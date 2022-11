Ukrainischer Geheimdienstchef heizt Gerüchte über Putins Doppelgänger an

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, behauptet, Russlands Präsident Putin habe drei Doppelgänger und geht sogar noch einen Schritt weiter.

Moskau — Spätestens seit Beginn des Ukraine-Kriegs kursieren viele Gerüchte um Wladimir Putin. Hartnäckig halten sich unter anderem Berichte über den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten. Putin könnte an Krebs oder Parkinson leiden, wird in diversen Berichten vermutet. Ein weiteres interessantes wie auch kurioses Gerücht über den Kreml-Chef kommt nun aus der Ukraine.

Ukrainischer Geheimdienstchef: Putin hat mindestens drei Doppelgänger

Kyrylo Budanow, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, hat in einem Interview behauptet, dass der russische Präsident schon seit längerer Zeit mehre Doppelgänger besitzt. „Wir wissen genau von drei Leuten, die immer wieder auftauchen, aber wie viele es sind, wissen wir nicht“, erklärte Budanow gegenüber der britischen Zeitung Daily Mail. Schon in der Vergangenheit hatte der Geheimdienst beobachtet, dass Putin zu vereinzelten Anlässen von Körpern-Doublen vertreten wurde. Mittlerweile sei das Vorgehen jedoch zur „üblichen Praxis“ geworden.

Alle Doppelgänger hätten sich Budanow zufolge mehreren Operationen unterzogen, um dem Kreml-Chef ähnlicher zu sehen. „Das einzige, was sie verrät, ist ihre Größe“, so der Geheimdienstchef. Auch könnten Unterschieden in Körpersprache, Gestik und anhand der Ohrläppchen ausgemacht werden.

Ukraine-News: Geheimdienst-Chef äußert Theorie — „Die große Frage ist, ob der echte Putin noch existiert?“

Die Putin-Doppelgänger sollen demnach dazu beitragen, einen Kontrollverlust des russischen Präsidenten im Kreml zu vertuschen. Budanow ging bei seinen Behauptungen jedoch noch einen Schritt weiter: „Die große Frage ist, ob der echte Putin noch existiert?“ Wie der Geheimdienstchef erklärte, wundere sich die Regierung in Kiew bereits seit längerem über das Vorgehen der russischen Führung. Die zum Teil desaströse Ausführung der Invasion in die Ukraine passe nicht zum sonst so kalkulierten Kurs Putins.

„Egal wie schlimm Putin in der Vergangenheit war, er war kein Idiot“, gab Budanow zu bedenken. Das aktuelle Vorgehen Russlands entbehre jedoch jeglicher Logik. Offen ließ der Ukrainer es jedoch, ob der Kreml aus gesundheitlichen oder aus machtpolitischen Gründen vermehrt auf Doppelgänger setzten würde. Die Behauptungen Budanows lassen sich aktuell zumindest nicht unabhängig überprüfen und könnten auch Teil der ukrainischen Geheimdienst-Arbeit im Ukraine-Krieg darstellen. Bereits in der Vergangenheit hatte es Gerüchte über mögliche Doppelgänger des russischen Präsidenten gegeben. (fd)