Moderator Michel Friedman: Seehofer hat mit Islam-Äußerung Amtspflicht verletzt

Der Grund weshalb der Islam nicht zu Deutschland gehört liegt darin, dass der Islam sich als Religion versteht, die sich mehr als alle andere Religionen in den Alltag, die Kultur und die Lebensführung der Menschen einmischen darf. Wenn ein Christ die Tradition pflegt, am Freitag ausschließlich Fisch zu essen, dann tangiert er damit nicht den Rest seiner Mitmenschen. Er fordert auch nicht, dass mindestens ein Fischgericht am Freitag auf der Speisekarte der Kantine zu finden ist. Wenn aber ein Moslem sich weigert, einer Frau die Hand zu geben oder seine Tochter am Schwimmunterricht teilnehmen zu lassen, dann ist das eine gesellschaftliche Abgrenzung und eine sexuelle und kulturelle Diskriminierung, die mit unser freiheitlichen Ordnung nicht vereinbar ist.