Mögliche künftige EU-Mitgliedschaft der Ukraine trifft in Deutschland auf Zustimmung

EU-Flagge (Symbolbild) © IMAGO/VITALII KLIUIEV

Ein Großteil der Deutschen ist für eine künftige EU-Mitgliedschaft der Ukraine.

Mainz in Deutschland - Eine künftige EU-Mitgliedschaft der Ukraine stößt in Deutschland auf breite Zustimmung. Im am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politibarometer" sprachen sich 60 Prozent der Befragten dafür aus, 31 Prozent dagegen. Die Bundesregierung unterstützt zumindest einen EU-Kandidatenstatus der Ukraine, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Kiew deutlich gemacht hat.

Starke Zweifel gibt es allerdings, ob die Ukraine den ihr von Russland aufgezwungenen Krieg gewinnen kann. Einen Sieg der Ukraine erwarten nur 26 Prozent. 64 Prozent erwarten dies nicht.

Geteilt sind in diesem Zusammenhang die Ansichten hinsichtlich der deutschen Ukraine-Politik. 43 Prozent sagten, aus ihrer Sicht unterstütze Deutschland die Ukraine im richtigen Maße. Für 33 Prozent tut die Bundesregierung hier zu wenig. Für 16 Prozent ist es bereits zu viel.

Eine Mehrheit von 54 Prozent spricht sich dafür aus, dass die Nato zum Schutz ihrer östlichen Mitgliedsländer die Truppen in Osteuropa deutlich verstärkt, vor allem in Polen und im Baltikum. 38 Prozent sprachen sich dagegen aus, darunter mehrheitlich die Anhängerinnen und Anhänger von AfD und Linkspartei. Die Aufnahme von Finnland und Schweden in die Nato wird von 79 Prozent der Befragten unterstützt.



Für die Umfrage befragte die Forschungsgruppe Wahlen von Montag bis Mittwoch 1133 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten. Die Fehlerquote wurde je nach Prozentwert mit plus/minus zwei bis drei Prozentpunkten angegeben. bk/jp

Humanitäre Lage im Osten der Ukraine laut UNO "extrem alarmierend"



Die humanitäre Lage im Osten der Ukraine ist laut dem UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) "extrem alarmierend". Wie das Büro am Freitag mitteilte, verschlechtert sich die Lage in der gesamten Ukraine und besonders im Donbass im Osten des Landes "schnell". Die Situation in und um die umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk sei "besonders beunruhigend".



Nach Angaben der UNO gibt es in Sjewjerodonezk immer weniger Zugang zu sauberem Wasser, Nahrungsmitteln, sanitären Anlagen und Strom. Die Kampfhandlungen nähmen zu, der Krieg bedeute "enorme Verluste für Zivilisten und Helfer". Trotz der großen Schwierigkeiten, zu den Menschen in den Konfliktgebieten zu gelangen, seien jedoch inzwischen 8,8 Millionen Menschen von den Hilfsorganisationen erreicht worden, erklärte das Büro. ao/noe