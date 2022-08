Mittelmeer: Rund 100 Migranten gerettet

Mittelmeer: Rund 100 Migranten gerettet © IMAGO

Die Hilfsorganisation Open Arms hat berichtet, im Mittelmeer rund 100 Bootsmigranten gerettet zu haben.

Rom - Die Menschen wurden von einem neuen Schiff namens «Open Arms Uno» bei dessen erster Rettungsaktion an Bord geholt, wie die private Organisation aus Spanien am Mittwoch auf Twitter mitteilte. Im zentralen Mittelmeer sind verschiedene Hilfsorganisationen mit Schiffen unterwegs. In den Sommermonaten machen sich besonders viele Menschen von den Küsten Nordafrikas auf den gefährlichen Weg nach Europa. Nach UN-Angaben starben in diesem Jahr bislang etwa 900 Migranten im zentralen Mittelmeer oder werden vermisst.

Die meisten Bootsmigranten kommen nach Italien. In diesem Jahr gingen dort bislang annähernd 48 300 Menschen an Land. Migration ist im Wahlkampf für die Wahl am 25. September großes Thema. Dann könnte eine Allianz aus konservativen und rechten Parteien gewinnen, was für Migranten und Hilfsorganisationen deutliche Einschränkungen bedeuten würde. Derzeit wird Italien noch vom parteilosen ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, regiert. (dpa)