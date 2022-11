Mission Lifeline bringt 89 Migranten in Italien an Land

89 Migranten dürfen in der süditalienischen Stadt Reggio Calabria von Bord der „Rise Above“ gehen © ZUMA Wire / IMAGO

Die deutsche Seenotrettung Mission Lifeline hat alle 89 Migranten an Bord des Schiffes «Rise Above» erfolgreich am Hafen der süditalienischen Stadt Reggio Calabria an Land bringen können.

Reggio Calabria - Anders als bei zwei anderen Booten in den vergangenen Tagen verweigerten die italienischen Behörden diesmal keinem der Geretteten, das Schiff zu verlassen. Am Dienstagmorgen konnten im Hafen der Stadt Reggio Calabria alle an Land gehen, wie eine Sprecherin des Vereins aus Dresden der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Die «Rise Above» hatte in den vergangenen Tagen insgesamt 95 Menschen gerettet, die über das Mittelmeer von Nordafrika nach Europa kommen wollten. Sechs davon wurden bereits aus medizinischen Gründen von dem Schiff evakuiert. Mission Lifeline hatte am Montagabend die Erlaubnis erhalten, in den Hafen von Reggio Calabria auf dem italienischen Festland zu fahren. Das Schiff kreuzte zuvor vor Sizilien, wo langsam der Treibstoff ausging.

Im Hafen der sizilianischen Stadt Catania warteten am Dienstagmorgen indes weiterhin etwa 250 Menschen auf zwei Rettungsschiffen auf die Erlaubnis, das Festland zu betreten. Darunter waren 35 Migranten auf dem deutschen Schiff «Humanity 1». Die italienischen Behörden verweigern dies bislang, weil sie bei jenen Leuten keine Notsituationen sehen. Helfer und internationale Organisationen kritisieren das Vorgehen der neuen Rechtsregierung in Rom. (dpa)