Militärmaschine in Algerien abgestürzt - Pilot und Co-Pilot sterben

Beim Absturz einer Militärmaschine sind in Algerien zwei Menschen ums Leben gekommen.

Algier - Das Flugzeug sei am späten Mittwochabend in einem unbewohnten landwirtschaftlichen Gebiet abgestürzt, bestätigte das algerische Verteidigungsministerium am Donnerstag. Bei dem Absturz in der Provinz Tiaret seien der Pilot und der Co-Pilot ums Leben gekommen.

Bei dem Flugzeug handelte es sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums um einen Kampfjet des Typs SU24. Erst im vergangenen Jahr war ein Militärtransporter in Algerien abgestürzt. Dabei starben mehr als 250 Menschen. Es war das schwerste Flugzeugunglück in der Geschichte des nordafrikanischen Landes.

afp

