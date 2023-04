Erbitterter Kampf um Bachmut – Wagner-Söldner auf Enthauptungsvideo identifiziert

Von: Nail Akkoyun, Franziska Schwarz

Die Stadt Bachmut ist nach wie vor hart umkämpft. Grausames Video soll Wagner-Söldner bei Kriegsverbrechen zeigen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 12. April, 22.20 Uhr: In einem Video, das die Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen zeigen soll, hat ein russischer Ex-Söldner nun Bürgerrechtlern zufolge frühere Kameraden als Täter identifizieren können. Man habe Andrej Medwedew, der zuvor nach Norwegen geflohen war, das Videomaterial zukommen lassen, sagte der Gründer der russischen Bürgerrechtsorganisation Gulagu, Wladimir Ossetschkin, laut Informationen der dpa in einem Interview.

„Er hat es mehrmals aufmerksam angehört und geschaut und er erkennt dort eindeutig seine früheren Kollegen, Kämpfer der Söldnertruppe Wagner“, erklärte Ossetschkin in dem Beitrag, der auf YouTube veröffentlicht wurde. Medwedew, der früher selbst für die berüchtigte russische Söldnertruppe kämpfte, habe die Männer anhand „charakteristischer Rufzeichen und ihrer Art zu sprechen“ identifiziert, so der Bürgerrechtler weiter.

In der Nacht zum Mittwoch (12. April) war im Internet ein rund eineinhalbminütiges Video aufgetaucht, das zeigt, wie ein uniformierter Mann von einem anderen enthauptet wird. Der Täter trägt dabei eine für russische Soldaten typische weiße Kennzeichnung an der Kleidung. Die Echtheit des Videos sowie der Zeitpunkt der Aufnahme ließen sich bislang allerdings noch nicht unabhängig überprüfen.

Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, hat sich zu dem Video einer mutmaßlichen Enthauptung eines ukrainischen Soldaten geäußert. © Michal Dyjuk/AP/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Russland verabschiedet elektronische Einberufung

Update vom 12. April, 20.20 Uhr: Der russische Senat hat ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das die Einberufung zum Militär auf elektronischem Weg ermöglicht. Das neue System sei „praktischer“, betonte Senatspräsidentin Walentina Matwijenko am Mittwoch. Die Senatoren nahmen den Gesetzentwurf mit 163 Stimmen und einer Gegenstimme an.

Demnach ist es Rekruten künftig verboten das Land zu verlassen, sobald sie den Einberufungsbefehl auf elektronischem Weg erhalten haben. Bislang musste dieser persönlich zugestellt werden. Viele Russen entgingen bislang ihrer Einberufung, weil sie unerreichbar blieben oder das Land verließen. Kritiker weisen darauf hin, dass das neue Gesetz die Einberufung von Soldaten für den Einsatz in der Ukraine erheblich erleichtern werde.

Erbitterter Kampf um Bachmut: Wagner-Gruppe will weitere Teile erobert haben

Update vom 12. April, 17.00 Uhr: In der Schlacht um Bachmut wollen die ukrainischen Streitkräfte 19 Kämpfer der russischen Wagner-Söldnergruppe verwundet oder getötet haben. Dies berichtet der staatliche Grenzschutz der Ukraine. Etwa zwei Dutzend Söldner hätten versucht, sich im Ukraine-Krieg ukrainischen Stellungen zu nähern – und seien dabei ins Visier der Verteidiger geraten. Einigen der Wagner-Kämpfer sei es gelungen, die Flucht zu ergreifen. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben bislang nicht.

Ukraine-Krieg: Wagner-Söldner wollen weitere Teile Bachmuts erobert haben

Update vom 12. April, 15.55 Uhr: Beim erbitterten Kampf um die strategisch wichtige Kleinstadt Bachmut will die Söldnergruppe Wagner drei weitere Blocks erobert haben. Dies geht aus einer Meldung des russischen Verteidigungsministeriums hervor. Darüber hinaus erklärte Moskau, dass man ukrainische Angreifer zurückgedrängt habe.

Sowohl „Reserven des Feindes, die versuchten, von den Siedlungen Tschassiw Jar und Bohdaniwka aus in Bachmut einzufallen“ sowie „Einheiten der 28. merchanisierten Brigade“ habe man besiegt, hieß es. Bislang konnten diese Behauptungen allerdings nicht unabhängig überprüft werden.

Update vom 12. April, 13.44 Uhr: „Wir leben zunächst einmal in einer Welt der Fakes“: Mit diesen Worten hat der Kreml nun die Echtheit des Videos zur mutmaßlichen Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen angezweifelt. Das seien „entsetzliche Bilder“, fuhr Putin-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch (12. April) aber fort. Der Clip war in der Nacht in sozialen Netzwerken aufgetaucht.

Ukraine-Krieg: Geheimdienste zweifeln an ukrainischer Gegenoffensive

Update vom 12. April, 11.27 Uhr: Russland verstärkt seine Ressourcen, weil es eine ukrainische Gegenoffensive in Richtung Melitopol erwartet. In der Region Saporischschja habe das Militär in den vergangenen Wochen drei Verteidigungslinien vervollständigt, und zwar über eine Strecke von etwa 120 Kilometern. Zu dieser Einschätzung kommen nun britische Geheimdienste.

Die russischen Verteidigungslinien hätten das Potenzial, enorme Hürden für die Ukraine darzustellen, hieß es im jüngsten Kurzbericht des Verteidigungsministeriums in London. Allerdings könnten sie sich nur dann als wirksam erweisen, wenn sie auch ausreichend mit Truppen und Munition ausgestattet würden. Es sei unklar, ob dies derzeit für die zuständige Einheit möglich sei.

Ukraine-Krieg: Russland vermeldet Test neuartiger ballistischer Interkontinental-Rakete

Update vom 12. April, 9.58 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben eine neuartige Rakete getestet, und zwar im Grenzgebiet zu Kasachstan. Das Verteidigungsministerium in Moskau nannte keine Details zum verwendeten Raketentyp, erklärte aber, Zweck der Übung sei es gewesen, „fortschrittliche Kampfausrüstung für ballistische Interkontinentalraketen zu testen“.

Im Februar hatte Kremlchef Wladimir Putin die Stationierung einer neuen Art von Interkontinental-Raketen noch für dieses Jahr angekündigt. Zuvor hatten US-Medien berichtet, ein Test mit einer solchen Rakete sei kürzlich gescheitert.

Ukraine-Krieg: Geleakte US-Geheimdokumente erregen international Aufmerksamkeit

Erstmeldung vom 12. April: Kiew – Die Berichte über eine baldige ukrainische Gegenoffensive reißen nicht ab. Doch um Zuge der „Ukraine-Leaks“ verstärken sich nun Zweifel. In einem der mutmaßlichen US-Geheimdienstdokumente wird gewarnt, dass es „fortdauernde ukrainische Rückstände“ bei der Ausbildung der Soldaten und bei der Munitionsversorgung gebe. Außerdem seien die russischen Truppen schlagkräftig.

Ukraine-Krieg: Geheimdienste zweifeln an erfolgreicher Gegenoffensive gegen

Die US-Geheimdienste äußerten der Washington Post zufolge in dem Papier Zweifel am Erfolg einer möglichen Gegenoffensive der Ukraine. Sie könnte nur „eingeschränkte territoriale Gewinne“ erzielen, heißt demnach in einem der geheimen US-Dokumente.

Ein anderes von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenes Dokument, dessen Echtheit zunächst nicht bestätigt werden konnte, listet detailliert den offenbar schlechten Zustand der ukrainischen Luftverteidigung auf. 89 Prozent der ukrainischen Mittel- und Langstrecken-Luftabwehr bestünde aus alten sowjetischen Systemen – für die es bald nicht mehr genug Raketen geben dürfte.

Ukraine-Krieg: Prigoschin meldet Erfolg in Schlacht um Bachmut

Unterdessen will die Söldner-Gruppe Wagner weiter Gelände in Bachmut gewonnen haben. Der Großteil der Stadt, „das sind mehr als 80 Prozent, ist unter unserer Kontrolle“, sagte ihr Chef Jewgeni Prigoschin in einem bei einem russischen Militärblogger veröffentlichten Video. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden. Die Ukraine erklärt immer wieder, russische Angriffe auf Bachmut abzuwehren.

Ukraine-Krieg: Putin-Sprecher Peskow wiegelt Befürchtungen über Mobilmachung ab

In Russland können Männer künftig deutlich leichter zum Kampf eingezogen werden als bisher. Die Einberufungsbescheide müssen nun nicht mehr persönlich überreicht werden, sondern können auf elektronischem Weg über ein staatliche Serviceportal zugestellt werden, entschieden die Abgeordneten der Staatsduma.

Die ausstehende dritte und letzte Lesung und eine Unterschrift von Kremlchef Putin gelten als Formsache. Ein Wehrpflichtiger ist dann elektronisch erfasst und kann bis zur Vorstellung bei der Einberufungsstelle etwa das Land nicht mehr verlassen. Beobachter befürchteten, dass mit der neuen Methode eine neue Mobilmachung für den Krieg vorbereitet werde. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies das zurück. (AFP/dpa/frs/nak)