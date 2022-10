MPK: Energie und Entlastungen im Fokus — Weil will schnelle Entscheidungen, Wüst sieht „Problemlöser“

Von: Anna Lorenz

Teilen

Die Jahreskonferenz der Regierungschefs der Länder setzt sich 2022 zum Ziel, den Boden für finale Beschlüsse von Hilfs- und Entlastungsmaßnahmen hinsichtlich der Energiekrise zu bereiten.

Berlin – „In den kommenden beiden Tagen stehen wichtige Themen auf der Agenda“, so das digitale Grußwort Stephan Weils (SPD) anlässlich der Ministerpräsidenten-Jahreskonferenz, die vom 20. bis 21. Oktober im niedersächsischen Hannover stattfindet. Das Ziel des Treffens definiert der Politiker klar: „Es gilt, die anstehenden, wichtigen Entscheidungen gut vorzubereiten, damit beim nächsten Treffen mit dem Bundeskanzler dann auch schnell Nägel mit Köpfen gemacht werden können.“

Ministerpräsidentenkonferenz: Energiekrise und Entlastungsmaßnahmen stehen deutlich im Fokus

Genug Gesprächsstoff dürfte es bei der Konferenz definitiv geben. Unter anderem „die Energieversorgung und der Energiepreisdeckel“ würden diskutiert werden, daher sei „es auch gut, dass Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Lindner nach Hannover kommen“. Bisherige Regelungsversuche in puncto Gaspreis waren kürzlich gescheitert. Habeck werde, wie Weil auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, die Minister am Freitag (21. Oktober) nun über die bisherigen Entwicklungen in der Prüfung des Vorschlags der Expertenkommission informieren.

Diese hatte ein zweistufiges Entlastungsverfahren vorgeschlagen: Als „finanzielle Brücke bis zur regulären Einführung der Gaspreisbremse“ soll der Bund demnach die Abschlagszahlungen im Dezember 2022 übernehmen; ab März 2023 bis Ende April 2024 sollen dann bei 80 Prozent eines geschätzten Grundkontingents die Preise auf zwölf Cent pro Kilowattstunde abgesenkt werden.

MPK in Niedersachsen: Debatte über Entlastungsvorschlag der Expertenkommission geplant

Das Modell hatte im Vorfeld nicht für Jubel gesorgt – Bayerns Ministerpräsident Marcus Söder zufolge fehle den bisherigen Konzepten der „Wumms“ und auch Weil äußerte sich am Mittwoch (19. Oktober) dem RND gegenüber kritisch zu dem Vorschlag. „Mir leuchtet der von der Expertenkommission vorgeschlagene zeitliche Ablauf nicht ein: Im Dezember wird eine Abschlagzahlung der Gaskunden übernommen, im Januar und Februar sollen die hohen Preise gelten und erst ab März dann der Gaspreisdeckel wirken“, fasste der Minister zusammen, der befürchtet, „das versteht dann niemand mehr“.

Genau diese „Klarheit darüber, mit welchen Erleichterungen bei den Energiepreisen sie in den nächsten Monaten rechnen können“, beschrieb Weil allerdings der dpa gegenüber als notwendig für die Bevölkerung. Konkrete Entscheidungen könnten und sollten zwar erst alsbald in Abstimmung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) getroffen werden; wie aber auch Hendrik Wüst (CDU) betonte, sei „die Ministerpräsidentenkonferenz [...] ein wichtiger Problemlöser für ganz Deutschland.“ Der dpa sagte der vormalige Gastgeber der MPK am Mittwoch (19. Oktober), „nur durch Austausch, konstruktive Gespräche und gemeinsame Ziele funktioniert der Föderalismus – für all das steht die Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs.“