Kremlchef Putin will Abkommen über Korruptionsbekämpfung mit Europa aufheben

Wladimir Putin hat ein Gesetz für die Kündigung des Abkommens über Korruptionsbekämpfung mit Europa eingebracht. © IMAGO/Mikhail Klimentyev

Russlands Präsident Wladimir Putin will die russische Beteiligung am Strafrechtsübereinkommen des Europarats zur Korruptionsbekämpfung kündigen.

Moskau - Ein entsprechendes Gesetz hat der in Sankt Petersburg geborene Präsident am Montag ins Parlament eingebracht, wie aus der Gesetzesdatenbank hervorgeht. Putin begründete die Kündigung mit der Diskriminierung Russlands.

Der Europarat mit Hauptsitz in Straßburg habe Russlands vollwertige Mitgliedschaft in der Staatengruppe gegen Korruption (GRECO) beschnitten. «In Übereinstimmung mit dieser Entscheidung wird die Mitgliedschaft Russlands in der GRECO gestoppt, außer in den Fällen, wo die GRECO ihre Beobachtermission bezüglich der Einhaltung der Verpflichtungen unseres Landes durchführt, dabei verliert Russland das Recht auf die Teilnahme an der Erörterung oder Verabschiedung von Berichten und das Stimmrecht», heißt es im Begründungsschreiben zum Gesetz. Diese Diskriminierung sei für Russland nicht hinnehmbar.

Moskau hat seit Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine schon seine Mitgliedschaft in einer Reihe internationaler Organisationen gestoppt und internationale Verträge aufgekündigt. So ist Russland aus dem Europarat ausgetreten und erkennt beispielsweise auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht mehr an. (dpa)