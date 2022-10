Ukraine-Vormarsch: Sogar Putins Elite-Truppen müssen fliehen – Putin-Befehl weist auf große Defizite hin

Von: Stephanie Munk

Die Ukraine hat offenbar weitere Gegenden zurückerobert - und Putins Armee steht augenscheinlich vor riesigen Problemen. Der News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Ukraine weiter auf Vormarsch: Offenbar gelang es Selenskyjs Armee sogar, russische Elite-Einheiten aus besetzten Gebieten zu vertreiben.

weiter auf Offenbar gelang es Selenskyjs Armee sogar, russische Elite-Einheiten aus besetzten Gebieten zu vertreiben. Defizite in Putins Armee : Offenbar verschiebt Russland aus Logistikproblemen den Dienstantritt neuer Wehrpflichtiger.

in : Offenbar verschiebt Russland aus Logistikproblemen den Dienstantritt neuer Wehrpflichtiger. Dieser News-Ticker zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 4. Oktober, 22.55 Uhr: Bei dem Vormarsch der ukrainischen Armee sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj in den vergangenen Tagen Dutzende Ortschaften aus russischer Besatzung befreit worden. Es gebe gute Nachrichten, sagte Selenskyj in einer am Dienstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. „Die ukrainische Armee dringt ziemlich schnell und kraftvoll vor bei der gegenwärtigen Verteidigungsoperation im Süden unseres Landes.“ Es seien Ortschaften in den Gebieten Cherson, Charkiw, Luhansk und Donezk wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht worden.

Insbesondere im Gebiet Cherson im Süden seien Ortschaften befreit worden. Die ukrainischen Streitkräfte sprachen am Abend von insgesamt acht Siedlungen. „Unsere Soldaten stoppen nicht. Und es nur eine Frage der Zeit, bis wir die Okkupanten von unserem Land vertrieben haben“, sagte Selenskyj.

Panne bei russischer Rekrutierung: Soldaten warten auf Feld wochenlang auf Einsatz

Update vom 4. Oktober, 19.40 Uhr: Immer wieder werden Schwierigkeiten der russischen Armee gemeldet. Die Teilmobilmachung Putins werteten viele als Zeichen der Schwäche. Und offenbar läuft auch bei der Rekrutierung nicht alles glatt. Ein Video bei ntv, das ein Rekrut gefilmt haben soll, zeigt nun offenbar eine Organisationspanne. „Sie haben uns auf einem freien Feld entladen. Weiß der Teufel, was wir hier sollen“, wird der Mann übersetzt. Er filmt ein Feld, auf dem offenbar Rekruten an Feuerstellen zusammenstehen. Der Mann beschreibt, dass einige der Soldaten schon seit Wochen warten. Sie sollen aus der Stadt Norilsk stammen.

„Sie sitzen am Lagerfeuer, grillen Würstchen, chillen, schlafen. Und alles im Freien. Das ist unsere Situation“, so der Filmer. Unabhängig überprüfen lassen sich die Aufnahmen nicht.

Ukraine-Vormarsch: „Allgemeiner Rückzug“ Russlands nahe Cherson gemeldet

Update vom 4. Oktober, 19.12 Uhr: Die Ukraine rückt im Süden des Landes offenbar weiter vor. Schon am Nachmittag hatte Kiew die Eroberung von fünf Ortschaften gemeldet. Darunter die lange umkämpfte Ortschaft Dawydiw Brid. Zwei Monate lang wurde um den Ort gekämpft. Nun bestätigte auch der russische Blogger Igor Girkin via Telegram, dass russische Truppen von hier und aus mehreren anderen größeren Dörfern in der Region abgezogen seien, um sich einer Einkesselung durch die ukrainische Armee zu entziehen. „Der Rückzug geht weiter“, schrieb er.

Dagegen berichtet der Putintreue russische Kriegsblog Rybar von einem „allgemeinen Rückzug“ Russlands im Norden von Cherson. Darauf wies Reuters-Korrespontent Felix Light hin. Auch Light weist darauf hin, dass Russland diese Stellungen zuvor seit März gehalten hatte und nun offenbar eine Einkesselung fürchtet, nachdem die Ukraine weiter vorgerückt sei. Rybar schreibt via Telegram, dass Russland sich neu formieren wolle. Aktuell sei es die einzige Option, da man die Position nicht halten könne und nur so Personal und Ausrüstung schützen könne.

Update vom 4. Oktober, 18.38 Uhr: Bilder von langen Staus an russischen Grenzen sowie Berichte über ausgebuchte One-Way-Flüge aus Russland heraus gingen zuletzt um die Welt. Offenbar versuchen sich viele junge Russen durch Flucht der Rekrutierung für Putins Armee zu entziehen. Nun gibt es erstmals Zahlen hierzu: Nach Angaben von Forbes Russia haben seit dem Mobilisierungsbeginn knapp 700.000 Menschen Russland verlassen. Das berichtet der Kyiv Independent. Forbes beruft sich demnach auf Informationen von Quellen aus Putins Verwaltungsumfeld. Putin hatte die Teilmobilisierung erst am 21. September verkündet. Zum Vergleich: Anfang September hatte Russland gemeldet, dass seit 1. Januar 419.000 Menschen Russland verlassen hätten.

Update vom 4. Oktober, 17.18 Uhr: Russland rechnet nach der als völkerrechtswidrig eingestuften Annexion von vier Gebieten in der Ostukraine mit einer höheren Getreideernte. „Unter Berücksichtigung des dortigen Ackerlandes denke ich, dass Russland mindestens fünf Millionen Tonnen Getreide zusätzlich bunkern würde. Das dürfte auch bei anderen Kulturen der Fall sein“, sagte Landwirtschaftsminister Dmitri Patruschew am Dienstag der Staatsagentur Tass zufolge. Patruschew rechnet in diesem Jahr mit 150 Millionen Tonnen Getreide - davon 100 Millionen Tonnen Weizen. Das wäre ein Rekord.

Russland gilt als einer der wichtigsten Exporteur weltweit - genauso wie die Ukraine. Nach früheren Angaben will Russland in der zweiten Jahreshälfte bis zu 30 Millionen Tonnen Getreide für ausländische Märkte zu liefern. Die Vereinten Nationen befürchten Lebensmittelknappheit und Hunger in armen Teilen der Welt, wenn die Ukraine infolge des Kriegs als wichtiger Getreidelieferant ausfällt.

Ukraine-News: Russische Truppen angeblich auf „allgemeinen Rückzug“

Update vom 4. Oktober, 15.38 Uhr: Erst am vergangenen Freitag vollzog Putin völkerrechtswidrig die Annexion der Region Cherson an Russland - nun sollen sich die russischen Truppen angeblich aus Teilen des Gebiets, die sie seit März besetzen, zurückziehen. Laut dem pro-russischen Kriegsblog „Rybar“ läuft im Norden von Cherson, wo die ukrainische Armee immer mehr vorrückt, ein „allgemeiner Rückzug“ der russischen Truppen.

Wegen der erfolgreichen Gegenoffensiven der ukrainischen Streitkräfte und einer drohenden Einkesselung der russischen Truppen habe Moskau beschlossen, seine Soldaten auf eine neue Verteidigungslinie weiter südlich zurückzuziehen, heißt es in einem Telegram-Beitrag des Blogs. Auf diese Weise sollen weitere Tote vermieden und Ausrüstung erhalten werden.

Ukraine-News: Ukrainische Armee befreit offenbar weitere Ortschaften - Videos zeigen erleichterte Soldaten

Update vom 4. Oktober, 15.03 Uhr: Bei Gegenangriffen in der Südukraine hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben weitere Ortschaften von Putins Truppen befreit. Der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, schrieb beim Nachrichtendienst Telegram von fünf Orten, die zurückerobert worden seien.

Das Verteidigungsministerium der Ukraine veröffentlichte auf Twitter ein Video von erleichterten Soldaten im lang umkämpften Dorf Dawydiw Brid in der Region Cherson, das nun offenbar befreit worden ist. In den sozialen Netzwerken kursieren ähnliche Videos aus den Ortschaften Welyka Olexandriwka und Starossillja. Zudem sollen ukrainische Einheiten in Dudtschany am Fluss Dnipro eingerückt sein. Offizielle Bestätigungen liegen noch nicht vor.

Ukraine-News: Russland hat nach eigenen Angaben schon 200.000 Reservisten rekrutiert

Update vom 4. Oktober, 13.47 Uhr: Russland hat im Zuge seiner Teilmobilmachung innerhalb von zwei Wochen bereits mehr als 200.000 Menschen eingezogen. Das hat der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu mitgeteilt. „Die Ausbildung erfolgt auf 80 Übungsplätzen und in sechs Ausbildungszentren“, sagte er seinem Ministerium zufolge.

Schoigu sagte, den Rekruten würden die notwendige Kleidung und Ausrüstung zur Verfügung gestellt und sie würden eingewiesen. Angeblich hätten sich viele Freiwillige gemeldet. Zahlen nannte Schoigu nicht. Es sollte niemand abgelehnt werden, „wenn es keine schwerwiegenden Gründe gibt“.

Putin will nach offizieller Darstellung rund 300.000 Reservisten einziehen lassen, um nach den Niederlagen der russischen Armee in der Ukraine die besetzten Gebiete zu halten.

Ukraine auf Vormarsch: Sogar Putins Elite-Truppen müssen fliehen – Putin-Befehl weist auf Riesen-Defizite hin

Erstmeldung: Lyman/Cherson - Die ukrainische Armee kann im Ukraine-Krieg weitere Erfolge verbuchen: Im Süden befreiten sie weitere Gebiete von russischer Besatzung. Und auch östlich der bereits befreiten Stadt Lyman konnten die Ukrainer Putins Truppen weiter zurückdrängen. Das schreibt das „Institute for the Study of War“ (ISW) in seiner neuesten Analyse.

Offenbar waren selbst Wladimir Putins Elitetruppen machtlos gegen den Vorstoß der Ukrainer, schreibt der US-Thinktank. Im Raum Lyman zogen sich Teile der 144. motorisierten Schützendivision zurück. Die 76. Luftlandedivision wiederum soll in der Oblast Cherson zurückgeschlagen worden sein. Beides seien Einheiten, die als erste Liga in der russischen Armee angesehen würden, so das ISW. „Ihr offensichtliches Versagen, das Territorium gegen die ukrainische Offensive zu verteidigen“ sei ein weiterer Beleg dafür, dass Russlands Militär schwächer und schwächer werde, je länger der Ukraine-Krieg andauere.

Ukraine-News: Russlands Armee laut Geheimdienst-Infos vor großen Problemen

Der britische Geheimdienst hat zudem Erkenntnisse, dass Russland nicht mehr in der Lage ist, seine Rekruten ausreichend auszurüsten und zu trainieren. Das geht aus dem jüngsten Bericht des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Putin habe per schriftlichen Befehl offenbar den Dienstantritt von 120.000 neuen Wehrpflichtigen in Russland verschoben, heißt es. Das sei ein Hinweis darauf, dass Russland derzeit nicht fähig sei, eine große Anzahl an Personal auszurüsten und zu trainieren.

„Die Herausforderungen für Unterbringung, Training, Ausrüstung und Einsatz von mobilisiertem und einberufenem Personal sind erheblich“, hieß es in der Mitteilung. Auch in der russischen Militärverwaltung und -logistik gebe es erhebliche Defizite, was die Bemühungen noch erschwere. Ein Video weist darauf hin, wie groß die Defizite bei der Ausrüstung der Soldaten angeblich sind - zu sehen sind rostige Gewehre und Plastiktüten.

Die neuen Wehrpflichtigen, die nun erst am 1. November ihren Dienst beginnen sollen, dürfen laut russischem Gesetz nicht außerhalb Russlands eingesetzt werden. Sie sind zu unterscheiden von den 300.000 Reservisten, die Putin im Rahmen seiner Teilmobilisierung im Ukraine-Krieg an die Front schicken will. (smu/dpa)