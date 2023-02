US-General ist sicher: Den Ukraine-Krieg gewinnt niemand

Von: Franziska Schwarz

Die „Abnutzungsschlacht“ in der Ukraine führt laut Mark Milley für beide Seiten ins Leere. Der US-General plädiert deshalb eindringlich für Verhandlungen.

Brüssel/Washington - Für US-Generalstabschef Mark Milley kann es im Ukraine-Krieg keinen Gewinner geben. Einerseits sei es für Russland unter Kremlchef Wladimir Putin - Stand Februar 2023 - „praktisch unmöglich“ seine militärischen Ziele zu erreichen. Andererseits sei die Ukraine nicht imstande, „die Russen einfach so rauszuschmeißen“, sagte Milley der Financial Times.

„Ich behaupte nicht, dass es unmöglich ist, aber es wäre außergewöhnlich schwierig. Es würde den Zusammenbruch des russischen Militärs benötigen“, führte der US-Topsoldat aus. Die Schlacht um Bachmut hatte Milley am Dienstag (14. Februar) in Brüssel gesagt: „Ich würde es als eine sehr große Abnutzungsschlacht mit sehr hohen Verlusten beschreiben, insbesondere auf russischer Seite.“

US-General sieht keine „signifikanten“ Anzeichen für neue russische Kiew-Offensive

Nach Angaben Milleys halten die Ukrainer derzeit die Stellung, während auf russischer Seite insbesondere die Wagner-Gruppe angreift. „Es gibt hier keine ausgefeilten Manöver. Es handelt sich um Frontalangriffe, Angriffswellen, viel Artillerie, mit extrem hohen Verlusten in diesem Gebiet“, sagte er. Wie lange das so gehen werde, sei schwierig zu sagen. Es gehe nun schon seit Wochen so.

Auf die Frage, ob Russland erneut versuchen könnte, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen, wollte Milley keine abschließende Antwort geben. Es bestehe aber immer eine potenzielle Gefahr etwa durch Drohnen und Raketen. Kiew sei schon zu Beginn des Kriegs ein wichtiges Ziel gewesen. „Aber im Moment sehen wir keine signifikanten Anzeichen und Warnungen.“

„Streng dosierte“ Waffenlieferungen könnten Ukraine zu Waffenstillstand zwingen

Beobachter schätzen kurz vor dem „Jahrestag“ des Krieges, dass der Westen auf einen Waffenstillstand drängen könnte, möglicherweise schon in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Grund sei die Annahme, dass die Waffenlieferungen weiterhin „streng dosiert“ erfolgten – was die Gefechte nur verlängere. Zudem mangele es der Ukraine an Soldaten.

Waffenlieferungen an Kiew werden wohl auch bei der aktuellen Münchner Sicherheitskonferenz (Siko) zur Debatte stehen, bei dem Thema herrscht also Bewegung. Milley zumindest sieht Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine als alleinige Lösung für eine Beilegung des Ukraine-Konflikts – aber nichts dergleichen am Horizont. Beide Seiten seien aktuell nicht willens, zu verhandeln. Was auch die Position vom Putin-Vertrauten Dmitrij Medwedew zu Verhandlungen für eine Ende des Ukraine-Kriegs erklärt. (frs)