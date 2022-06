„Mit Klauen und Zähnen“: Habeck will Kartellrecht durchsetzen

Robert Habeck © IMAGO/Chris Emil Janssen

Nachdem die Steuersenkung für den Tankrabatt offenbar nur zum Teil an die Verbraucher weitergegeben wurde hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigt, ein Kartellrecht „mit Klauen und Zähnen“ durchsetzen zu wollen.

Berlin in Deutschland - Ein Kernelement solle "quasi eine Beweislastumkehr" sein, sagte Habeck am Montag im Deutschlandfunk. Unterstützung signalisierten Spitzenpolitiker von SPD und teilweise auch der FDP.

Habeck bestätigte, dass die von der Regierung beschlossene Senkung der Mineralölsteuer nur teilweise über Preissenkungen von den Konzernen weitergegeben werde, derzeit etwa zur Hälfte. Dies sei allerdings auch schon früher bei ähnlichen Steuersenkungen der Fall gewesen. "Deshalb war das nie unser Wunsch, unsere Vorstellung, diese Steuersenkung zu machen", sagte der Grünen-Politiker.

"Wenn eine nicht so gute Idee schlecht läuft, dann muss man natürlich trotzdem helfen", sagte der Minister aber weiter. Dafür solle die ohnehin im Koalitionsvertrag vorgesehene Kartellrechtsreform auf dieses Jahr vorgezogen werden.



Das Kartellamt solle dabei mehr Rechte für eingehendere Prüfungen erhalten, erläuterte Habeck. Vor allem solle es künftig ausreichen, wenn es bei der Preisgestaltung "eine Wirkung wie ein Kartell" gebe, ohne dass unerlaubte Preisabsprachen selbst nachgewiesen werden müssten. Gewinnabschöpfungen will Habeck erleichtern.



Allerdings räumte das Wirtschaftsministerium ein, dass die Neuregelung nicht kurzfristig, sondern nur "in die Zukunft" wirken könne. Gleichwohl sei bereits die Ankündigung "ein Signal, das in den Markt hineinwirken kann", sagte eine Sprecherin. Konkrete Vorschläge für die Novelle solle es in einigen Wochen geben.



Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner wies darauf hin, dass es beim Tankrabatt ja zumindest teilweise eine Wirkung gebe. Man könne also nicht sagen, dass die Maßnahme "nichts gebracht" habe. Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums.



FDP-Chef Christian Lindner sagte am Sonntagabend in der ARD zu der geplanten Verschärfung des Kartellrechts: "Es ist gut, dass Robert Habeck jetzt auch diesen Ball aufgenommen hat." Ebenfalls positiv äußerte sich SPD-Chef Lars Klingbeil. Es sei gut, wenn bei den Spritpreisen "endlich auch durchgegriffen wird. Solche Preisabsprachen sind unanständig", sagte er der "Rheinischen Post".

Aus der FDP kamen allerdings auch kritische Stimmen. "Bundeswirtschaftsminister Habeck sollte in erster Linie dafür sorgen, dass der Tankrabatt bei den Menschen ankommt, anstatt mit populistischen Vorschlägen davon ablenken, dass dies bisher nicht geschehen ist", sagte Fraktionsvize Christoph Meyer der "Welt".



Die CDU-Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner kritisierte das von Habeck auch geplante "missbrauchsunabhängige Eingriffsrecht" des Bundeskartellamts. Dies wäre "für Unternehmen ein unkalkulierbares Instrument und würde Rechtsunsicherheit schaffen", warnte sie ebenfalls in der "Welt". Habeck will damit marktbeherrschenden Stellungen eines oder weniger Unternehmen, sogenannten Oligopolen, entgegentreten.



Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, lobte die geplante Kartellrechtsreform als "wichtige Initiative". Ähnlich wie der Wirtschaftsminister kritisierte er den von der FDP durchgesetzten Tankrabatt in der "Augsburger Allgemeinen" als "Fehler mit Ansage". Von einer "Schnapsidee", für die "letztlich die Steuerzahler aufkommen müssen", sprach der Ökonom Jens Südekum in der "Bild"-Zeitung.



Habeck hatte zunächst eine Übergewinnsteuer vorgeschlagen, um ein Abkassieren durch Ölkonzerne zu verhindern. Dies scheiterte jedoch am Widerstand der FDP. Deren Vorwürfe, Grüne und SPD hätten die Probleme beim Tankrabatt verursacht, weil sie FDP-Vorschläge für einen direkten Preisabzug an den Tankstellen bei Kraftstoffpreisen oberhalb von zwei Euro abgelehnt hätten, wies Habeck zurück. "Das wäre die Einladung zum Beutezug gegen den Staat gewesen", gab er zu bedenken. Sinnvoller wäre es stattdessen gewesen, "Menschen mit knappem Geld" direkt zu entlasten. bk/jm

Habeck will mit Kartellrechtsreform Kampf gegen Marktmissbrauch erleichtern



Angesichts der Vorwürfe an Ölkonzerne, den milliardenschweren Tankrabatt der Regierung nur teilweise an Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Verschärfung des Kartellrechts angekündigt. Mit Blick auf den ohnehin auf drei Monate befristeten Tankrabatt dürfte die Reform allerdings zu spät kommen. Das Wirtschaftsressort rechnet allenfalls damit, dass allein die Ankündigung neuer Maßnahmen für mehr Preis-Zurückhaltung sorgen könnte.



Ist die Reform des Kartellrechts eine neue Idee?

Nein, dieses Vorhaben ist im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien verankert. "Wir werden die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und Fusionskontrolle im Bundeskartellamt stärken", heißt es dort - bezogen allerdings vor allem auf den Lebensmittelmarkt. Auch war die Reform erst später erwartet worden und soll nun auf dieses Jahr vorgezogen werden.



Kann das Bundeskartellamt auch jetzt schon gegen den Missbrauch von Marktmacht durch Konzerne vorgehen?

Im Grundsatz ja, in der Praxis ist es allerdings schwierig. Bislang ist dafür der Nachweis einer Kartellbildung erforderlich - klischeehaft illegales Gekungel von Konzernmanagern in Hinterzimmern, um Preise gemeinsam nach oben zu treiben. Solche Nachweise sind kaum zu erbringen, zumal die Preisgestaltung sich aus einem komplexen Geflecht unterschiedlicher Faktoren ergibt, das in jedem Einzelfall aufwändig, auch zeitaufwändig, vom Kartellamt überprüft werden muss.



Was will Habeck diesbezüglich ändern?

Das Kartellamt soll für sogenannte Sektoruntersuchungen mehr Rechte erhalten, etwa auch zur Einsicht in Unternehmensunterlagen. Zudem sollen die Hürden für Gewinnabschöpfungen gesenkt werden. Dieses Instrument gibt es zwar theoretisch schon, es wurde jedoch wegen der damit verbundenen Probleme noch nie genutzt. Künftig soll es laut Habeck ausreichen, wenn das Kartellamt bei der Preisbildung eine Wirkung feststellt, die der eines Kartells entspricht. Dies würde eine Beweislastumkehr bedeuten - die Konzerne müssten dann nachweisen, dass es keinen Missbrauch von Marktmacht etwa durch Absprachen gab.



Welche weiteren Maßnahmen sind geplant?

Um generell marktbeherrschenden Stellungen eines oder weniger Unternehmen leichter begegnen zu können, soll das Kartellamt hier auch missbrauchsunabhängig eine Entflechtung veranlassen können. Bislang ist dies nur bei Rechtsverstößen oder im Rahmen der Fusionskontrolle möglich. Dies soll die Bildung sogenannter Oligopole erschweren, die als besonders anfällig für den Missbrauch von Marktmacht gelten. Zu allen Punkten liegen bisher allerdings nur vage Konzepte vor.



Wie ist das weitere Vorgehen?

In den nächsten Wochen will das Wirtschaftsministerium konkrete Vorschläge für eine Kartellrechtsreform vorlegen, die dann in ein Gesetzgebungsverfahren münden. Dieses dürfte sich allerdings zumindest weit in die zweite Jahreshälfte hinein hinziehen - auf jeden Fall deutlich über das Ende des Tankrabatts am 31. August hinaus. Gleichwohl könne schon aktuell die angekündigte Reform "ein Signal an die Märkte" senden, heißt es aus dem Wirtschaftsressort.



Gibt es politischen Widerstand gegen das Vorhaben?

Grundsätzlich signalisierten die Spitzen der Koalitionspartner SPD und FDP dem Grünen-Politiker Habeck Bereitschaft zur Unterstützung. Allerdings kamen aus der FDP auch skeptische Stimmen mit Blick auf erweiterte Rechte des Bundeskartellamts, mindestens wurde dies als nicht so dringlich eingestuft. Aus der Union wurden vor allem rechtliche Zweifel an dem neuen Instrument missbrauchsunabhängiger Eingriffsrechte für das Kartellamt laut. Von drohender "Willkür" war die Rede. bk/jm