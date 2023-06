Exoskelette für die Kriege der Zukunft: US-Soldaten in gepanzerten Kampfanzügen

Von: Andreas Apetz

US-Soldaten, die operativ von der 1st Infantry Division (1 ID) geführt werden, nehmen an einer Bull Run-Übung teil. (Archivfoto) © U.S. Army/dpa

Nach Vorstellungen der US-Army soll der zukünftige Soldat ein Exoskelett tragen, das Belastungen mindert und ihm „tödliche“ Fähigkeiten verleiht.

Washington D.C. – Die Vorstellungen der US-Army vom Krieg der Zukunft erinnern an Science-Fiction. Auf der Rüstungsmesse „Eurosatory“ im vergangenen Jahr sprach Ted Maciuba, stellvertretender Direktor für Robotik am Capabilities Development Integration Directorate des US Army Future Command, über die potenziellen Fähigkeiten eines Exoskeletts für Soldaten der US-Armee. Bisher gibt es nur wenige Details zu dem fiktiven Gedankenspiel. „Wir werden den ‚Warrior Suit‘ in kleinen Schritten aufbauen“, zierte das Militärmagazin DefenseNews Maciuba damals auf der Rüstungsmesse in Paris.

Warrior Suit soll Soldaten „tödlicher“ machen

Die größte Schwierigkeit bei der Entwicklung eines „Warrior Suits“ sei laut Maciuba das Gewicht. Mehr als 20 Kilo müsste jeder Soldat zusätzlich schleppen. „Wir müssen es in kleinen Schritten angehen. [...] Wie kann ein Soldat diese zusätzlichen 50 Pfund tragen, ohne das Gefühl zu haben, dass er sie trägt?“ Wie das Nachrichtenmagazin Task & Purpose berichtete, will sich Maciuba bei seiner Konzeption direkt von den Vorstellungen des Science-Fiction-Autors Robert Heinlein inspirieren lassen. Heinlein erreichte mit seinem Military-Science-Fiction-Roman „Starship Troopers“ weltweiten Erfolg.

Ein ideales Exoskelett, so Maciuba, würde es den Soldaten ermöglichen, „ihre reguläre Arbeit einfacher zu erledigen, als sie es heute können“. Es würde helfen, „die normale Arbeit mit besseren Fähigkeiten zu erledigen. Mehr Munition, schwerere Waffen. Wir machen den einzelnen Soldaten in kleinen Einheiten effektiver“, sagt Maciuba. Die Soldaten sollen schneller in den Kampf kommen und weniger ermüden, was sie gleichzeitig „tödlicher“ mache, erklärte der Robotik-Experte der US-Armee.

Keine „aktive Bearbeitung“ der gepanzerten Kampfanzüge

Der genaue Status des „Warrior Suit“ ist derzeit noch unklar. Zwar hatte Macubia im Juni 2022 erklärt, die Armee wolle „in den nächsten ein bis 18 Monaten“ ein Anforderungsdokument herausgeben. Ein solches Dokument wurde bisher jedoch nicht veröffentlicht. „Das Projekt wurde nicht aufgegeben, es steht derzeit nur nicht auf der aktiven Anforderungsliste“, teilte ein Pressesprecher der US-Army in einer Stellungnahme mit.

Auf Nachfrage von Task & Purpose erklärte ein Sprecher des US Army Futures Command, dass der „Warrior Suit“ derzeit weder „aktiv bearbeitet wird“ noch „auf einem Plan“ der Armee stehe. Die Organisation würde das Projekt jedoch „stetig überprüfen“ und gegebenenfalls ab die Erfordernisse „anpassen“. Die Idee sei keines Wegs verworfen. Auf der „Eurosatory 2022“ sprach Maciuba davon, dass man den ‚Warrior Suit‘ in bis 2040 zu entwickeln könne.

Aktuell verfüge die US-Army bereits über den Plan eines Exoskeletts, welches die „empfundene Belastung“ eines Soldaten um etwa 20 Prozent reduzieren könne. „Das Problem ist, dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Es muss nach draußen gehen. Soldaten müssen es ausprobieren. Soldaten müssen es benutzen [...] und Feedback geben. Und dann sehen wir, wie die nächsten Schritte aussehen“, sagte Maciuba in einem Interview mit DefenseNews.

Erstes Exoskelett scheiterte bereits

Zuletzt verbrachte man in der US-Army fünf Jahre mit der Entwicklung des Tactical Assault Light Operator Suit, einem hochtechnisierten Kampfanzug für amerikanischen Spezialeinheiten. Im Jahr 2019 erklärte die Kommandobehörde United States Special Operations, dass „der Prototyp selbst […] derzeit nicht für den Einsatz in einer Nahkampfumgebung geeignet“ sei. Den Entwicklern war es nicht gelungen, die einzelnen Komponenten wie Exoskelett, Panzerung und Elektronik zu vereinen. Das Projekt befindet sich derzeit weiter im Forschungsstadium.

Trotz des Rückschlags arbeiten die Forschungsabteilungen der US Army weiter an kreativen Technologien, um ihre Armee im Einsatz zu stärken. Auf einer Veranstaltung des Center for Strategic & International Studies in Washington, DC, im Jahr 2016 erklärte der damalige Stabschef der Armee, General Mark Milley, dass Exoskelette nach hohe Priorität in der Modernisierung der US-Army haben. Neben den USA setzt auch China auf den Einsatz und die Entwicklung von Hightech-Waffen. (aa)