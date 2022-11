Missbrauchsfälle: Kardinal Woelki erneut im Visier der Staatsanwaltschaft

Teilen

Was wusste er zu den Missbrauchsfällen? Die Aussagen Kardinal Woelkis werden angezweifelt © Peter Back / dpa

Die Kölner Staatsanwaltschaft prüft aktuelle Vorwürfe gegen Kardinal Rainer Maria Woelki.

Köln - Man sei von Amts wegen aktuell mit der Prüfung befasst, ob man nunmehr in förmliche Ermittlungen eintrete, teilte Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn am Mittwoch mit. Mehr könne er derzeit nicht sagen.

Die ehemalige Assistentin des Personalchefs im Erzbistum Köln, Hildegard Dahm, hat in einem Interview mit dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Mittwoch) gesagt, dass sie Woelki frühzeitig über Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Sternsinger-Chef Winfried Pilz informiert habe. Sie habe es «nicht mehr ausgehalten (...), Dinge aus erster Hand zu wissen, die den öffentlichen Aussagen von Kardinal Woelki widersprechen, speziell zum Fall des früheren Sternsinger-Präsidenten Winfried Pilz», sagte Dahm.

Dem 2019 gestorbenen Pilz werden Missbrauchsvorwürfe gemacht. Der in Mühlheim geborene Woelki hat in einem presserechtlichen Verfahren versichert, erst ab der vierten Juniwoche dieses Jahres mit dem Fall befasst worden zu sein. Dahm sagte nun in dem Interview, sie habe im Januar 2015 persönlich eine Excel-Liste für Woelki erstellt mit allen damals aktuellen Missbrauchsfällen. Auf dieser Liste hätten 14 Namen gestanden, darunter der von Pilz.

Das Erzbistum Köln hat zu den Vorwürfen bisher noch nicht Stellung genommen. (dpa)