Ministerin Lemke: Regierung fertigt neue Artenschutz-Strategie an

Die Bundesregierung will nach Angaben von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) ihre nationale Strategie zum Schutz der Artenvielfalt neu auflegen.

Berlin - Die bisherige Strategie werde dabei um «wichtige, bisher fehlende oder zu kurz gekommene Themen ergänzt», sagte Lemke am Dienstagabend auf einer Veranstaltung im Berliner Museum für Naturkunde. Die Arbeit an dieser Neufassung habe «bereits begonnen».

Als Beispiele für bislang nicht ausreichend berücksichtigte Bereiche nannte Lemke die Energiewende, den Insekten- und Pflanzenschutz sowie den Meeresnaturschutz.

Außerdem sei es wichtig, die bisherigen Ziele besser messbar zu machen und einen Mechanismus zur Nachbesserung zu verankern, sollten sie verfehlt werden, sagte die Grünen-Politikerin. Es brauche darüber hinaus auch mehr Geld für Naturschutz und eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, sagte Lemke.

Die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS), die die Bundesregierung erstmals im Jahr 2007 auf den Weg gebracht hatte, ist ein umfassender Umsetzungsplan für Bund und Länder zur Erhaltung der Artenvielfalt in Deutschland. Bislang kommt der Schutz der Artenvielfalt hierzulande und weltweit nur schleppend voran.

Auch mit Blick auf die aktuellen Zwischenverhandlungen für ein globales Rahmenabkommen zur Biodiversität in Genf warb Lemke deshalb für «messbare» Ziele. Seit diesem Montag ringen dort mehr als 1000 Regierungsvertreter um 21 Ziele, die das Rahmenabkommen umfassen soll. Es soll Ende des Sommers bei einer Konferenz in Kunming in China verabschiedet werden.

Im Fokus steht dabei das Ziel, bis 2030 mindestens jeweils 30 Prozent der Meeres- und Landesflächen weltweit unter Schutz zu stellen. Doch ob es in diesem Jahr verbindlich festgelegt wird und die Konferenz in China angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie überhaupt in Präsenz stattfinden kann, ist derzeit noch ungewiss. Lemke hält beides für dringend geboten. «Ein weiteres Aufschieben können wir uns einfach nicht leisten», mahnte die Ministerin. (dpa)