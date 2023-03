Mitarbeiter flüchten aus Klinken und Arztpraxen: Was jetzt passieren muss

Von: Andreas Beez

Eine Darmspiegelung kann Leben retten, aber Dr. Berndt Birkner (links) muss immer mehr Patienten vertrösten. Er findet einfach keine Mitarbeiter mehr: „Der Personalmangel ist dramatisch.“ © Felix Burda Stiftung

Nicht nur den Kliniken, sondern auch immer mehr Arztpraxen laufen die Mitarbeiter in Scharen davon. Was sich deshalb ändern muss, analysiert unser Redakteur Andreas Beez in seinem Kommentar.

Der Fall eines Münchner Gastroentereologen und Darmkrebs-Spezialisten hat in der Gesundheitsbranche für Aufsehen gesorgt: Dr. Berndt Birkner ist verzweifelt, weil er einfach keine Mitarbeiter für seine Praxis mehr findet. Deshalb muss er viele Patienten, die um einen Termin zur Krebsvorsorge bitten, vertrösten. Auch andere Praxen trifft der Personalmangel hart. Kein Wunder, denn viele Mitarbeiter aus dem nicht-ärztlichen Bereich haben die Nase voll von ihrem Beruf und wandern in andere Branchen ab. Gründe sind unter anderem mangelnde Wertschätzung, Arbeitsüberlastung und eine aus ihrer Sicht unzureichende Bezahlung. Dazu ein Kommentar von Andreas Beez, Leiter der Gesundheitsredaktion von Münchner Merkur und tz:

Kommentiert den Personalmangel in Arztpraxen und Kliniken: Andreas Beez, Leiter der Gesundheitsredaktion von Münchner Merkur und tz. © klaus haag

Bittere Corona-Langzeitfolge: Kollektiver Gedächtnisverlust

Zu den bittersten Langzeitfolgen von Corona gehört kollektiver Gedächtnisverlust – jedenfalls in der Wahrnehmung der meisten Mitarbeiter von Klinken und Arztpraxen. Während der Krise wurden sie für ihr aufopferungsvolles Engagement noch als Helden gefeiert. Doch mit jedem einzelnen Tag, an dem das Virus seinen Schrecken verlor, schrumpfte auch die angeblich riesige gesamtgesellschaftliche Bedeutung des medizinischen Personals gefühlt zurück auf Zwergenniveau.



Mitarbeiter in Kliniken und Praxen zahlen den Preis dafür, dass unser Gesundheitssystem nicht kollabiert

Wie lässt sich sonst erklären, dass bislang so gut wie nichts passiert ist, um die Situation vor allem im nicht-ärztlichen Bereich nachhaltig zu verbessern? Minister Lauterbach doktert an einer Krankenhaus-Reform herum, deren heilender Effekt umstritten ist, während sowohl in Kliniken als auch in Praxen Mitarbeiter in Scharen davonlaufen. Wenn wir als Gesellschaft den medizinischen Berufen mehr Wertschätzung entgegenbringen wollen, müssen wir uns trauen, wirklich einschneidende Veränderungen zu wagen – bei den Vergütungssystemen und auch bei den steuerlichen Rahmenbedingungen für die gesamte Gesundheitsbranche. Dabei darf auch die Pharmaindustrie keine heilige Kuh sein. Das erfordert Mut, wäre aber gerecht. Denn derzeit zahlen gerade Pflegekräfte und Arzthelfer(innen) den Preis dafür, dass unser kränkelndes Gesundheitssystem (noch) nicht kollabiert.