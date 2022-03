Ukraine-Krieg: Russischer Oberst von eigenem Panzer überrollt? Experte spricht von „eingefrorener“ Front

Von: Patrick Mayer, Julia Schöneseiffen, Stephanie Munk

Russland verstärkt im Ukraine-Krieg offenbar seine Luftangriffe. Die ukrainischen Truppen vermelden dennoch hohe Verluste des Gegners. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Russland verstärkt offenbar seine Luftangriffe und teilt die Einnahme der Stadt Isjum mit (siehe Erstmeldung). Die Ukraine dementierte die russische Eroberung von Isjum (siehe Update vom 24. März, 19.16 Uhr).

*: Russland verstärkt offenbar seine Luftangriffe und teilt die Einnahme der Stadt Isjum mit (siehe Erstmeldung). Die Ukraine dementierte die russische Eroberung von Isjum (siehe Update vom 24. März, 19.16 Uhr). Ein russischer Oberst soll von einem eigenen Panzer überrollt worden sein - angeblich aus Protest wegen der hohen Verluste (Update vom 24. März, 13.50 Uhr).

In der Stadt Charkiw sind ukrainischen Angaben zufolge sechs Zivilisten bei russischen Angriffen getötet worden (Update vom 24. März, 16.45 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den militärischen Kämpfen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 24. März, 22.02 Uhr: Für ausländische Schiffe in ukrainischen Häfen soll nach russischen Angaben von diesem Freitag an ein See-Korridor im Schwarzen Meer eingerichtet werden. Die Schiffe sollten auf diesem Weg sicher ins offene Meer gelangen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag in Moskau mit. Der Sammelpunkt sei 20 Seemeilen südöstlich des Hafens Tschornomorsk im Gebiet Odessa, sagte der russische Generalmajor Michail Misinzew.

Von dort aus könnten die Schiffe täglich von 6.00 Uhr MEZ bis 17.00 Uhr MEZ die Ukraine über einen 3 Seemeilen breiten und 80 Seemeilen langen Korridor in südwestliche Richtung verlassen. Misinzew warf der ukrainischen Marine vor, gegen die Regularien für die Ausbringung von Seeminen verstoßen und auch Schiffe beschossen zu haben. „Wir unterstreichen noch einmal, dass von der Russischen Föderation keinerlei Gefahr für den freien zivilen Schiffsverkehr ausgeht“, sagte Misinzew. Insgesamt seien 67 Schiffe aus 15 Ländern blockiert in verschiedenen ukrainischen Häfen.

Ukraine-Krieg: Russland verstärkte offenbar Luftangriffe

Update vom 24. März, 20.40 Uhr: Russland verstärkte nach Angaben des ukrainischen Militärs zuletzt seine Luftangriffe. Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze verzeichnet, hieß es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs. Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar mehr als 1800 Luftangriffe auf die Ukraine geflogen worden seien. Außerdem seien Hunderte Raketen von Land und von der See auf ukrainische Ziele abgefeuert worden. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs leiden die russischen Truppen aber unter enormen Nachschubproblemen. Nach ukrainischen Schätzungen wurden seit Kriegsbeginn fast 16 000 russische Soldaten getötet. Diese Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Der russischen Luftwaffe sei es in einem Monat nicht gelungen, Luftüberlegenheit am Himmel über der Ukraine herzustellen, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums. Die USA und ihre Verbündeten arbeiteten daran, den Ukrainern Luftabwehrsysteme mit großer Reichweite zu beschaffen. Die Ukrainer setzten aber ihre derzeit vorhandenen Systeme „sehr effektiv“ ein.

Am Boden veränderten sich die Fronten kaum, die ukrainische Armee hielt nach eigenen Angaben ihre Stellungen. Laut ukrainischem Generalstab versuchen die russischen Truppen weiterhin, Kiew einzukreisen. Britische und US-amerikanische Quellen im Sicherheitsapparat bestätigten Gegenangriffe der Ukrainer bei Kiew.

Militärische Kämpfe: Ukraine weist die russische Einnahme der Stadt Isjum zurück

Update vom 24. März, 19.16 Uhr: Die Ukraine hat russische Angaben zur Eroberung der ostukrainischen Stadt Isjum zurückgewiesen. „Das ist eine weitere Provokation der russischen Presse. Sie haben keine andere Wahl als über angebliche „Siege“ zu lügen“, schrieb der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synjehubow, am Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram. „Isjum ist eine ukrainische Stadt. Das war so und wird immer so sein.“ Es werde weiter heftig gekämpft, aber die ukrainischen Streitkräfte hielten ihre Stellungen, betonte Synjehubow.

Am Morgen hatte das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt, russische Truppen hätten die „vollständige Kontrolle“ über Isjum erlangt. Die strategisch wichtige Stadt wurde seit Tagen belagert. Sie liegt etwa auf halber Strecke zwischen der Separatistenhochburg Donezk und der von Russland attackierten Großstadt Charkiw und zählte vor dem Krieg rund 48 000 Einwohner.

Ukraine-Krieg: Experte spricht von „eingefrorener“ Front

Update vom 24. März, 18.01 Uhr: Vier Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die Front nach ukrainischen Angaben „praktisch eingefroren“. Präsidentenberater Olexij Arestowytsch sagte am Donnerstag in Kiew, dem Generalstab zufolge haben die russischen Truppen an den meisten Frontabschnitten keine Ressourcen für weitere Vorstöße mehr. Der Kriegsgegner stehe „praktisch auf der Stelle“, betonte Arestowytsch. Man könne nur erraten, wie Russland es schaffen wollte, innerhalb von drei Tagen Kiew einzunehmen.

Nach ukrainischen Angaben ist die Front „praktisch eingefroren“. © Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / dpa

Die russische Armee habe Nachschubprobleme bei Treibstoff, Verpflegung und Munition. „Der Besatzer ist hungrig und barfüßig“, behauptete der Präsidentenberater. Dennoch gebe es weiterhin russische Angriffe auf Isjum im Gebiet Charkiw, Marjinka und Mariupol im Donezker Gebiet und am rechten Ufer des Dnipro bei Cherson. An den übrigen Frontabschnitten seien die Russen zur Verteidigung übergegangen. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Zivile Opfer bei Bombardierung der ukrainischen Stadt Charkiw

Update vom 24. März, 16.45 Uhr: In der schwer umkämpften nordostukrainischen Stadt Charkiw sind ukrainischen Behördenangaben zufolge sechs Zivilisten bei russischen Angriffen getötet und 15 weitere verletzt worden. Die russischen Streitkräfte hätten mit „Langstreckenwaffen“ ein Postamt bombardiert, in dem die Bewohner humanitäre Hilfe erhalten hätten, berichtete der Gouverneur der Region, Oleg Synjegubow, am Donnerstag in dem Messengerdienst Telegram. Er sprach von einem weiteren „Verbrechen der russischen Besatzer“.

Die Stadt Charkiw ist im Ukraine-Russland-Krieg nach wie vor schwer umkämpft. © Felipe Dana / AP / dpa

Auch aus dem Vorort Irpin im Nordwesten der Hauptstadt Kiew, aus dem die russischen Angreifer nach ukrainischen Angaben zuletzt wieder zurückgedrängt werden konnten, wurden am Donnerstag schwere Gefechte gemeldet. AFP-Journalisten vor Ort berichteten von heftigen Schusswechseln und schwarzen Rauchschwaden, die in die Luft stiegen. Nach den Berichten von Einwohnern gerieten mehrere Häuser in Brand. Dutzende Bewohner, die bisher ausgeharrt hatten, flüchteten vor der zunehmenden Gewalt.

Rettungsfahrzeuge brachten die Menschen aus Irpin in ein Auffanglager, wo die Polizei ihre Taschen und Papiere überprüfte, bevor sie in Evakuierungsbussen einsteigen konnten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hatte am Mittwoch berichtet, dass „fast ganz Irpin“ nach Kämpfen mit den russischen Truppen wieder unter Kontrolle der ukrainischen Soldaten sei.

Ukraine-Krieg: Russland stationiert Waffen in Belarus

Update vom 24. März, 16.14 Uhr: Dem ukrainischen Generalstab zufolge stationiert Russland Waffen und andere militärische Ausrüstung in Belarus. Dies sei Teil neuer russischer Pläne, eine Offensive zu starten, die darauf abzielt, die Hauptstadt Kiew einzukreisen. Russische Streitkräfte bauen auch Ausrüstungsvorräte auf der Krim auf, fügte die ukrainische Armee in einer Erklärung am Donnerstagnachmittag hinzu.

Update vom 24. März, 15.05 Uhr: Der Vorgänger von Wolodymyr Selenskyj, Petro Poroschenko, gibt dem „heute journal" des ZDF in martialischer Pose ein Interview. Er lädt Ex-Kanzlerin Angela Merkel in das umkämpfte Kiew ein.

Update vom 24. März, 14.35 Uhr: Wie die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine bekanntgab, wurden seit dem russischen Einmarsch 128 Kinder durch die Kriegshandlungen getötet. Das berichtet das Nachrichtenportal The Kyiv Independent. 172 weitere Kinder seien durch die Kämpfe verletzt worden, heißt es in dem Bericht.

Ukraine-Krieg: Russischer Oberst angeblich von eigenem Panzer überrollt

Update vom 24. März, 13.50 Uhr: Wie schlecht ist es um die russische Invasionsarmee in der Ukraine bestellt? Fotos und ein Video bei Twitter sollen nun den angeblich verwundeten Oberst Juri Medwedew zeigen, den Kommandeur einer Panzer-Einheit. Laut dem ukrainischen Journalisten Roman Tsymbaliuk wurde Medwedew von dem Fahrer eines eigenen Panzers überrollt - er soll dabei schwer an den Beinen verletzt worden sein.

Der Soldat habe dies laut dem Bericht getan, „um gegen die vielen Verluste zu protestieren, die sie erlitten haben“. Auf dem Video sind mutmaßliche russische Soldaten zu sehen, gekennzeichnet durch die typischen weißen Binden an Armen und Beinen. Sie tragen einen Verletzten aus einem Panzerfahrzeug in ein offenbar provisorisches Lazarett. Das Video wurde bei Social Media unter anderem von der britischen Boulevardzeitung „Daily Mail“ geteilt. Unabhängig bestätigen lässt sich der Bericht nicht, auch nicht, ob es sich bei dem Mann auf der Trage um Medwedew handelt.

Ukraine-Krieg: Nato sieht hohe Verluste unter russischen Truppen

Update vom 24. März, 12.42 Uhr: Hat sich Moskaus Machthaber Wladimir Putin im Russland-Ukraine-Krieg* militärisch komplett verzettelt? In einem Lagebericht schätzt das transatlantische Verteidigungsbündnis Nato die Verluste unter russischen Truppen seit dem Überfall auf den westlichen Nachbarn auf 30.000 bis 40.000 Soldaten ein.

Darunter sollen Schätzungen zufolge 7.000 bis 15.000 getötete Soldaten sein, viele weitere seien verwundet und kampfunfähig, heißt es weiter.

Russland-Ukraine-Krieg: Wo ist Verteidigungsminister Sergej Schoigu?

Update vom 24. März, 12.27 Uhr: Der Kreml hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach Verteidigungsminister Sergej Schoigu mitten im Ukraine-Krieg abwesend sein soll. „Der Verteidigungsminister hat im Moment viel zu tun“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Es sei nicht die Zeit für Medienauftritte. „Das ist durchaus verständlich.“

Russische Medien hatten sich verwundert gezeigt, dass Schoigu seit dem 11. März keine öffentlichen Termine wahrgenommen hat. Zuvor hatte er Mitteilungen zufolge Telefonate geführt oder verletzte Soldaten besucht und ausgezeichnet. Spekuliert wurde zudem über mögliche Herzprobleme des Ministers. Diesen Berichten sollten Medien keinen Glauben schenken, sagte Peskow. Er riet Journalisten: „Bitte wenden Sie sich an das Verteidigungsministerium.“

Um Sergej Schoigu, Verteidigungsminister von Russland, ist es in den letzten Wochen still geworden. © Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Ukraine-Krieg: „Hunderte Leichen auf der Straße“ - brutaler Bericht über Mariupol-Zustände

Update vom 24. März, 11.31 Uhr: Flüchtlinge aus der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol berichten von dramatischen Zuständen. „Hunderte Leichen lagen auf der Straße“, schrieb eine Frau namens Olena aus der Stadt am Asowschen Meer der Deutschen Presse-Agentur über einen Messengerdienst. Wegen der vielen Todesopfer sei in einem Stadtteil eine Grube ausgehoben worden. In dem Massengrab seien sowohl Zivilisten als auch Soldaten beigesetzt worden sein, berichtete Olena. „Die Stadt Mariupol gibt es nicht mehr.“ An ihrem Haus sei eine Garage von einer Rakete getroffen worden. „Ich habe kein Haus mehr.“

Sie habe insgesamt 20 Tage in einem Keller Schutz vor den Angriffen gesucht - ohne Trinkwasser. In dieser Zeit habe sie nur dank Regenwasser, geschmolzenem Schnee und Heizungswasser überlebt, schrieb Olena. Vor wenigen Tagen sei ihr mithilfe eines Nachbarn die Flucht in das nahegelegene Dorf Wolodarske gelungen. Sie habe jeden Tag Tagebuch in Mariupol geführt, „um nicht verrückt zu werden“.

In den Straßen von Mariupol sind ausgebrannte Busse und zerstörte Häuser zu sehen. © Foto: Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Der Stadtrat von Mariupol wirft russischen Truppen vor, Tausende Einwohner gegen ihren Willen nach Russland zu bringen. Sie kämen zunächst in Lager und würden von dort auf russische Städte verteilt. Pässe und andere ukrainische Dokumente würden ihnen abgenommen. Dafür gibt es keine unabhängige Bestätigung.

Ukraine-Krieg: „Wir glauben, dass wahre Liebe nicht durch Explosionen erstickt“

Update vom 24. März, 10.58 Uhr: Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs vor genau vier Wochen sind in der Ukraine mehr als 15.300 Kinder geboren worden. Dabei seien die russisch besetzten Gebiete nicht berücksichtigt, teilte das Justizministerium in Kiew am Donnerstag bei Facebook mit.

Gleichzeitig seien in den von der Regierung kontrollierten Gebieten mindestens 15.443 Ehen geschlossen worden. „Wir glauben, dass wahre Liebe nicht durch Explosionen erstickt, in Bränden verbrannt, durch schwere Artillerie dem Erdboden gleichgemacht oder durch Krieg zerstört werden kann“, betonte die Behörde und zeigte Fotos von Eheschließungen.

Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär veröffentlicht Liste mit Erfolgen gegen Russland

Update vom 24. März, 10.33 Uhr: Das ukrainische Militär hat genau 30 Tage nach Kriegsbeginn auf Facebook eine Liste ihrer bisherigen Erfolge gegen die Truppen von Wladimir Putin* im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden vom 24. Februar bis 24. März rund 15.800 russischen Soldaten getötet. Knapp 1600 Panzer, 108 Flugzeuge und 124 Hubschrauber hätten die ukrainischen Kämpfer zerstört, vier russische Schiffe seien außerdem vernichtet worden. Erst am Donnerstag veröffentlichten die ukrainische Marine ein Video von der Zerstörung eines russischen Landungsschiffs.

Das ukrainische Militär räumt in dem Facebook-Beitrag selbst ein, dass die Angaben ungenau seien. „Die Berechnung wird durch die hohe Kampfintensität erschwert“, heißt es. Die Angaben sind nicht von unabhängiger Seite verifiziert. Die Regierung von Putin nennt weitaus geringere Opferzahlen und betont, die Kämpfe in der Ukraine würden nach Plan verlaufen.

Jüngst veröffentlichte jedoch eine Kreml-nahe Zeitung andere, weitaus höhere Opferzahlen unter den russischen Soldaten. Nach einer Einschätzung der Nato vom Mittwoch (23. März) sind bisher 7000 bis 15.000 russische Soldaten getötet worden.

Ukraine-Krieg: „Russen haben Probleme“ - und reagieren wohl mit neuer Härte

Update vom 24. März, 10.05 Uhr: Bei Angriffen Russlands im Ukraine-Krieg sind nahe der ostukrainischen Stadt Luhansk mindestens vier Menschen getötet worden. Das teilen die Behörden mit. Unter den Opfern seien zwei Kinder, sagte der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gayday, am Donnerstag (24. März). Sechs Menschen seien bei den Bombenangriffen in der nordwestlich von Luhansk gelegenen Stadt Rubischne verletzt worden. Es sei zu befürchten, dass die tatsächliche Opferzahl „deutlich höher“ liege.

Gayday warf der russischen Armee vor, Phosphorbomben auf Rubischne abgeworfen zu haben. In den vergangenen Tagen hatten bereits andere Behörden in der Region Russland den Einsatz von Phosphorbomben vorgeworfen. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

„Die Russen haben Probleme, sie kommen nicht voran“, sagte der ukrainische Gouverneur. „Deshalb haben sie angefangen, schwere Waffen einzusetzen.“ Er berichtete außerdem von russischen Angriffe auf zwei Orte nordwestlich von Luhansk, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Erstmeldung: Ukraine-Krieg - Russland verstärkt offenbar Luftangriffe - Ukrainische Armee drängt Truppen vor Kiew zurück

Kiew/Moskau - Vier Wochen nach Beginn des Ukraine-Kriegs gehen die russischen Angriffe aufs Land gnadenlos weiter. Die Truppen von Präsident Wladimir Putin* hätten ihre Angriffe aus der Luft verstärkt, teilte das ukrainische Militär am Donnerstagmorgen (24. März) mit.

Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze registriert, heißt es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs. Am Vortag seien es 60 weniger gewesen. Die Hauptziele seien weiterhin Einrichtungen der militärischen und zivilen Infrastruktur in den Gebieten Kiew, Tschernihiw und Charkiw. Moskau gibt an, nur militärische Ziele anzugreifen.

Ukraine-Krieg: Ukraine gelingt es offenbar, russische Truppen zurückzudrängen

Nach Angaben des Pentagons ist es den ukrainischen Streitkräften allerdings gelungen, die Russen im Osten von Kiew zurückzudrängen. Innerhalb eines Tages seien die russischen Truppen rund 30 Kilometer zurückgedrängt worden, heißt es aus dem US-Verteidigungsministerium.

Auch nach Einschätzung britischer Geheimdienste erhöht die Ukraine den Druck auf die russischen Streitkräfte nordöstlich von Kiew. Diese stünden dort bereits vor großen Problemen in der Versorgung und Kampfmoral, heißt es in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. Ukrainische Streitkräfte führten zudem erfolgreiche Gegenangriffe gegen russische Stellungen in Orten am Rande der Hauptstadt durch und hätten möglicherweise Makariw und Moschun zurückerobert, heißt es vom britischen Geheimdienst. Es bestehe „eine realistische Möglichkeit, dass die ukrainischen Streitkräfte nun in der Lage sind, russische Einheiten in Butscha und Irpin einzukreisen", hieß es weiter.

Ukrainische Streitkräfte führten zudem erfolgreiche Gegenangriffe gegen russische Stellungen in Orten am Rande der Hauptstadt durch und hätten möglicherweise Makariw und Moschun zurückerobert, heißt es vom britischen Geheimdienst. Es bestehe „eine realistische Möglichkeit, dass die ukrainischen Streitkräfte nun in der Lage sind, russische Einheiten in Butscha und Irpin einzukreisen“, hieß es weiter. Eine Expertin im ZDF-Talk „Markus Lanz“ erklärte die sogenannte Stachelschweintaktik, die die ukrainische Armee wohl recht erfolgreich verfolge.

Ukraine-Krieg: Russland meldet Einnahme der ostukrainischen Stadt Isjum

Russland vermeldete wiederum am Donnerstagmorgen, dass die russischen Truppen die „vollständige Kontrolle“ über die ukrainische Stadt Isjum erlangt hätten. Das sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Von ukrainischer Seite liegt keine Bestätigung vor. Die Stadt im Osten der Ukraine war seit Tagen belagert. Sie zählte vor dem Krieg rund 48.000 Einwohner.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums trafen russische Raketen in der Nacht zum Donnerstag mehr als 60 ukrainische Militäreinrichtungen. 13 Raketenabwehrsysteme seien zerstört worden, darunter neun vom Typ S-300. Seit Beginn des Kriegs vor einem Monat wurden demnach insgesamt 202 ukrainische Raketenabwehrsysteme, 257 Drohnen sowie mehr als 1500 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge zerstört. Die Angabe Russland lässt sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Ein Kind läuft an einer zerstörten Schule in der Stadt Zhytomyr im Norden der Ukraine entlang. © Fadel Senna/afp

Ukraine-Krieg: Russische Besatzer terrorisieren offenbar ukrainische Bevölkerung

In den von russischen Truppen besetzten Gebieten „terrorisiere“ Russland die lokalen Bewohner, die gegen die Besetzung demonstrierten, hieß es von der ukrainischen Seite. Die russische Nationalgarde würde Proteste unterbinden. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

Alles zu den internationalen Bemühungen zur Eindämmung des Ukraine-Kriegs lesen Sie hier. Am heutigen Donnerstag findet außerdem ein EU-Gipfel, ein Treffen der G7-Länder und ein Nato-Sondergipfel statt, bei denen es um den Ukraine-Krieg geht. (dpa/afp/smu) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.