Minderheitsregierung: Thüringen als Paradebeispiel für die Zukunft?

Nach der Landtagswahl in Thüringen könnte ein rot-rot-grünes Minderheitsbündnis regieren.

regieren. Wahl zum Ministerpräsidenten als Start für eine „neue Form der demokratischen Opposition“?

Die Regierungsform erfordert ein hohes Maß an Kommunikation und Kompromissen.

Erfurt - Nach der Landtagswahl im Herbst 2019 in Thüringen hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) für neue Wege der parlamentarischen Zusammenarbeit geworben. Als Minderheitsregierung könnte Rot-Rot-Grün in Thüringen künftig gezwungen sein, „in neuer Form mit der demokratischen Opposition“ zusammenzuarbeiten, sagte Ramelow in Richtung der potenziellen Oppositionsparteien CDU und FDP. Für den Regierungsvorsitzenden stand schon seit Oktober fest, dass er sich im Februar der Wiederwahl stellen will.

Eine Minderheitsregierung, wie sie auch die CDU wegen des Führungswechsels bei der SPD diskutierte, ist in Deutschland bislang jedoch die absolute Ausnahme. In der Bundesrepublik gab es viermal Minderheitsregierungen und das nur kurzzeitig - zwei davon besiegelten ein Koalitionsende:

Minderheitsregierung in Thüringen: Bewährtes Konzept für die Zukunft?

- Am 28. Oktober 1966 verließen FDP-Minister der damaligen christlich-liberalen Koalition wegen Differenzen über den Bundeshalt das Kabinett von Kanzler Ludwig Erhard (CDU). Dieser leitete dann bis zu seinem Rücktritt am 30. November 1966 eine CDU/CSU-Minderheitsregierung, ehe tags darauf die große Koalition unter Nachfolger Kurt Georg Kiesinger ins Amt rückte.

- Am 17. September 1982 traten FDP-Minister in der sozial-liberalen Koalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt zurück, fortan bestand die Regierung nur noch aus SPD-Mitgliedern. Am 1. Oktober wurde Helmut Kohl (CDU) schließlich durch ein konstruktives Misstrauensvotum zum Kanzler gewählt, es kam zu einer Koalition aus Union/FDP.

Die anderen beiden Fälle einer Minderheitsregierung markierten nicht das Ende einer Koalition:

- 1962 verließen die FDP-Minister kurzzeitig die Regierung von Bundeskanzler Konrad Adenauer, um nach der Spiegel-Affäre den Rücktritt von Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) zu erzwingen.

- Zehn Jahre später verlor die damalige sozial-liberale Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) wegen abtrünniger Abgeordneter ihre Mehrheit, allerdings erlebte das Zweierbündnis nach vorgezogenen Neuwahlen dann eine Neuauflage - mit vergrößerter Mehrheit.

Minderheitsregierung in Thüringen: Bodo Ramelow fordert „Bereitschaft, vertraute Pfade zu verlassen“

In Thüringen betonte Bodo Ramelow in seiner Regierungserklärung, das Wahlergebnis verlange „von allen die Bereitschaft, vertraute Pfade der Regierungsbildung zu verlassen, Politik neu zu denken und auch anders zu organisieren“.

Eine Minderheitsregierung erfordere viel Kommunikation und Kompromisse. Für die Oppositionsfraktionen von CDU und FDP eröffneten sich damit aber auch bislang nie erreichte Gestaltungskompetenzen „auf Augenhöhe mit der Regierungskoalition“. Ramelow will auf die beiden Parteien zugehen und ihre Ideen „vorurteilsfrei prüfen“.

Zugleich zeigte sich der Linkspolitiker zuversichtlich, „dass das Modell Minderheitsregierung in Thüringen gelingen kann“. „Und vielleicht sogar Vorbildcharakter für andere Landesregierungen und möglicherweise auch den Bund entfalten kann“, fügte er hinzu.

Als Beispiele für eine konkrete Zusammenarbeit zwischen Rot-Rot-Grün und den Oppositionsfraktionen außer der AfD nannte Ramelow die Schaffung zusätzlicher Lehrerstellen und die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Antisemitismus. Ziel sei „ein Land, das demokratische Rechte wertschätzt und verteidigt und Andersdenkenden zuhört, statt sie zu diffamieren“.

Minderheitsregierung in Thüringen: Gemeinsame Sache mit Opposition

Bei der Landtagswahl im Herbst 2019 war die Linkspartei stärkste Kraft geworden. Ramelow sieht darin einen „unzweideutigen Regierungsauftrag“. Die CDU kam hinter der AfD mit starken Verlusten nur auf den dritten Platz. Neben SPD und Grünen zog die FDP wieder in das Landesparlament ein.

Weil die rot-rot-grüne Regierung bei der Thüringen-Wahl im Oktober ihre Mehrheit verloren hat, aber auch keine andere in Sicht ist, ist das Dreierbündnis bereits seit der Konstituierung des neuen Landtags Ende November als Minderheitsregierung geschäftsführend im Amt.

Ramelows Regierung hatte bereits im Sommer einen Landeshaushalt für 2020 durch den Landtag gebracht. Das ist zunächst eine Grundlage für die weitere Arbeit. Für künftige Gesetzesvorhaben ist Rot-Rot-Grün aber auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen.

Minderheitsregierung in Thüringen: Parteienforscher erläutert Vorteile von „Projektregierung“

Parteienforscher Jürgen W. Falter von der Uni Mainz sagte kürzlich gegenüber der NOZ: „Den Parteien bleibt gar nichts anders übrig, als im Falle von Minderheitskabinetten flexibler zu werden.“ Auch Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring hatte sich offen gezeigt, mit den Linken über eine sogenannte Projektregierung in Erfurt zu sprechen.

Falter betonte, Ministerpräsident Bodo Ramelow sei ein Pragmatiker und im Grunde eher ein linker Sozialdemokrat. „Mit ihm punktuell zusammenzuarbeiten, sollte für die CDU nicht allzu schwer sein - speziell dann, wenn es um die Realisierung konkreter, der CDU am Herzen liegender Projekte geht.“ Allerdings ist dieser gegenüber einer Anwendung des Prinzips in weiteren Bundesländern skeptisch: „Ein Modell für andere Bundesländer sei dies allerdings sicher nicht.“ Denn dort sei „die Linke deutlich linker und sind die Christdemokraten deutlich konservativer als das für diese Parteien in Thüringen gilt“.

