Ministerpräsident Mahinda Rajapaksa von Sri Lanka tritt zurück

Ministerpräsident Mahinda Rajapaksa © IMAGO/Pradeep Dambarage

Nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen Regierungs-Gegnern und -Anhängern zurückgetreten ist Mahinda Rajapaksa, der Ministerpräsident von Sri Lanka zurückgetreten.

Colombo in Sri Lanka - Nach Angaben eines Regierungssprechers schickte der 76-Jährige am Montag ein Rücktrittsschreiben an Präsident Gotabaya Rajapaksa, der sein jüngerer Bruder ist. Der Regierungschef will demnach durch seinen Rücktritt den Weg zur Bildung einer "neuen Einheitsregierung" frei machen.

Zuvor am Montag hatten Unterstützer der Regierung in der Hauptstadt Colombo unbewaffnete Demonstranten mit Stöcken und Knüppeln attackiert, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichten. Mindestens 78 Menschen wurden dabei nach Angaben eines Krankenhauses verletzt.

Präsident Rajapaksa hatte am Freitag angesichts landesweiter Streiks und Massenproteste erneut den Ausnahmezustand in Sri Lanka ausgerufen. Es war das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass er diese Maßnahme ergriff. se/dja