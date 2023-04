Reise nach Lateinamerika: Lawrow will Zusammenarbeit ausbauen

Russlands Außenminister Sergej Lawrow © IMAGO / ITAR-TASS

Russlands Außenminister Sergej Lawrow wird vor dem Hintergrund von Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine bis Ende April Lateinamerika besuchen. Dort will er antiwestliche Bündnisse schließen.

Moskau – Er plane Besuche in Brasilien, Venezuela, Nicaragua und auf Kuba, schrieb er in einem Artikel für brasilianische und kubanische Medien, den das Außenministerium am Donnerstag in Moskau veröffentlichte. Russland trete für die Stärkung der russisch-lateinamerikanischen Zusammenarbeit auf Grundlage gegenseitiger Unterstützung, Solidarität und Wertschätzung von Interessen ein, hieß es in dem Artikel.

«Wir sind offen für einen Ausbau der Zusammenarbeit auf multilateraler Basis», schrieb der in Moskau geborene Lawrow. In erster Linie habe Moskau die Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten im Blick für den Dialog. Im vergangenen Jahr habe der russische Export von Weizen in die Region um 48,8 Prozent zugenommen. Auch die Lieferungen an Düngemitteln und Erdölprodukten seien gestiegen, teilte er mit.

Russland ist angesichts der Isolierung und Sanktionen durch den Westen im Zuge des Ukraine-Krieges bestrebt, Allianzen in anderen Teilen der Welt zu schmieden. Lawrow selbst weist immer wieder mit Blick auf Russlands Kontakte auf dem afrikanischen Kontinent, in Asien und Indien darauf hin, dass das Land ungeachtet des Konflikts mit der Ukraine immer noch viele Freunde habe. Diese Reise soll dies einmal mehr unterstreichen. (dpa)