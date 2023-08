Misereor warnt Europa vor unangemessener Einmischung in Niger

Proteste vor der Botschaft von Frankreich in Niamey nach dem Sturz von Präsident Mohamed Bazoum © IMAGO/SalamPix/ABACA

Der Hauptgeschäftsführer des katholischen Hilfswerks Misereor hat Europa zur Zurückhaltung in Niger aufgerufen.

Berlin in Deutschland - „Europa sollte jetzt mit Zurückhaltung reagieren“, erklärte Pirmin Spiegel am Donnerstag in Berlin. „Wir sollten es aushalten, dass Länder ihre Souveränität ausüben und nach eigenen Lösungen für ihre inneren Widersprüche suchen.“ Ende Juli hatten Militärs im Niger Präsident Mohamed Bazoum gestürzt und die Macht im Land übernommen.

Misereor forderte auch, andere Konfliktgebiete in Afrika nicht aus den Augen zu verlieren. Der Vorsitzende der Katholischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe (KZE), Karl Jüsten, wies dabei auf die Lage in Sudan hin. Der Zerfall des Sudan als einheitlicher Staat schreite rapide voran, sagte er. „Wir fordern dazu auf, regionale Vermittlungsbemühungen zu unterstützen und die internationale Hilfe für die Geflüchteten und für die Aufnahmeländer aufzustocken, um eine weitere humanitäre Krise abzuwenden.“

Misereor hat im vergangenen Jahr 61,7 Millionen Euro an Spenden und Kollekten erhalten. Insgesamt standen Misereor 2022 einschließlich der Gelder aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 241,5 Millionen Euro zur Verfügung. Aktuell unterstützt Misereor nach eigenen Angaben etwa 3200 Projekte in 86 Ländern, die von rund 1800 Partnerorganisationen umgesetzt werden. esc/mt

Berlin strebt EU-Sanktionen gegen Militärs im Niger an

Die Bundesregierung strebt EU-Sanktionen gegen die Verantwortlichen des Staatsstreichs im Niger an. Nach der Aussetzung der Entwicklungszusammenarbeit und der Sicherheitskooperation mit dem westafrikanischen Land „wollen wir in der EU nun Sanktionen gegen die Putschisten auf den Weg bringen“, erklärte das Auswärtige Amt am Donnerstag im vormals als Twitter bezeichneten Onlinedienst X.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) habe in den vergangenen Tage Telefonate mit ihrem nigrischen Kollegen Hassoumi Massoudou, dem Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, sowie US-Außenminister Antony Blinken und der französischen Chefdiplomatin Catherine Colonna zum Niger geführt, schrieb das Außenamt. Ziel sei die „Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in dem Land“.



Die Militärs im Niger hatten am 26. Juli den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum gestürzt und die Macht übernommen. dja/ju