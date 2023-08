Russland im Ukraine-Krieg in Raketen-Klemme? „Praktisch alles wird direkt verschossen“

Von: Florian Naumann, Bedrettin Bölükbasi, Franziska Schwarz

Die Gegenoffensive der Ukraine kommt nur langsam voran. Dennoch ist sie indirekt auch in Putins Russland zu spüren. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 31. Juli, 22.45 Uhr: Die Ukraine attestiert Wladimir Putins Streitkräften Schwierigkeiten bei der Produktion von Raketen-Nachschub - zumindest bei gewissen Waffenkategorien. Russland arbeite daran, die Herstellung zu beschleunigen, erklärte Andrij Jusow, Sprecher des ukrainischen Verteidigungsgeheimdienstes, in einem Video-Interview. Das Volumen sei aber bei den Herstellern von „Iskander“-Raketen bedeutend kleiner als bei „Kalibr“-Geschossen.

„Praktisch alles, was produziert wird, schießen die russischen Terroristen direkt auf das Territorium der Ukraine“, sagte Jusow laut einem Bericht der Ukrainska Pravda. Dazwischen gebe es „gewisse Pausen“, um wieder Ressourcen sammeln zu können. Schon im Winter hatte die Ukraine lautstark über eine mögliche Raketen-Knappheit in Russland spekuliert. Bereits damals hieß es aus Moskau, der Vorrat an „Kalibr“ werde „niemals“ ausgehen.

Am Montag hat Russland unter anderem einen Raketenschlag auf die Großstadt Krywyj Rih ausgeführt. Nach offiziellen Angaben kamen dabei fünf Menschen ums Leben, darunter ein Kind. 64 Menschen seien verletzt worden, teilte Wolodymyr Selenskyj auf Telegram mit.

Update vom 31. Juli, 20.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird im September bei der UN-Generalversammlung in New York erwartet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf anonyme informierte Quellen. Dort werde er wahrscheinlich seine „Friedensformel“ für den Ukraine-Krieg besprechen. Selenskyjs 10-Punkte-Plan, der vor mehreren Monaten vorgestellt wurde, ruft etwa nach einem vollständigen Abzug russischer Truppen aus ukrainischem Territorium, der Freilassung aller Kriegsgefangener und Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Krieg.

Russlands Pläne im Ukraine-Krieg: Selenskyj hält vollständige Einnahme nun für unmöglich

Update vom 31. Juli, 18.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält eine russische Einnahme der gesamten Ukraine für unmöglich. Die Entwicklung auf dem Schlachtfeld zeige, dass es Russland nicht mehr möglich sei, die Ukraine vollständig zu besetzen und zu zerstören, sagte er dem brasilianischen Nachrichtensender Globo News. Zwar sei es immer noch das russische Ziel, die Ukraine vollständig unter Kontrolle zu bringen, doch Moskau sei nun nicht dazu fähig.

Am Anfang des Krieges hingegen sei dies noch der Fall gewesen, erklärte Selenskyj: „Aber wir haben etwas innerhalb des Landes verändert und auch im Ausland haben wir etwas gemacht, sodass wir stärker als sie geworden sind.“ Selenskyj zufolge wird Russland sicherlich erneut versuchen, die gesamte Ukraine zu besetzen, doch dafür müsse Moskau zunächst Kraft sammeln, sich von Sanktionen befreien und politische Unterstützung sammeln. Die Ukraine werde aber nicht zusehen und „leise“ sein, sondern „handeln“ und dies verhindern.

Mit Blick auf Wladimir Putin sagte Selenskyj: „Er wird keine weiteren 30 Jahre bleiben. Er wird sicherlich sterben, das ist klar. Ihm bleiben aber nicht einmal zehn Jahre. Er ist nicht mehr das, was er einmal war.“

Update vom 31. Juli, 17 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat die enorme Bedeutung der Wirtschaft für die Bewältigung der Probleme des Landes hervorgehoben. „Bei Themen von sozialerer Natur und wirtschaftlicher Entwicklung ist die Wirtschaft das Fundament, um generell alle Probleme zu lösen, die unser Land konfrontieren“, sagte Putin laut der staatlichen Agentur Tass in einem Treffen mit dem Duma-Vorsitzenden Wjacheslaw Wolodin. In Koordination mit der russischen Regierung werde man „Ergebnisse und akzeptable Lösungen“ erzielen, die der Entwicklung Russlands beitragen würden. Westliche Sanktionen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine setzen die russische Wirtschaft massiv unter Druck.

Ukraine-Krieg: Schoigu will Angriffe gegen die Ukraine verstärken

Update vom 31. Juli, 15.40 Uhr: Die russische Armee hat nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu ihre Angriffe auf ukrainische Militäreinrichtungen „deutlich verstärkt“. Dies sei eine Antwort auf Angriffe der Ukraine auf russisches Territorium und betreffe unter anderem Einrichtungen, „die diese terroristischen Taten unterstützen“, sagte Schoigu in einem Gespräch mit Militärvertretern. Er bezog sich auf Drohnenangriffe auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim sowie auf russisches Territorium.

Der russische Verteidigungsminister versicherte zugleich, die seit Anfang Juni laufende und lang vorbereitete ukrainische Gegenoffensive sei „erfolglos“ und „gescheitert“. Die vom Westen gelieferten Waffen führten demnach „nicht zum Erfolg, sondern verlängern den Konflikt nur“, erklärte der russische Verteidigungsminister. Der Kreml bezeichnete die Drohnenangriffe auf Moskau als „Verzweiflungstaten“ der Ukraine. „Es ist offensichtlich, dass die Gegenoffensive kein Erfolg ist“, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow. Für die ukrainischen Streitkräfte an der Front sei die Lage „sehr schwierig“.

Ukraine-Krieg: Kiews Nationalgarde-Chef empört über westliche Kritik an Gegenoffensive

Update vom 31. Juli, 13.35 Uhr: Der Kommandeur der ukrainischen Nationalgarde, Oleksandr Pivnenko, hat die Kommentare aus dem Westen mit Blick auf die ukrainische Gegenoffensive kritisiert. Gegenüber der ukrainischen Publikation Ukrainska Prawda sagte er: „Ich verstehe es nicht, was haben sie erwartet? Dass wir beim ersten Versuch die Krim erreichen?“ Jeder Vorstoß, „jeder Meter“ sei ein Erfolg der Gegenoffensive, betonte er. „Sie werden sehen, wenn die Zeit kommt, werden wir einen Durchbruch in eine Richtung schaffen“, unterstrich er und ergänzte, man werde Russland aus sehr vielen ukrainischen Gebieten vertreiben. „Wir sind in eine nicht so gute Situation geraten, denn Russland ist ein großes Land mit sehr vielen Ressourcen“, räumte er ein. Dennoch werde man die Grenzen von 1991 erreichen.

Angriffe auf russische Grenzregionen dauern an: Drohen-Attacken auf Moskau

Erstmeldung vom 31. Juli: Kiew – Im Ukraine-Krieg beklagen auch die russischen Grenzregionen immer wieder Angriffe von ukrainischer Seite – wobei Opfer und Schäden hier in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen für die Ukraine stehen. Der Kreml unter Wladimir Putin macht für den Beschuss stets die Regierung von Wolodymyr Selenskyj verantwortlich.

Auch die russische Hauptstadt Moskau war am letzten Juli-Wochenende erneut Ziel von Drohnenangriffen. Kiew hat eine Beteiligung an diesen Attacken offiziell nicht eingestanden. Am Montag (31. Juli) hat Russland nun neue Drohnenangriffe gemeldet: Einen Anschlag auf ein Behördengebäude im Raum Trubtschewsk sowie Zerstörungen in einer Siedlung im Gebiet Rostow. Unabhängig prüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.

Ukraine macht bei Gegenoffensive wohl kleine Fortschritte an drei Fronten

Schwierig ist es aktuell auch, verlässliche Angaben zur Gegenoffensive der Ukraine zu erhalten. Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) schreibt in ihrer jüngsten Lage-Analyse immerhin, dass die ukrainischen Streitkräfte führten an mindestens drei Frontabschnitten angeblich Fortschritte machen: der Südflanke von Bachmut, in Richtung Berdjansk in der Region Donezk sowie in Richtung Melitopol in der Region Saporischschja. Russlands Präsident Putin spielt jegliche Erfolge der Gegenoffensive bislang beharrlich herunter.

Verlor dabei kein Wort über Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive: Putin bei der Marineparade in St. Petersburg © IMAGO/Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Imago

Geheimdienste: Russland kann eigene Bevölkerung nicht vor Ukraine-Krieg schützen

Dennoch könnte sich Putin bald mit neuen Sorgen der Bevölkerung in Russland konfrontiert sehen. So schätzten es zumindest britische Geheimdienste in ihrem aktuellen Briefing zum Ukraine-Krieg ein. Grund seien die Anhebung des Einberufungsalters für Wehrpflichtige sowie die Erhöhung des Reservistenalters.

„Die erhöhte Wahrscheinlichkeit, zum Kampf gezwungen zu werden, Drohnenangriffe auf Moskau, das außergewöhnliche Maß an innerstaatlichen Repressionen und die jüngste Wagner-Meuterei machen deutlich, dass es dem russischen Staat nicht gelungen ist, die Bevölkerung vor dem Krieg zu schützen“, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit.

Reservisten hätten den Großteil der „Teilmobilisierung“ im Herbst 2022 ausgemacht und könnten auch künftig die Zahl der für den Ukraine-Krieg verfügbaren Soldaten erhöhen. Rekruten würden zwar derzeit nicht eingesetzt. Doch würden zusätzliche Wehrpflichtige professionelle und mobilisierte Soldaten von anderen Aufgaben innerhalb Russlands entlasten. (mit Nachrichtenagenturen-Material)