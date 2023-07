Chaos in Russlands Militär: Soldaten prügeln sich zu Tode, statt gegen die Ukraine zu kämpfen

Von: Andreas Apetz

Russische Soldaten nach einem Gefangenentausch im Juni 2023. (Archivfoto) © ITAR-TASS/Imago Images

In einer russischen Kaserne kam es zu einer Schlägerei, bei der mindestens ein Soldat getötet wurde. Fachleute sprechen von einer „fehlenden Einheit“ der Armee.

Moskau – Schon seit Monaten liegen die Nerven innerhalb der russischen Armee blank. Immer wieder gibt es Schwierigkeiten in den eignen Reihen und Putins Armee droht zu zerfallen. Die Konflikte gipfelten zuletzt im gescheiterten Putschversuch von Wagner-Chef Prigoschin. Nach außen hin scheint die Lage wieder abzukühlen, doch ein schockierendes Video, das CNN vorliegt, offenbar das wachsende Chaos in der russischen Armee unter Präsident Wladimir Putin.

Das Video zeigt den Beginn einer Schlägerei mit tödlichem Ausgang: Auf einer Wiese prügeln sich zwei Soldaten vor versammelter Mannschaft. Während die beiden Streitenden sich aufeinander stürzen, beginnen die zuschauenden Soldaten langsam das Geschehen einzukesseln. Weiter Soldaten greifen in das Handgemenge ein. Danach bricht das etwa zehn Sekunden lange Video ab.

Aufnahme aus russischer Kaserne zeigt tödliche Schlägerei

Der Kampf fand laut CNN in der Nähe von Moskau im Dorf Kalininets statt. Russischen Medien zufolge standen die Männer kurz vor ihrer Entsendung an die Front im Ukraine-Krieg. Auslöser für die Auseinandersetzung sei ein Vertragssoldat gewesen, der ohne Genehmigung die Kaserne verlassen hatte, um ein nahe gelegenes Geschäft zu besuchen. Als der Soldat zurückkehrte, soll eine Gruppe hochrangiger Militärpolizisten entschieden haben, dass er „gegen das Statut verstoßen“ habe.

Eine Aufklärungseinheit und die Militärpolizei seien anschließend beauftragt worden, den Soldaten zu verprügeln, um an ihm ein Exempel zu statuieren. Darüber berichtete das britische Nachrichtenportal Express. Einige Kollegen hätten daraufhin versucht, den Mann zu verteidigen, was schließlich zu einer Massenschlägerei führte. Medienberichten zufolge seien bei der Auseinandersetzung mehrere Menschen durch Messer verletzt worden. Ein Mann sei infolge einer Verletzung noch am selben Tag im Militärkrankenhaus für tot erklärt worden. Es ist unklar, ob es sich um den Mann handelt, der die Kaserne unerlaubt verlassen hat.

„Fehlende Einheit der Streitkräfte“: Schlechte Stimmung in russischer Armee

Der tödliche Vorfall ereignete sich wenige Tage, der Entlassung des russischen Generals Ivan Popow. Dieser hatte die russischen Streitkräfte im Süden der Ukraine befehligt und wurde Mitte Juli, nach Streitigkeiten mit dem Oberbefehlshaber Waleri Gerassimow, von seinem Dienst entbunden. Zuvor hatte Popw bereits mehrfach öffentlich auf die Missstände an den Fronten im Ukraine-Krieg hingewiesen.

In einer Sprachnachricht, die nach Popows Entlassung auf Telegram kursierte, deutete der General starken Spannungen innerhalb der Armee an. Insbesondere bei den Mannschaftssoldaten sei die Stimmung aufgrund vieler militärischer Entscheidungen von oben die Stimmung schlecht. „Die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte konnten unsere Front nicht durchbrechen, aber unser Oberbefehlshaber fiel uns in den Rücken und enthauptete die Armee im schwierigsten und intensivsten Moment brutal“, sagte Popow auf Telegram. Die Authentizität der Nachricht konnte nicht unabhängig überprüft werden. Unklar war zunächst auch, wann sie aufgenommen wurde.

Wladimir Rogow, Russlands offizieller Vertreter in Saporischschja und bekannter Kriegsblogger, schrieb auf seinem Telegram-Kanal, Popow genieße „enorme Unterstützung“ unter den Soldaten, er sei ein „einfacher und verständlicher ehrlicher General“, dessen Botschaft die Kämpfer an der Front demoralisiert habe. Und er kritisiert: „Der Konflikt zwischen Popow und Gerassimow zeigt vor allem eines: die fehlende Einheit der Streitkräfte der Russischen Föderation.“ Laut Express ist der Vorfall der russischen Militärstaatsanwaltschaft gemeldet worden. Das russische Verteidigungsministerium habe sich noch nicht zu den Aufnahmen geäußert. (aa)