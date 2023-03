Ukraine-Krieg aktuell: „Zum Gegenschlag ausholen“ – Gegenoffensive der Ukraine „nicht mehr weit entfernt“

Von: Teresa Toth, Bedrettin Bölükbasi, Nail Akkoyun, Christian Stör, Andreas Apetz

Für die Wagner-Söldner entwickelt sich Bachmut zur „Killzone“. Selenskyj soll bei den Oscars sprechen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 11. März, 22.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue „brutale Terrorangriffe“ Russlands gegen Städte und Gemeinden in dem Land beklagt. Tag und Nacht gebe es diese Attacken, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft. „Raketen und Artillerie, Drohnen und Mörser - der bösartige Staat nutzt eine Vielfalt an Waffen mit dem einen Ziel, Leben zu zerstören und nichts Menschliches zurückzulassen“, sagte Selenskyj. Russland sei zu „einem Synonym für Terror geworden und wird ein Beispiel sein für Niederlage und gerechte Bestrafung für seinen Terror. Der Kreml kann die Bestrafung nicht stoppen.“

Ukraine aktuell: Mehr als 152.000 Wohngebäude zerstört

Update vom 11. März, 20.30 Uhr: Laut dem ukrainischen Innenminister Ihor Klymenko hat Russland die Ukraine seit Beginn der Invasion im vergangenen Februar mehr als 40.500 Mal bombardiert. Der Beschuss habe seit Kriegsbeginn über 152.000 Wohngebäude zerstört, sagte Klymenko laut Euromaidan. Zudem wurden bisher knapp 66.300 Strafverfahren wegen Kriegsverbrechen russischer Streitkräfte registriert.

Update vom 11. März, 18.50 Uhr: Die Schlacht um Bachmut ist auf beiden Seiten mit hohen Verlusten verbunden. Zuletzt hatte ein ukrainischer Soldat in einem Beitrag des Internetsenders Hromadske beklagt, dass die ukrainischen Verluste immens seien. Der Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, hatte daraufhin die fortgesetzte Verteidigung mit strategischen Gründen gerechtfertigt. Im Kampf um Bachmut verliere die russische Söldnertruppe Wagner ihre kampffähigsten Einheiten.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Jetzt hat der ukrainische Oberst Serhii Cherevatyi im nationalen Fernsehen Zahlen genannt. Demnach sollen im Laufe des Tages 221 russische Soldaten getötet und 314 verwundet worden sein. „An diesem Tag feuerten die feindlichen Gruppen im Bachmut-Frontabschnitt 157 Mal mit verschiedenen Arten von Artillerie ... 53 Gefechte fanden statt, 16 Mal wurde allein Bachmut beschossen, 23 Gefechte fanden in der Gegend der Stadt selbst statt.“

Ukraine-Krieg aktuell: „Zum Gegenschlag ausholen“ – Frühjahrs-Gegenoffensive der Ukraine „nicht mehr weit entfernt“

Update vom 11. März, 16.45 Uhr: Laut dem Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen ist die Frühjahrs-Gegenoffensive der Ukraine „nicht mehr weit entfernt“. Generaloberst Oleksandr Syrskyi erklärte auf seinem Telegram-Kanal, dass seine Streitkräfte Zeit gewinnen müssen, um Bachmut weiter zu halten. Es sei nun alles daran gesetzt, die militärischen Reserven aufzustocken, bevor man zum Gegenschlag ausholen könne: „Es ist notwendig, Zeit zu gewinnen, um Reserven zu sammeln und eine Gegenoffensive zu starten, die nicht mehr weit entfernt ist“, so Syrskyi. Der Generaloberst sprach von einer „ordentlichen Abfuhr“, die Russland bisher an den ukrainischen Verteidigungsanlagen bei Bachmut erhalten habe.

Inzwischen sollen sich die Kämpfe in Bachmut auf das Stadtzentrum konzentrieren. So der Anführer der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, in einem Video auf Telegram. Prigoschin, auch bekannt als Putins Koch, sagte weiter, man „tue alles“, um eine ukrainische Gegenoffensive zu verhindern. Der Oligarch kündigte an, die Wagner-Gruppe mit weiteren Soldaten aufzustocken und die Frontlinien zu verstärken. Dazu seien in über 40 russischen Städten Rekrutierungsbüros eingerichtet worden.

Ukraine-Krieg: Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Cherson

Update vom 11. März, 14.40 Uhr: Bei einem russischen Angriff in der Stadt Cherson sind nach Angaben der Behörden mindestens drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Angriff habe sich auf einer Straße ereignet, die Cherson mit Mykolajiw verbindet, teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Olexander Prokudin, auf Telegram mit. Der Rettungseinsatz vor Ort laufe noch.

Update vom 11. März, 12.40 Uhr: Eine Videobotschaft von Wolodymyr Selenskyj bei der Oscar-Verleihung? Dmytro Kuleba, der Außenminister der Ukraine, würde das für angemessen halten. Der Bild am Sonntag sagte er: „Ich denke, wenn ‚All Quiet on the Western Front‘ einen Oscar als bester ausländischer Film erhält, während Präsident Selenskyj, der kämpft, das Land führt, den größten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa kämpft, nicht zu den Oscars sprechen darf, wird man kein besseres Beispiel für die Heuchelei von Top-Managern und Produzenten der Filmindustrie finden können.“

Edward Berger, Regisseur des nominierten Films „Im Westen nichts Neues“ sagte zu der Debatte: „Ich habe das Gefühl, man kann das auch trennen. Und es muss jetzt nicht auf jeder Berlinale und auf jedem Festival und auf jeder Feierlichkeit Selenskyj zu sehen sein. Aber er wird präsent sein, da bin ich mir sicher. Also präsent in den Köpfen der Menschen und auch in den Reden.“

Ukraine-Krieg: Bachmut wird für die Wagner-Gruppe zur „Killzone“

Update vom 11. März, 10.40 Uhr: Bachmut sei zu einer „Killzone“ geworden, die für die russischen Wagner-Söldnertruppen eine große Herausforderung darstelle, schrieb das britische Verteidigungsministerium auf Twitter. In seinem jüngsten Geheimdienstbericht berichtet das Ministerium, dass die Söldner in den letzten vier Tagen den größten Teil des östlichen Teils der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht haben dürften. Die ukrainischen Streitkräfte sollen hingegen den Westen der Stadt halten sowie wichtige Brücken am Fluss Bachmutka.

Ukrainische Soldaten feuern in der Nähe von Bachmut eine Panzerhaubitze auf russische Stellungen. (Archivfoto) © -/Libkos/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Gefechte um Bachmut „eskalieren“

Update vom 11. März, 8.35 Uhr: Die Kämpfe in der ostukrainischen Stadt Bachmut seien „eskaliert“, sagte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malyar. Russland hätte erneut versucht, die Verteidigungslinien zu durchbrechen, die in den vergangenen sechs Monaten weitgehend gehalten hätten.

Associated Press berichtete zuvor, dass westlich von Bachmut die von der Ukraine gehaltene Stadt Kostjantyniwka mit Raketen beschossen wurde. Nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft wurden acht Menschen verletzt und mehr als ein Dutzend Häuser beschädigt oder zerstört. Laut Polizeiangaben griffen die russischen Streitkräfte die Stadt mit S-300-Raketen und Streumunition an.

Ukraine-Krieg: Selenskyj hofft auf Kampfjet-Hilfe aus Norwegen

Update vom 11. März, 6.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Norwegen als besonderen europäischen Verbündeten in Sachen Militärhilfe vor der Frühjahrsoffensive gegen Russlands Angriffskrieg gelobt. Norwegen setze ein Beispiel mit seiner Unterstützung des Kampfes von sieben Milliarden Dollar (6,58 Milliarden Euro) in den nächsten fünf Jahren, sagte Selenskyj in einer am Freitagabend (10. März) in Kiew verbreiteten Videobotschaft nach einem Treffen mit Oslos Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram. Er sagte weiter, dass sich andere Länder an Norwegen ein Beispiel nehmen sollten.

So sei mit Norwegen auch die Möglichkeit einer Ausbildung für Piloten an westlichen Kampfjets besprochen worden, sagte Selenskyj. Die Ukraine fordert Kampfflugzeuge als dringende Voraussetzung, um Russland zu besiegen. Bisher gibt es aber keine Kampfjet-Zusage. Russland warnt vor einer solchen Lieferung, weil dies laut Moskau eine direkte Beteiligung der Nato-Staaten am Krieg bedeute. Das skandinavische Nato-Land Norwegen wird der Ukraine acht Leopard-2-Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Hinzu kommen bis zu vier Begleitfahrzeuge sowie Mittel für Munition und Ersatzteile.

Ukraine-Krieg: Russland könnte „noch jede Menge Überraschungen parat haben“

Update vom 10. März, 22.04 Uhr: Ein Veteran der U.S. Army Special Forces, warnte, dass der Westen die Hartnäckigkeit der Russen, die in der Ukraine kämpfen, nicht unterschätzen sollten. „Ich habe seit 1989 mit den Russen zu tun. Sie sind sehr widerstandsfähig und zäh. Ich bin sicher, dass die Russen noch jede Menge Überraschungen parat haben“, so der Veteran gegenüber Newsweek.

Obwohl die russischen Streitkräfte bereits zahlreiche Verluste zu verzeichnen hatten, dürfe nicht davon ausgegangen werden, dass sie den Krieg strategisch bereits verloren haben. „Sie denken nach und lernen, und das kann man jetzt an ihren Operationen sehen“, sagte der Veteran. So suchen die russischen Einheiten immer wieder nach ukrainischen Schwachstellen und nutzen jede Lücke, die sie finden, mit gezieltem Artilleriebeschuss und Angriffsoperationen aus.

Ukraine-Krieg: Norwegen kündigt Waffenlieferungen an

Update vom 10. März, 21.28 Uhr: Das ukrainische Militär soll weitere Waffen von Norwegen erhalten. Wie die norwegische Regierung auf ihrer Website bekannt gab, sind im Laufe des Frühjahrs Lieferungen zweier Abschusseinheiten des Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) an die Ukraine geplant.

Die Ankündigung erfolgte nach einem Besuch des norwegischen Verteidigungsministers Bjørn Arild Gram in Kiew am Freitag (10. März). Gram traf sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, Verteidigungsminister Oleksij Reznikow und anderen Spitzenbeamten, um über die Lage in der Ukraine zu sprechen.

Ukraine-Krieg: Sirenen in Kiew und weiteren Regionen warnen vor russischen Raketen

Update vom 10. März, 20.13 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat einen Luftalarm ausgerufen, nachdem sie den Start eines Flugzeugs vom russischen Flugplatz Shaykovka registriert hatte. Im halben Land einschließlich Kiew ertönten am Freitag (10. März) um 18.39 Uhr Sirenen, um vor den Raketen zu warnen.

Wie Oberst Jurij Ihnat, Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, berichtet, handelte es sich bei dem Flugzeug um einen strategischen Flugzeugträger vom Typ Tu-22M3, auf dem sich Langstrecken-Marschflugkörper befinden. Die ukrainische Luftabwehr ist nicht in der Lage, diese abzuwehren. Bereits eine halbe Stunde nach dem Alarm gab die Luftwaffe jedoch Entwarnung – das Flugzeug hatte seinen Kurs geändert und stelle keine Bedrohung mehr dar.

Ukraine-Krieg: Russland attackiert mehrere Wohngebiete

Update vom 10. März, 19.39 Uhr: Laut der Staatsanwaltschaft der Region Donezk auf dem Nachrichtendienst Telegram mitteilte, haben russische Truppen Wohngebiete in der Stadt Kostiantynivka im Gebiet Donezk mit Raketen angegriffen. Dabei sollen sich vier Männer und vier Frauen im Alter von 30 bis 79 Jahren verletzt haben. Außerdem seien 14 Häuser, neun Autos, eine Gasleitung, Garagen, landwirtschaftliche Gebäude und zivile Infrastrukturanlagen beschädigt oder vollständig zerstört worden.

Ebenfalls zu Angriffen durch russische Streitkräfte kam es im Bezirk Nikopol im Gebiet Dnipropetrowsk. Dabei wurden zwei Männer getötet, drei weitere verletzt, so Serhii Lysak, Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Dnipropetrowsk. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört oder beschädigt.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Beteiligung an Sprengung an Pipelines „lächerlich“

Update vom 10. März, 18.40 Uhr: Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin in Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Beteiligung der Ukraine an der Sprengung an den Nord-Stream-Pipelines ausgeschlossen. „Ukrainer haben das definitiv nicht getan“, betont der 45-Jährige. Die Anschuldigungen seien „lächerlich.“

Selenskyj vermutet als Ziel der Veröffentlichungen in deutschen und anderen westlichen Medien zur mutmaßlichen Beteiligung einer pro-ukrainischen Gruppe, die westlichen Hilfe für die Ukraine im Kampf gegen Russland zu verlangsamen. „Ich finde es sehr gefährlich, dass einige unabhängige Medien, vor denen ich immer große Achtung hatte, solche Schritte machen“, so der Präsident. Das würde Russland oder gewissen Wirtschaftsgruppen, die gegen die Verhängung von Sanktionen sind, in die Karten spielen.

Ukraine-Krieg: Wagner-Chef geklagt Munitionsmangel

Update vom 10. März, 17.10 Uhr: Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, beklagt einmal mehr einen vom Militär bestrittenen Munitionsmangel bei Moskaus Krieg gegen die Ukraine. „Ich mache mir nicht nur Sorgen um die Munition und den Hunger nach Patronen für die private Militärfirma Wagner, sondern für alle Abteilungen der russischen Armee“, sagte Prigoschin in einer Text- und Audiobotschaft.

„Meine Jungs fordern Munition“, betonte er und dankte zugleich Russlands Vize-Ministerpräsident Denis Manturow sowie dem Manager Igor Nassenkow für die Bereitstellung von Munition. Die russische Armee behauptet immer wieder, ausreichend Munition für den Krieg in der Ukraine zu haben. Daran zweifeln auch westliche Militärexperten. „Ich habe mich bei Manturow und Nassenkow dafür bedankt, dass sie heldenhaft das getan haben, was unmöglich war zu tun - sie haben die Produktion von Munition um das Dutzend- bis Hundertfache erhöht. Und jetzt wird sie in großer Zahl produziert, die alle notwendigen Erfordernisse abdeckt“, so Prigoschin.

Ukraine-Krieg: Wagner baut Rekrutierung mit neuen Zentren aus

Update vom 10. März, 15.45 Uhr: Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat die Eröffnung von 58 Rekrutierungszentren in Russland verkündet. „In 42 Städten der Russischen Föderation wurden Rekrutierungszentren im Auftrag von Wagner eröffnet“, erklärte der Geschäftsmann am Freitag im Telegram-Kanal seines Unternehmens Concord. „Neue Kämpfer kommen dort an, sie werden uns begleiten, um ihr Land und ihre Familien zu verteidigen.“

Prigoschin betonte: „Trotz des kolossalen Widerstands der ukrainischen Streitkräfte werden wir vorankommen.“ Die Wagner-Söldner spielen unter anderem in dem schon seit Monaten dauernden Kampf um die ukrainische Stadt Bachmut eine zentrale Rolle. Mit Blick auf die Stadt ist immer wieder von einem „Fleischwolf“ die Rede. Beide Seiten erleiden bei den blutigen Gefechten schwere Verluste.

Update vom 10. März, 15 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat sich zu den jüngsten Demonstrationen in Georgien geäußert. Er zog dabei einen Vergleich zur Ukraine. Auch in Georgien seien die Proteste „vom Ausland orchestriert“.

Ukraine-Krieg: Kiew fordert noch mehr Nachschub für geplante Offensive gegen Putins Truppen

Update vom 10. März, 14.10 Uhr: Für die geplante Frühjahrsoffensive benötigt die Ukraine nach eigenen Angaben noch zwei Monate zur Reservenbildung. „Wir müssen den Nachschub an schweren Artilleriegeschossen von 155 Millimeter Kaliber und weitreichenden Raketen erhöhen“, sagte der Berater des Präsidentenbüros in Kiew, Mychajlo Podoljak, in einem in der italienischen Zeitung La Stampa veröffentlichten Interview.

Den Bedarf an Panzerfahrzeugen, um weitere besetzte Gebiete zu befreien, bezifferte Podoljak auf 400 bis 500. Zudem sind laut Podoljak Kampfflugzeuge notwendig, um ballistische Raketen abzufangen und den Luftraum zu kontrollieren. Zur Stoßrichtung der geplanten Gegenoffensive machte der 51-Jährige keine Aussage. Gleichzeitig habe Russland nur wenige Optionen für eigene Offensivaktionen. „Die aktiven feindlichen Offensivaktionen werden in Richtung Bachmut, Wuhledar, Lyman und Soledar weitergehen“, prognostizierte Podoljak.

Iran kauft russische Flugzeuge: Gegenleistung für Lieferung von Kamikazedrohnen?

Update vom 10. März, 12.20 Uhr: Der Iran liefert dem russischen Militär Kamikazedrohnen inmitten des Ukraine-Krieges. Im Gegenzug hat sich das Land nun offenbar selbst militärische Vorteile gesichert und Medienberichten zufolge mehrere russische Jagdflugzeuge vom Typ Su-35 gekauft. Dies berichteten mehrere iranische Medien wie das Nachrichtenportal Entekhab. Sowohl die Zahl der Kampfjets als auch die vereinbarte Summe seien geheim. Bereits seit längerer Zeit hatten Experten spekuliert, dass der Iran seine veraltete Luftwaffe mit russischen Jagdfliegern modernisieren will.

Internationale Sanktionen verhinderten bisher Neuanschaffungen und eine Modernisierung. Früheren Berichten zufolge plante der Iran den Kauf von mindestens 24 russischen Jagdflugzeugen. Teheran und Moskau hatten jüngst betont, auch ihre militärische Zusammenarbeit ausbauen zu wollen. Beide Länder sind wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit Sanktionen belegt.

Ukraine-Krieg: Kiew sucht nach neuen Wegen für den Beschuss von Zielen

Update vom 10. März, 11.40 Uhr: Die Ukraine sucht immer wieder nach neuen Wegen, um Ziele des russischen Militärs aus einer noch größeren Entfernung unter Beschuss zu nehmen. Die Modifizierung von S-300-Luftabwehrsystemen für den Beschuss von Bodenzielen wird von vielen als eine mögliche Option in Betracht gezogen. Der ukrainische Militärexperte Oleg Zhdanow widerspricht dem aber klar.

„Wo sollen wir überhaupt so viele Raketen herbekommen, um die S-300 zu modifizieren?“, fragte er laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian mit Blick auf die Möglichkeit. Außerdem warnte er vor einer Vernachlässigung der Luftabwehr: „Wenn wir damit anfangen, die Raketen der S-300 zu modifizieren und sie gegen Bodenziele einsetzen, dann stehen wir mit einem großen Loch im Himmel da.“ Stattdessen müsse man bei Verbündeten um Raketen mit einer größeren Reichweite bitten.

Bachmut aktuell: Weiterhin schwere Schlachten um die Stadt

Erstmeldung vom 10. März: München – In der ostukrainischen Stadt Bachmut dauern die heftigen Gefechte zwischen russischen Angreifern und ukrainischen Verteidigern an. Dabei versucht Russland seit kurzem mit einer schon von Julius Caesar eingesetzten Taktik Erfolg zu erzielen. Die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin kommen aber nur mühsam voran. Gleichzeitig verstärkt wohl auch die Ukraine ihre Positionen um die Stadt.

Bachmut: Ukraine verstärkt wohl Truppenpräsenz

„Der Feind stockt die Truppen im Nordwesten und Südwesten von Artemiwsk auf“, erklärte Andrej Maroschko, ein ehemaliger Oberstleutnant der pro-russischen Miliz aus Luhansk, laut der russischen Staatsagentur Tass. Dabei berief er sich auf russische Geheimdienstinformationen. Ausgehend von der Zahl ihrer Truppen und ihrer Ausrüstung betonte er zudem, ukrainische Truppen in Bachmut könnten „sowohl defensive als auch offensive Operationen“ durchführen.

Geht es nach Denis Puschilin, dem pro-russischen Verwalter der sogenannten „Volksrepublik Donezk“, haben ukrainische Truppen an einem Abschnitt der Front in Bachmut sogar eine Gegenoffensive gestartet. Der Angriff des ukrainischen Militärs sei jedoch gescheitert und russische Truppen würden sich weiter auf dem Vormarsch befinden. Am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte Kiews Verteidigungsminister Oleksii Resnikow bereits unterstrichen, dass man sich auf eine „härtere“ Gegenoffensive vorbereite.

Russische Luftangriffe: Selenskyj fordert noch mehr Sanktionen gegen Putin im Ukraine-Krieg

Während sich im Osten blutige Schlachten entfalten, überzieht die russische Luftwaffe die gesamte Ukraine immer wieder mit Angriffen aus der Luft. Nach den jüngsten Angriffen am Donnerstag (9. März) forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Sanktionen gegen Moskau. Es müsse mehr Druck auf Russland geben, sagte Selenskyj der Deutschen Presse-Agentur zufolge in seiner abendlichen Videobotschaft.

Dabei kritisierte er auch, dass durch einen Raketenschlag das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja erneut zeitweilig vom Stromnetz abgekappt war. „Das ist eine kritische Situation“, warnte er. Russland könne deshalb in der atomaren Sphäre kein verlässlicher Partner mehr sein. „Das bedeutet, je schneller Russlands Nuklearindustrie Ziel von Sanktionen ist, desto sicherer wird die Welt sein. Einem Terrorstaat kann nicht erlaubt werden, Atomanlagen irgendwo in der Welt für Terror zu benutzen“, betonte der Staatschef. (bb/dpa)