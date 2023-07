Dutzende russische Diplomaten müssen Moldau verlassen: Moskau droht mit Vergeltung

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Die Republik Moldau wirft 45 russische Diplomaten aus dem Land. Grund für die Entscheidung seien mögliche Spionage-Aktionen in der Hauptstadt.

Chişinău - 45 russische Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter müssen in den kommenden Wochen die Republik Moldau verlassen. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press und mehrere Medien übereinstimmend berichten, habe das moldauische Außenministerium Moskau über den „Rauswurf“ am Mittwoch (26. Juli) in Kenntnis gesetzt. Damit erreichen die Spannungen zwischen Moldau und Russland einen neuen Höhepunkt.

Russische Botschaft unter Spionage-Verdacht: Diplomaten müssen Moldau verlassen

Grund für die Entscheidung seien zum einen die „zahlreichen unfreundlichen Handlungen gegenüber der Republik Moldau, die nichts mit dem diplomatischen Mandat zu tun haben“ sowie „Versuche, das Land, das sowohl an die Ukraine als auch an Rumänien grenzt, zu destabilisieren“, wird das Außenministerium zitiert.

Die russische Botschaft in Chisinau, Moldawien. © Mauersberger/IMAGO

Die Ankündigung Moldaus erfolgt dabei nur wenige Tage, nachdem die moldauischen Medien Jurnal TV und The Insider eine gemeinsame Untersuchung über die russische Botschaft veröffentlicht hatten. Sie behaupten, dass sich auf dem Dach der russischen Botschaft in Chişinău zahlreiche Antennen und Satellitenschüsseln befinden, die Moskau für Spionagezwecke nutzen könnte.

Moldau wirft Russland Spionage vor: Spannungen erreichen neuen Höhepunkt

Von dem „Rauswurf“ sind insgesamt 22 russische Diplomaten und 23 Verwaltungsmitarbeiter betroffen. Sie hätten laut dem Ministerium Zeit, das Land bis zum 15. August zu verlassen. Laut dem Sprecher der moldauischen Regierung, Daniel Voda, soll dadurch eine „Situation geschafft [werden], in der weniger Personen die Möglichkeit haben, unser Land zu destabilisieren“.

Die Beziehungen zwischen Moldau und Russland haben sich bereits seit Beginn des Ukraine-Kriegs stark verschlechtert. Die moldauische Regierung hatte Russlands Einmarsch in die Ukraine damals verurteilt und Moskau seitdem immer wieder beschuldigt, ebenfalls destabilisierende Kampagnen gegen Moldau zu starten. Laut Informationen des russischen Oppositionsportals Moscow Times wurden seit Ausbruch des Kriegs bereits zuvor zwei russische Diplomaten aus dem Land verwiesen.

Moskau drohte inzwischen mit Vergeltung. Es handle sich um „unberechtigte unfreundliche Aktionen“, die man nicht „ohne Antwort“ lassen werde, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Die moldauische Regierung habe einen weiteren Schritt zur „Zerstörung“ der bilateralen Beziehungen unternommen, sagte sie außerdem. (nz)