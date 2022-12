Ministerium: Migrationsdruck deutlich höher als in Vorjahren

Einwanderungstests vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Symbolbild)

Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ist der Migrationsdruck im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen.

Nürnberg in Deutschland - „Es ist zu beobachten, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch an den EU-Außengrenzen der Migrationsdruck aktuell deutlich ansteigt“, sagte ein Bamf-Sprecher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstagsausgaben). „Zwar steigen die Zahlen jedes Jahr im Herbst, aber das aktuelle Zugangsgeschehen hat im Vergleich zu den Vorjahren eine höhere Dynamik.“

Eine der Ursachen ist dem Ministeriumssprecher zufolge die Aufhebung von pandemiebedingten Reisebeschränkungen. Ebenso habe sich die wirtschaftliche und innenpolitische Lage in klassischen Aufnahme- und Transitstaaten wie der Türkei, Tunesien und Libyen verschärft.



Für das kommende Jahr erwartet die europäische Asylbehörde (EUAA) einen weiteren Anstieg der Asylbewerberzahlen. „Es ist ziemlich klar, dass die steigenden Antragszahlen in absehbarer Zeit anhalten werden“, sagte Behördenchefin Nina Gregori, den Zeitungen der Funke Mediengruppe nach Angaben vom Montag. Instabilität und Bedrohungen, die Menschen zur Flucht bringen, seien leider nicht vorübergehend.



Zuletzt waren nach Behörden-Daten Migranten aus Syrien die größte Gruppe von Asylantragsstellern in der EU, gefolgt von Menschen aus Afghanistan und aus der Türkei. „Die geopolitischen Entwicklungen in diesem und im vorigen Jahr hatten direkte Auswirkungen auf den Bedarf an internationalem Schutz und führten zu einer zunehmenden Vertreibung in EU-Länder“, sagte die EUAA-Direktorin den Funke-Zeitungen zufolge. In den vergangenen Monaten habe sich dieser Trend noch verstärkt. oer/kbh