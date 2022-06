Missbrauchsbeauftragte will im Herbst Aufklärungskampagne starten

Kerstin Claus, Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs © IMAGO / Metodi Popow

Kerstin Claus, die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, will im Herbst mit einer Kampagne über sexuellen Kindesmissbrauch Menschen sensibilisieren und aufklären.

Berlin in Deutschland - "Wir müssen lernen, den Gedanken zuzulassen, dass es auch in der direkten Umgebung passieren kann", sagte Claus am Montag der "Welt". Wahrscheinlich kenne jeder Kinder und Jugendliche, "die betroffen sind oder waren - und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Täter und Täterinnen".

Erst wenn man sich das eingestehe, "fängt man an, zu handeln und Hilfe zu suchen", sagte Claus. Im Moment sei diese Form der Gewalt für Täter "die sicherste überhaupt". Das dürfe nicht so bleiben. Sexualisierte Gewalt sei "eine sehr spezifische, strategisch angebahnte Gewaltform", sagte Claus.



Dass die Familien betroffener Kinder wie im aktuellen Fall Wermelskirchen oft keinen Verdacht schöpfen, sei das Ergebnis "komplexer Täterstrategien". Da würden "Geheimniskonstrukte aufgemacht, womöglich verbunden mit Geschenken oder Drohungen, die teilweise jahrelang wirken". Hinzu komme, dass Täter sich in Netzwerken "gegenseitig darin schulen, wie es gelingt, dass der Missbrauch möglichst wenig Spuren hinterlässt und auch die Opfer selbst nicht sprechen".



Verhalten positiv äußerte sich die Missbrauchsbeauftragte zu der von der EU geplanten Chatkontrolle zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch. "Es geht hier nicht um ein Massenscreening von Chats, sondern um eine anlassbezogene Kontrolle, wenn es einen Ermittlungsansatz gibt", stellte Claus klar. Als Beispiel nannte sie das "Grooming", bei dem Kinder und Jugendliche in den Chatfunktionen von Online-Spiel- Plattformen gezielt angesprochen und so Taten angebahnt werden. "Hier muss eine rote Linie für den Kinderschutz gezogen werden, die mit dem Datenschutz vereinbar ist." jp/mt