Moskau: Putin setzt Annexion ukrainischer Gebiete in Kraft

Putin setzt die Annexion der ukrainischen Gebiete in Kraft. Die Handlung widersetzt sich dem Völkerrecht. © ITAR-TASS / IMAGO

Die völkerrechtsrechtswidrige Annexion der besetzten ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk ist beendet.

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnete die zuvor von der Staatsduma und dem Föderationsrat beschlossenen Gesetze zur Integration der Regionen in russisches Staatsgebiet und setzte sie somit in Kraft, wie der Kreml am Mittwoch in Moskau der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge mitteilte. Moskau kontrolliert aktuell nur Teile der annektierten Gebiete, aber sie stehen nun offiziell unter dem Schutz der Atommacht.

Putin hatte am Freitag mit den von Moskau eingesetzten Besatzern die international nicht anerkannten Verträge über den Beitritt unterzeichnet. Zusammen mit der bereits 2014 einverleibten Schwarzmeer-Halbinsel Krim kontrolliert Russland damit nun sieben Monate nach Beginn seines Angriffskriegs mehr als 16 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets. Mit der Annexion will sich die Vollversammlung der Vereinten Nationen am kommenden Montag in einer Dringlichkeitssitzung beschäftigen. (dpa)