Mitten in Ukraine-Krise: Russland-Kampfjets fangen US-Flugzeuge über Mittelmeer ab - hochgefährliches Manöver

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russische Su-35 Kampfjets haben im Mittelmeer amerikanische Flugzeuge abgefangen. (Symbolbild) © Sergei Chirikov/picture alliance/dpa

Die Ukraine ist nicht das einzige Eskalationsgebiet zwischen Russland und den USA. Auch im Mittelmeer kam es nun zu einer bedrohlichen Konfrontation.

München - Der Ukraine-Konflikt hält große Teile der Welt in Atem: Wird Russland schon bald in die Ukraine einmarschieren und Gebiete besetzen? Der Kreml bestreitet entsprechende Pläne, allerdings ist sich der Westen sicher, dass eine erneute Invasion immer näher rückt - auch nach den russischen Behauptungen, dass sich die Truppen teilweise von der ukrainischen Grenze zurückziehen. Vor allem die USA zweifeln an diesen Äußerungen.

Selbstverständlich streiten sich die USA und Russland aber nicht nur über die Ukraine. Auch in Syrien stehen die beiden Großmächte auf entgegengesetzten Seiten. Dabei unterstützt Moskau das Regime von Machthaber Assad und will mit regelmäßigen Militärmanövern immer wieder kräftige Signale an andere im syrischen Bürgerkrieg beteiligte Staaten senden. Für Russland hat Syrien zentrale Bedeutung, unter anderem für den Zugang zum Mittelmeer, wo Moskau vor einigen Tagen ein neues Luftmanöver ankündigte. Dort kam es nun zu einer Konfrontation mit US-Kampfjets - ausgerechnet inmitten der Ukraine-Spannungen.

Russland nutzt Mittelmeer-Luftstützpunkt in Syrien - US-Aufklärer fliegen regelmäßig in der Nähe

Der Hmeimim-Luftstützpunkt in Latakia am Mittelmeer fungiert als einer der größten russischen Militärstützpunkte in Syrien. Immer wieder landen dort russische Kampf- sowie Transportflugzeuge und versorgen das syrische Militär mit Unterstützung aus der Luft oder liefern Ausrüstung. Dabei wird die Basis, die 2017 sogar vom russischen Präsidenten Wladimir Putin besucht wurde, oft von Rebellen aus der Provinz Idlib mit kleinen Kamikaze-Drohnen aus eigener Herstellung angegriffen - allerdings ohne einen signifikanten Effekt aufgrund der starken russischen Luftverteidigung.

Doch nicht nur die Rebellen interessieren sich für die Hmeimim-Basis und die starke Präsenz russischer Truppen in Latakia. Ein Blick auf Radarprogramme wie FlightRadar24 verrät: Fast jeden Tag hebt mindestens ein US-Aufklärungsflugzeug des Typs P-8A von Italien ab, fliegt entlang der syrischen Küste nahe Latakia und sammelt offenbar wertvolle Informationen. Von Zeit zu Zeit reagiert Russland ähnlich wie im Schwarzen Meer mit Abfangmanövern. So ist es wohl auch am vergangenen Wochenende gekommen.

Russland provoziert deutlich - US-Aufklärer im „internationalen Luftraum“ über Mittelmeer abgefangen

Russische Flieger haben nach US-Angaben über dem Mittelmeer drei Flugzeuge der US-Marine abgefangen und sich dabei in einem Fall der Maschine gefährlich genähert. Am vergangenen Wochenende seien bei verschiedenen Vorfällen drei US-Seefernaufklärer vom Typ P-8A auf „unprofessionelle“ Weise abgefangen worden, erklärte ein Pentagon-Sprecher am Mittwoch (16. Februar). Die US-Flugzeuge hätten sich jeweils „im internationalen Luftraum über dem Mittelmeer“ befunden. Zwar ist eine solche russische Reaktion auf die amerikanischen Aufklärungsflüge nicht neu, doch die hochangespannte Lage aufgrund der Ukraine-Krise sowie der besonders gefährliche Hergang des jüngsten Vorfalls machen das Abfangmanöver besonders provokant.

Nach Angaben eines US-Vertreters kam ein russisches Flugzeug einem US-Flieger in einem Fall gefährlich nahe. Das Wall Street Journal sprach von einem Abstand von nur eineinhalb Metern. Demnach handelte es sich bei den russischen Flugzeugen um Kampfjets vom Typ Su-35. „Es kam zwar niemand zu Schaden, aber solche Interaktionen könnten zu Fehleinschätzungen und Fehlern verleiten, die zu einem gefährlicheren Ergebnis führen“, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Die USA hätten gegenüber Russland über „diplomatische Kanäle“ protestiert.

Die USA würden weiterhin „sicher, professionell und in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht in internationalen Gewässern und im internationalen Luftraum operieren“, betonte der Sprecher und fügte hinzu: „Wir erwarten von Russland das gleiche.“ (bb/AFP)