Nordkorea und Russland scheinen ihre Rüstungsgeschäfte und Waffenlieferungen heimlich auszubauen. Nach US-Einschätzungen sollen der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und Wladimir Putin Briefe ausgetauscht haben, in denen sie sich der bilateralen Zusammenarbeit verpflichten. Nach diesen Verhandlungen könnten die Gespräche laut John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, in den kommenden Monaten auf hoher Ebene fortgesetzt werden.

Bald Waffen aus Nordkorea? Kim und Putin stärken Zusammenarbeit

Kirby sagte, dass Russland nach zusätzlichen Artilleriegranaten und anderem Basismaterial sucht, um seine industrielle Verteidigungsbasis zu stärken. Er fügte hinzu, dass die Briefe „eher oberflächlich“ seien, aber dass die Gespräche zwischen Russland und Nordkorea über einen Waffenverkauf voranschreiten.

„Wir haben die Sorge, dass Nordkorea die militärische Unterstützung russischer Kräfte in der Ukraine weiterhin in Erwägung zieht“, äußerte Kirby gegenüber der Presse. „Im Rahmen dieser potenziellen Geschäfte würde Russland erhebliche Mengen und mehrere Arten von Munition aus der Demokratischen Volksrepublik Korea erhalten, die das russische Militär in der Ukraine einsetzen will. Diese potenziellen Geschäfte könnten auch die Bereitstellung von Rohstoffen beinhalten, die die russische Verteidigungsindustrie unterstützen würden“, sagte Kirby. Die USA würden direkte Maßnahmen ergreifen, um alle an einem potenziellen Geschäft beteiligten Stellen zu sanktionieren, und forderte Pjöngjang auf, die Verhandlungen einzustellen.

Schoigus Besuch in Nordkorea diente nach US-Einschätzung der Stärkung der Militärbeziehung

Die Staats- und Regierungschefs tauschten laut Kirby die Briefe nach dem Besuch des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu in Nordkorea aus. Nach US-Einschätzung soll Schoigu während seines Besuchs Pjöngjang um Munition gebeten haben. Zudem teilten Nordkorea und Russland mit, dass sie in Fragen der Verteidigung enger zusammenarbeiten. Schoigu sagte, er sei überzeugt, dass die „Gespräche zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen unseren Verteidigungsabteilungen beitragen werden.“

Kim hatte Schoigu und chinesische Delegierte anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegsendes in Korea Ende Juli nach Pjöngjang eingeladen. Nach dem Besuch des russischen Verteidigungsministers in Pjöngjang Ende Juli ist Kirby zufolge eine weitere Gruppe russischer Beamter nach Nordkorea gereist.

Nordkorea leugnet Waffenlieferung an Nordkorea

Russland gehört zu den wenigen Ländern, die Kontakt zu Nordkorea halten. Nordkorea hatte von Beginn an die russische Offensive in der Ukraine unterstützt. Immer wieder betonten Russland und Nordkorea ihre enge Zusammenarbeit und kündigten an, unter anderem im Verteidigungsbereich enger kooperieren zu wollen. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am 15. August in einer vom Kreml verbreiteten Glückwunschbotschaft an den nordkoreanischen Machthaber Kim:

„Ich bin sicher, dass wir die bilaterale Zusammenarbeit in allen Bereichen zum Wohl unserer Völker weiter ausbauen werden, im Interesse der Stärkung der Stabilität und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der gesamten nordostasiatischen Region.“ Auch Kim sprach sich dafür aus, „die strategische und taktische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bereich der Sicherheit und Verteidigung weiter auszubauen“, wie Nordkoreas Verteidigungsminister Kang Sun Nam nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen während eines Sicherheitsforums in der Nähe von Moskau erklärte. (Bona Hyun)