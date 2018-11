Ministerin äußert sich zu Homo-Ehe und wird scharf attackiert - AfD beglückwunscht sie

Ja, es geht gar nicht um Kinder bei Homosexuellen, nicht einmal um Scheidungskinder - das hält die Gesellschaft aus und dürfte auch an sich nicht notwendig dramatisch sein. Es geht darum, daß viele Kinder dann nach Kita, Grundschule häufig erst in der Pubertät erstmals eine männliche Bezugsperson (Lehrer, meist dann Naturwissenschaften, Mathe, Informatik) kennen lernen. Studien belegen gerade dabei eine Häufung von Alkoholismus, Drogen, Suizid. Hierbei ist übrigens der Umfang der untersuchten Chargen auch wirklich hinreichend groß. Was ist daran so entsetzlich, wenn man auf Grund solcher Studien den Betreffenden den völlig freiwilligen den Tipp gibt, doch den Jungen in eine Sportgruppe mit deutlicher Geschlechtertrennung (Fußball, Kampfsport o.ä.) und entsprechenden (männlichen) Trainer zu schicken? Aber die Genderideologie ist wichtiger als das Wohl der Kinder - nicht einmal die Verzehnfachung psychischer (Identitäts-)Probleme bei Mädchen in Schweden (eine andere, aber angrenzende ideologische Problematik) in kurzer Zeit juckt diese Fanatiker.

"Schon heute belegen Studien, dass sich Kinder in homosexuellen Partnerschaften genauso gut entwickeln wie in Familien ohne Mutter oder Vater". Durchaus möglich, weil man da vielleicht gegenüber der Thematik sensibilisiert ist und handelt (siehe oben) und nicht auf die Ideologen hört.