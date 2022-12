Auftragsmord in Schweden? Putin-Freund Kadyrow soll Oppositionellen auf dem Gewissen haben

Von: Linus Prien

Teilen

Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow. © Vladimir Astapkovich/imago-images

Bereits seit Jahren werden zwei oppositionelle Brüder von Ramsan Kadyrow und Russland verfolgt. Sie sollten bereits beide umgebracht werden. Jetzt wurde einer wohl ermordet.

Stockholm – Ramsan Kadyrow ist während des Ukraine-Kriegs immer wieder in den Medien aufgetaucht. Der Machthaber Tschetscheniens wird auch Putins Bluthund genannt und fällt immer wieder mit seinen Äußerungen in den sozialen Medien auf. Kadyrow soll Berichten zufolge einen Auftragsmord an einem tschetschenischen Oppositionellen auf europäischem Boden befohlen haben. Diese Meldung geht auf den britischen Russlandexperten Alex Kokcharow und einen unabhängigen tschetschenischen Nachrichtenkanal zurück, wie der Spiegel berichtet.

Mord in Schweden: Putin-Vertrauter soll den Auftrag gegeben haben

Am vergangenen Wochenende wurde der 36-jährige tschetschenische Blogger Tumso Abdurachmanow in Schweden umgebracht. Abdurachmanow, der wohl erschossen wurde, ist großer Kritiker von Ramsan Kadyrow. Auf der Videoplattform YouTube hatte er unter dem Kanal-Namen „Abu Saddam Shishani“ fast 500.000 Abonnenten. Laut Tagesschau wollen er und sein Bruder Mochmad, der in Deutschland lebt, die Unabhängigkeit Tschetscheniens als eigenständige Republik „Itschkeria“.

Bereits 2015 hatte Abdurachmanow in Schweden gelebt. Dort überlebte er auch ein erstes Attentat, wie der Spiegel schreibt. Die damaligen Täter wurden im Anschluss verhaftet und bekamen Gefängnisstrafen.

Der tschetschenische Oppositionelle Tumso Abdurachmanow. © IMAGO/JERREVANG STEFAN/Aftonbladet

Mord in Schweden: Auch gegen den Bruder des Opfers gab es einen Attentatsplan

„Das legt nahe, dass Mitarbeiter russischer Sicherheitsbehörden die EU noch immer betreten können, um Attentate zu verüben“, meint Kokcharow via Twitter. Dem Experten zufolge steht der mutmaßliche Mordfall anscheinend klar in Verbindung zu Kadyrow und Tschetschenien. Dabei handelt es sich um eine Annahme, die man gegenwärtig nicht bestätigen kann. Nichtsdestoweniger scheint sie nicht unplausibel.

Nicht nur hat es bereits gegen Tumso ein versuchtes Attentat gegeben. Genauso gab es auch Pläne, seinen Bruder Mochmad umzugbringen – und zwar in Deutschland. In diesem Zusammenhang läuft zurzeit ein Gerichtsprozess gegen einen russischen Staatsbürger in München. (lp)