Missbrauch in der katholischen Kirche: Bistum Trier entlässt Priester, Rücktritt von Ackermann als Wendepunkt

Im Bistum Trier gibt es einige Veränderungen, um den Missbrauchsskandal aufzuarbeiten © IMAGO / Panthermedia

Das Bistum Trier entlässt einen wegen mehrfachem sexuellen Missbrauchs straffällig gewordenen Priester aus dem Klerikerstand.

Trier - Papst Franziskus habe dem Antrag des Priesters im Ruhestand auf Entlassung entsprochen, teilte das Bistum am Freitag mit. Damit komme es zu keinem weiteren kirchlichen Strafverfahren, da der Betroffene die Schuld anerkenne und moralisch wie finanziell Verantwortung für schwere Straftaten übernehmen wolle.

Der Mann war 1994 von einem Gericht im Saarland wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Ende der 1990er Jahre habe er sich bei einem pastoralen Einsatz im Ausland erneut des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht, so das Bistum. Und Anfang dieses Jahres stellte eine kirchenrechtliche Voruntersuchung «mehrfachen, teils schweren sexuellen Missbrauch» fest, der sich auf Fälle in den späten 1970er bis Anfang der 1990er Jahre bezog.

Diese Fälle waren erst nach Meldungen von Betroffenen in 2021 bekanntgeworden, teilte das Bistum Trier mit. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, stellte die Verfahren aber wegen Verjährung ein. Als nächstes wäre ein kirchliches Strafverfahren angeordnet worden: Dem ist der Mann aber mit der Bitte auf Entlassung zuvorgekommen.

Der Ruhestandspriester durfte nach einem ersten kirchlichen Strafverfahren bereits seit 2014 seinen Dienst nicht mehr ausüben und hatte ein Kontaktverbot zu Kindern und Jugendlichen bekommen. Zudem durfte er das Gebiet seiner Diözese nicht verlassen und bekam seine Bezüge gekürzt. Die nun erfolgte Entlassung aus dem Klerikerstand bedeutet kirchenrechtlich die «weitestgehende Strafe».

Der Mann war an mehreren Stellen im Bistum Trier tätig gewesen. Zum Bistum Trier gehören rund 1,3 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Deutsche Bischofskonferenz: Rückzug von Ackermann als Missbrauchsbeauftragter könnte neuer Abschnitt im Umgang mit der Krise der Kirche sein

«Dieser neue Abschnitt muss auch in der notwendigen fachlichen Qualifikation und Expertise der zukünftig handelnden Akteure deutlich werden», teilte der Beirat am Freitag mit. Der Trierer Bischof Ackermann hatte am Donnerstag angekündigt, sein Amt als Missbrauchsbeauftragter der Bischofskonferenz nach mehr als zwölf Jahren im September abzugeben.

Damit leite Ackermann zu einer notwendigen Neuordnung und Neustrukturierung in der Missbrauchsarbeit der Bischofskonferenz über, teilte der Betroffenbeirat mit. In «wesentlichen Themenfeldern» wie einer gut ausgestatteten und begleiteten Betroffenenarbeit, einer angemessenen Anerkennung des Leids und der transparenten Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs seien bislang nur Ansätze zu erkennen. «Echte Lösungen oder gar grundlegende und von Bischöfen wie Betroffenen gemeinsam getragene Perspektiven fehlen weiterhin und müssen zwingend gefunden werden.»

Der Beirat würdigte die Arbeit von Bischof Ackermann. Er habe auch gegen Widerstand aus dem Bischofskollegium im Feld von sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der katholischen Kirche «einige Maßnahmen und Initiativen auf den Weg gebracht». Ackermann hatte das neu geschaffene Amt im Februar 2010 übernommen, nachdem der Missbrauchsskandal ins Rollen gekommen war.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, hatte im vergangenen Herbst erklärt, auf Vorschlag von Ackermann ein Konzept zur Neuaufstellung der Aufgaben zu erarbeiten. Laut Ackermann braucht es bald «eine neue und breiter aufgestellte Verantwortungsstruktur, damit die katholische Kirche in Deutschland der Vielschichtigkeit der Thematik und der Dimension des Aufgabenfeldes künftig noch mehr gerecht werden kann». (dpa)