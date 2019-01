Suche nach Hebamme soll leichter werden

Eine Hebamme ist schwer zu finden. Bald soll eine Internet-Datenbank die Suche für Schwangere leichter machen, plant das Bundesgesundheitsministerium. Und das ist noch nicht alles.

Die Suche nach einer Hebamme kann sich als schwierige Geburt entpuppen. Mehr als jede vierte Mutter in Bayern gab in einer im vergangenen Sommer erschienenen Studie an, sich dabei schwer getan zu haben – in München waren es sogar 40 Prozent. Um werdende Mütter und Familien deshalb künftig besser zu unterstützen, will das Bundesgesundheitsministerium nun eine Datenbank für die elektronische Hebammensuche schaffen. Das geht aus einem Eckpunktepapier hervor, das dem Münchner Merkur vorliegt. Zudem will das Ministerium den Hebammenberuf attraktiver machen – und Aussteiger zurück in den Beruf locken.

„Berichte über Schwangere und Wöchnerinnen, die keine Hebammen finden, können wir nicht hinnehmen“, sagt der parlamentarische Staatssekretär Thomas Gebhart (CDU) dem Merkur. „Deswegen werden wir die Krankenkassen verpflichten, eine Hebammensuche im Internet aufzubauen.“ Um die Daten aktuell zu halten und Karteileichen zu vermeiden, sollen alle freiberuflichen Hebammen, die mit den Krankenkassen abrechnen, gesetzlich verpflichtet werden, umgehend mitzuteilen, wenn sich beispielsweise ihre Kontaktdaten oder ihr Leistungsspektrum verändern. So soll ein verlässliches Verzeichnis entstehen, in dem Schwangere und Familien sich informieren können.

Darüber hinaus will das Ministerium die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Hebammen an Krankenhäusern verbessern. Dazu wolle man die Kliniken „dabei unterstützen, ihren Hebammen eine geeignete Kinder-Betreuung anzubieten“, sagt Gebhart. Und das vor allem abseits der üblichen Öffnungszeiten von Kitas.

Doch nicht nur für jetzige und künftige Hebammen soll der Beruf attraktiver gemacht werden. Das Ministerium will auch gezielt Berufsaussteiger umwerben und zur Rückkehr bewegen. „Wir werden ehemaligen Hebammen und Entbindungspflegern den Wiedereinstieg in ihren Beruf erleichtern“, kündigt Gebhart an.

In der vergangenen Legislaturperiode gab es bereits Reformen mit dem Ziel, die Situation der Hebammen zu verbessern. Die Ausgaben für Hebammen in der gesetzlichen Krankenversicherung sind laut Ministerium von 366 Millionen Euro in 2008 um mehr als 60 Prozent auf 588 Millionen Euro in 2016 gestiegen. Um belastbare Daten zur stationären Versorgung und zur Arbeitsbelastung der Hebammen zu erhalten, will das Ministerium ein Gutachten in Auftrag geben, das in der zweiten Hälfte des Jahres vorliegen soll. „Diese Fragen wollen wir wissenschaftlich klären, um dann rasch über die nächsten Schritte zu entscheiden“, sagt Gebhart.

Klar ist unabhängig davon bereits, dass Hebammen und Entbindungspfleger in Zukunft in einem dualen Studium auf den Beruf vorbereitet werden sollen, das Vorlesungen mit praktischer Arbeit verknüpft. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits im Oktober angekündigt. Damit setzt das Ministerium eine EU-Richtlinie um. „Durch die Akademisierung wird die Qualität der Hebammenausbildung verbessert“, heißt es in dem Eckpunktepapier. Der Deutsche Hebammenverband hatte zuletzt beklagt, es sei absehbar, dass es Deutschland nicht schaffe, die Novellierung der Ausbildung bis zum Stichtag am 18. Januar 2020 umzusetzen.