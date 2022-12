Putin: mögliche Zusammenarbeit mit Indien bei Politik und Wirtschaft

Zusammenarbeit zwischen Russland und Indien © IMAGO/Mikhail Metzel

Wladimir Putin spricht mit dem indischen Premierminister Narendra Modi über eine Zusammenarbeit im politischen und wirtschaftlichen Bereich.

Moskau - Bei dem Gespräch sei es um wechselseitige Investitionen und die strategische Partnerschaft in Bereichen wie Energie, Landwirtschaft, Transport und Logistik gegangen, teilte der Kreml-Pressedienst in Moskau am Freitag mit. Auch der Ukrainekrieg sei angesprochen worden.

«Auf Bitten von Narendra Modi hat Wladimir Putin seine prinzipiellen Einschätzungen der russischen Linie in Richtung Ukraine dargelegt», heißt es in der Mitteilung. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass Modi den in St. Petersburg geborenen Putin nach dessen atomaren Drohungen aus dem Weg gehe. Auf dem Gipfel der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im September hatte Modi Putin aufgefordert, auf den Weg des Friedens zurückzukehren.

Seit dem Jahr 2000 gab es alljährlich ein Gipfeltreffen beider Staatschefs - das Pandemiejahr 2020 ausgenommen. In diesem Jahr hatte Delhi auf ein solches Treffen verzichtet. Moskau hatte zurückgewiesen, dass es Verstimmungen gebe. (dpa)