Militärchefs der Ecowas-Länder: Beratung über möglichen Einsatz im Niger

Niger, Proteste vor der Botschaft von Frankreich nach dem Sturz von Präsident Mohamed Bazoum © SalamPix/ABACA/Imago

Die Militärchefs der Länder der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) beraten am Donnerstag in Ghana über den eventuellen Einsatz einer Eingreiftruppe im Niger.

Accra in Ghana - „Demokratie ist das, was wir verteidigen und unterstützen“, sagte der nigerianische Generalstabschef Christopher Gwabin Musa bei der Eröffnung des zweitägigen Treffens in Ghanas Hauptstadt Accra. Das Ziel sei es „nicht nur, auf die Ereignisse zu reagieren, sondern aktiv einen Weg aufzuzeigen, der zu Frieden führt und die Stabilität unterstützt“, fuhr Gwabin Musa fort.

Der Beauftragte für politische Angelegenheiten, Frieden und Sicherheit bei der Ecowas, Abdel-Fatau Musah, sagte, das Treffen diene der „Feinabstimmung“ von Details für den Fall, dass die Organisation „auf das ultimative Mittel der Gewalt zurückgreifen“ sollte.



Die Staats- und Regierungschefs der Ecowas hatten nach einem Sondergipfel in der vergangenen Woche die Aufstellung einer Eingreiftruppe angekündigt, um „die verfassungsmäßige Ordnung im Niger wiederherzustellen“. Über einen möglichen Einsatz war zunächst nur wenig bekannt geworden. Es wurde erwartet, dass die Elfenbeinküste (Côte d‘Ivoire), Benin und Nigeria Truppen bereitstellen würden. Am 26. Juli hatten Militärs im Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum gestürzt und die Macht im Land übernommen. mhe/ju