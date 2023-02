Mögliche Manipulationen: BBC-Büros werden durchsucht

Die BBC muss sich mehreren Vorwürfen stellen. © IMAGO/Vuk Valcic

Untersuchungen der Büros des britischen BBC durch indische Steuerfahnder dauern an.

Neu Delhi - Indische Steuerfahnder haben am Mittwoch den zweiten Tag in Folge Büros der britischen BBC durchsucht. Dabei gehe es unter anderem um mögliche Preismanipulationen, unter anderem zur Erlangung von Steuervorteilen, erklärten die Behörden laut «Indian Express». Die BBC habe die meisten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehalten, von zu Hause aus zu arbeiten, berichtete der Fernsehsender NDTV. Vom Ministerium für Information und Rundfunk hieß es demnach, dass die Untersuchung Teil eines Prozesses sei, bei dem die BBC auf mehrere Fragen von Steuerbehörden nicht geantwortet habe.

Vor wenigen Wochen hatte die BBC mit Hauptsitz in London einen Dokumentarfilm veröffentlicht, der sich kritisch mit Premierminister Narendra Modi befasste. Die Opposition warf der Regierung vor, die BBC deswegen gezielt ins Visier genommen zu haben. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Fälle, bei denen die Steuerbehörden Büros von Medien und Menschenrechtsorganisationen aufsuchten. Der Journalistenverband Editors Guild of India bezeichnete dies als «Trend, der die Demokratie untergrabe». «Reporter ohne Grenzen» zufolge hat die Pressefreiheit in Indien während Modis Amtszeit gelitten.

In dem kürzlich von der BBC veröffentlichten Film geht es um die Rolle Modis während Ausschreitungen im Jahr 2002 im Bundesstaat Gujarat, als dieser dort Regierungschef war. Bei den dortigen Ausschreitungen wurden mehr als Tausend Menschen getötet, vor allem Muslime. In dem Film kommen Betroffene, Aktivisten und Journalisten zu Wort, denen zufolge die Behörden dabei nicht richtig eingegriffen hätten. Solche Vorwürfe gibt es seit langem. Das indische Außenministerium erklärte jedoch, der Film sei Propaganda und habe eine «koloniale Haltung». (dpa)