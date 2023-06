Ukraine testet eigene 1000-Kilometer-Drohne: Russische Ziele im Hinterland im Visier?

Von: Stephanie Munk

Die Ukraine arbeitet an der Herstellung einer Drohne mit enormer Reichweite, um Ziele in Russland und in russische besetzten Gebieten zu treffen. Ist der erste Angriff schon erfolgt?

Kiew - Offenbar hat die Ukraine für den Krieg gegen Russland eine Drohne mit einer Reichweite von 1000 Kilometer gebaut und erfolgreich getestet. Das gab er ukrainische Rüstungskonzern „Ukroboronprom“ laut der Nachrichtenagentur Ukrinform im Fernsehen bekannt.

„Ukroboronprom“ hatte bereits im Oktober 2022 die Entwicklung einer entsprechenden Drohne angekündigt. Der Konzern beginne nun mit einer neuen Etappe der Erprobung des Systems, teilte eine Sprecherin damals mit. Ukrainische Soldaten hätten die in der Ukraine hergestellte Drohne bereits erfolgreich getestet.

Neue Ukraine-Drohne bereits eingesetzt? Rüstungskonzern veröffentlicht Foto

Konzern-Sprecherin Natalia Sad veröffentlichte außerdem ein Selfie auf Facebook, das sie mit mehreren lächelnden ukrainischen Kommandeuren zeigt. Dazu schrieb sie, das Foto sei nach „einem erfolgreichen Einsatz unserer 1000-Kilometer-Drohne“ entstanden. Sie machte keine Angaben darüber, ob die neue Drohne bereits für Angriffe im Ukraine-Krieg verwendet worden sei.

Eine Sprecherin des Rüstungskonzerns „Ukroboronprom“ postete ein Foto mit Kommandeuren, offenbar nach dem Test einer neuen Drohne der Ukraine. © Screenshot Facebook

Ukraine hat wohl Ziele im Hinterland Russlands im Visier

Laut Einschätzung der US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ unterstreicht der Bau der Drohne „die Absicht der Ukraine, Militärinfrastruktur in russisch besetzten Gebieten und in Russland anzugreifen“. Der Fokus der Ukraine auf die Entwicklung von Langstreckendrohnen deute darauf hin, dass die Ukraine wohl weiterhin russische Ziele im Hinterland im Visier habe. Laut den ISW-Experten erlaube das Völkerrecht der ukrainischen Armee, legitime Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Vor allem gelte dies für Ziele, von denen aus Russland Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine starte.

Das ukrainische Militär, die Regierung sowie private Unternehmen arbeiten derzeit daran, ein Arsenal billiger und einfach herzustellender Drohnen aufzubauen. Sie erhoffen sich dadurch, den Krieg gegen Russland entscheidend verändern zu können.

Am 20. Juni unterzeichnete Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Gesetz, das inländische Drohnenhersteller von Zöllen und Mehrwertsteuer befreit, schrieb der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak auf Telegram.

Mit Gegenoffensive nahmen Drohnenangriffe im Ukraine-Krieg zu

Drohnenangriffe haben seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive zur Rückeroberung russisch besetzter Gebiete massiv zugenommen. Davon betroffen sind zunehmend auch die russischen Grenzgebiete sowie weiter entfernte russische Militärbasen und Energie-Infrastruktur.

Angriffe auf die rund 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte russische Hauptstadt und ihre Umgebung sind allerdings selten. Anfang Mai waren zwei Drohnen über dem Kreml abgeschossen worden, Ende Mai wurden dann bei einem Drohnenangriff auf Moskau einige Wohnhäuser beschädigt. Russland machte die Ukraine für diese Angriffe verantwortlich, Kiew weist dies zurück. Unteressen berichtet ein ukrainischer Kampfjet-Pilot von hohen Verlusten und vom „Schock“, wenn er Kollegen sterben sieht. Russland setzt derweil offenbar darauf, Kopfgeld auf moderne westliche Waffen wie den deutschen Leopard-2-Panzer auszusetzen. (smu/dpa)