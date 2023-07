Putin greift in Russland durch: Nächster General muss gehen – Zeichen für inneren Konflikt?

Von: Bedrettin Bölükbasi, Jens Kiffmeier

Die Gegenoffensive schreitet voran. Kiew meldet die Zerstörung von russischer Ausrüstung. Doch ohne West-Hilfe ist kein Ende in Sicht. Der News-Ticker.

Zersetzung in Russlands Armee: Putin setzt Generalmajor Wladimir Seliverstow ab

veröffentlicht : Kiew will mehr als 237.000 russische Soldaten „eliminiert“ haben. Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 15. Juli, 22.53 Uhr: Neue Taktik bei der Gegenoffensive: Statt mit Kampfpanzern die verminten russischen Stellungen anzugreifen, setzen die Truppen der Ukraine wieder verstärkt auf Angriffe mit Mittelstreckenraketen. Das berichtet die New York Times. Laut dem Medienbericht konnten die ukrainischen Streitkräfte dadurch ihre Material-Verluste auf zehn Prozent senken – in den ersten Wochen der Gegenoffensive soll die Zahl doppelt so hoch gewesen sein. Der Nachteil der neuen Strategie: Die Fortschritte sind deutlich langsamer als geplant.

Ukraine-Krieg: Nach Iwan Popow setzt Putin auch Generalmajor Seliverstow ab

Update vom 15. Juli, 20.51 Uhr: Die Auflösungserscheinung in Russlands Armee geht weiter: Nach der umstrittenen Entlassung von Generalmajor Iwan Popow soll ein weiterer General gefeuert worden sein. Demnach wurde auch Generalmajor Wladimir Seliverstow als Kommandeur der 106. Luftlandedivision abgesetzt, wie der britische Sender Sky News berichtet. Als Anführer der Gruppe war er seit Anfang des Jahres in die Kämpfe um Bachmut verwickelt. Die Hintergründe der Entlassung sind unklar. Nach Ansicht von Militäranalysten sind die Entlassungen der Generäle ein Zeichen für die Spaltung der russischen Streitkräfte nach der gescheiterten Meuterei von Jewgeni Prigoschin und der Wagner-Gruppe.

Greift hart in seiner Armee durch: Russlands Präsident Wlafimir Putin. © Aleksey Babushkin/dpa

Ende vom Ukraine-Krieg: Selenskyj pocht weiter auf Waffenhilfe

Update vom 15. Juli, 18.21 Uhr: Seit Wochen wird über ein Ende im Ukraine-Krieg spekuliert – doch der Zeitpunkt dafür hängt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor allem vom Ausmaß der internationalen Hilfe ab. „Jetzt, da die Geschwindigkeit des Kriegsendes direkt von der globalen Unterstützung für die Ukraine abhängt, tun wir alles, um sicherzustellen, dass diese Unterstützung maximal intensiv und maximal gehaltvoll ist“, sagte er am Samstag in einer Videobotschaft. Die Ukraine werde international auf allen Ebenen arbeiten, „um den Frieden im ganzen Land und für alle Menschen wieder herzustellen“, sagte er.

F16-Kampfjets für die Ukraine – USA blocken Ausbildung der Piloten ab

Update vom 15. Juli, 16:45 Uhr: Wenig Schützenhilfe für die Pilotenausbildung: Offenbar bremsen die USA die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an den geforderten F16-Kampfjets aus. Das berichtet die US-Zeitung Politico. Demnach soll die von Dänemark und den Niederlanden angeführte Koalition aus elf Ländern weiterhin auf die Zustimmung der USA warten. Doch ohne die amerikanische Genehmigung könne das Ausbildungsprogramm nicht beginnen, hieß es. Eigentlich soll die Ausbildung bereits im August starten.

Ukraine-Krieg: Deutsche Firmen liefern Bauteile für Putins Raketen – trotz Sanktionen

Update vom 15. Juli, 15.18 Uhr: Löchriges Bollwerk gegen Russland: Trotz der verhängten Sanktionen im Ukraine-Krieg kann Putins Waffenindustrie offenbar beim Bau von Raketen auf westliche Komponenten zurückgreifen. „Bei uns werden jeden Tag Menschen von Geschossen getötet“, beklagte der ukrainische Sanktionsbeauftragte Wladyslaw Wlasjuk im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. „Und sehr viele enthalten Bauteile aus westlichen Ländern.“ Aus Sicht der Ukraine ist das nur möglich, weil Sanktionen gegen Russland über Drittländer umgangen werden.

Erst kürzlich hatte Wlasjuk einen Bericht in Diplomatenkreisen veröffentlicht. Darin hieß es, dass der größte Teil der geschmuggelten Geschossteile aus den USA mit 81 Prozent kommen soll. An zweiter Stelle folge die Schweiz mit acht Prozent, Deutschland und Japan stehen auf der Liste mit je 3,5 Prozent auf Platz drei.

Ukraine-Krieg: Kritik in Putins Armee wächst

Update vom 15. Juli, 11.05 Uhr: Nach Einschätzung des britischen Geheimdiensts sind mehrere Offiziere in der russischen Armee unzufrieden mit der militärischen Führung. „Direkte Kritik von Untergebenen wird wahrscheinlich zu einem zunehmenden Problem für Verteidigungsminister Sergei Schoigu und den Chef des Generalstabs, General Gerassimow“, teilte das Verteidigungsministerium in London mit.

Die Briten setzten sich in ihrem täglichen Update bei Twitter mit der Entlassung von General Iwan Popow auseinander. Er hatte Kritik an seinen Vorgesetzten und der Kriegsführung in der Ukraine geübt und war als Kommandeur der 58. Armee entlassen worden. „Popows Äußerungen machen auf die große Unzufriedenheit aufmerksam, die viele Offiziere wahrscheinlich gegenüber der ranghohen militärischen Führung hegen“, schrieben die Briten.

Russlands Panzer von Kamikaze-Drohnen im Ukraine-Krieg zerstört

Erstmeldung vom 15. Juli: Kiew – Nicht nur Russland, sondern auch die Ukraine setzt besonders im Rahmen ihrer Gegenoffensive immer öfter sogenannte Kamikazedrohnen ein. Der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Generaloberst Oleksandr Syrskyj, hat im Kurznachrichtendienst Telegram neue Aufnahmen veröffentlicht, in der die Zerstörung von zwei russischen Panzern zu sehen ist.

Dazu schrieb der Generaloberst, die ukrainische „Asgard-Einheit“ des 120. Aufklärungsbataillons habe zusammen mit der 3. Mechanisierten Brigade russische Panzer der Typen T-80 und T-90 außer Gefecht gesetzt. „Gute Arbeit, Ruhm den Kämpfern“, lobte Syrskyj die Zerstörung der Panzer.

Ukraine-Krieg: Generalstab veröffentlicht – Kiew hat über 237.000 russische Soldaten „eliminiert“

Der ukrainische Generalstab veröffentlichte neue Zahlen zu russischen Verlusten seit Beginn des Angriffskrieges. Demnach will das ukrainische Militär bislang rund 237.180 russische Soldaten „eliminiert“ haben. Ferner habe man 4102 Panzer, 8019 gepanzerte Truppenträger sowie 4463 Artilleriesysteme zerstört. Außerdem hat die ukrainische Armee den Zahlen des Generalstabs zufolge bisher 315 russische Flugzeuge, 310 Helikopter, 3807 Drohnen und 1273 Marschflugkörper zerstört. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Der Meldung des Generalstabs zufolge will die ukrainische Armee im Laufe des letzten Tages 13 Luftangriffe gegen Versammlungsgebiete russischer Truppen durchgeführt haben. In der Kampfrichtung der Stadt Lyman hätten russische Soldaten „erfolglose offensive Aktionen“ getätigt und dabei mehr als 15 Siedlungen beschossen. In der Richtung Bachmut seien ebenfalls etwa 15 Siedlungen beschossen worden, wobei die ukrainische Armee russische Angriffe abgewehrt habe. In Cherson und Saporischschja würden sich die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin darauf konzentrieren, den Vorstoß ukrainischer Soldaten zu verhindern.

Russlands Angriffe gegen die Ukraine: Putins Soldaten setzten Kamikaze-Drohnen ein

Indes nimmt Russland ukrainische Städte weiterhin mit Drohnenangriffen ins Visier. So meldete der Generalstab, in der letzten Nacht habe es Angriffe mit 17 iranischen Shahed-Drohnen sowie einer Rakete des S300-Luftabwehrsystems gegeben. Die ukrainische Luftverteidigung habe jedoch 16 der Drohnen abschießen können. Die Gefahr von neuen Drohnen- und Raketenangriffen gegen die Ukraine sei nach wie vor hoch. Zuletzt meldete die Stadt Krywyj Rih im Süden des Landes schwere Angriffe durch Russland. (bb)