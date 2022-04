Putin-Flaggschiff „Moskwa“: Soldaten-Vater wirft Kreml „zynische Lüge“ vor

Von: Franziska Schwarz

Die inzwischen untergegangene „Moskwa“ auf einem Archivbild von 2015 © Zhang Jiye/XinHua/dpa

Hat der Untergang des Flaggschiffs „Moskwa“ für Russlands Präsident Putin ein Nachspiel? Eltern mutmaßlich gestorbener Matrosen sind aufgebracht.

München - Die „Moskwa“ ist gesunken, am 14. April im Schwarzen Meer. Ein Raketenkreuzer, ein russisches Prestige-Objekt. Besonders im eskalierten Ukraine-Konflikt ist ihr Untergang von symbolischer Bedeutung. Die Ursache? Die Seite von Wladimir Putin spricht von einem Brand an Bord, zu dem erschwerend dann noch ein Sturm kam, die Seite von Wolodymyr Selenskjy von ukrainischem Beschuss.

Den Eltern von mutmaßlich an Bord ums Leben gekommenen Soldaten nützt dieses verbale Scharmützel gar nichts – bei den Angehörigen der Schiffsbesatzung wächst offenbar Wut und Verzweiflung. Der britische Guardian hat mit einigen von ihnen gesprochen. „Er war erst 19 Jahre alt und Wehrpflichtiger“, sagte eine Mutter der Zeitung am Telefon. Das Verteidigungsministerium in Moskau habe ihr nach dem Sinken der „Moskwa“ mitgeteilt, dass ihr Sohn tot sei. Mehr nicht. „Nicht einmal, wann seine Beerdigung ist“.

„Moskwa“-Unglück im Ukraine-Krieg: „Eine zynische Lüge“

US-Angaben zufolge waren bis zu 500 Besatzungsmitglieder an Bord. Aus Moskau hieß es, die Besatzung sei evakuiert worden, bevor das Boot sank. „Eine grausame und zynische Lüge“, schrieb Dmitry Shkrebets dazu dem Guardian. Sein Sohn war Koch auf der „Moskwa“. „Nun wird ein Rekrut, der nicht für den aktiven Kampf vorgesehen war, vermisst“, beklagt er das Verschwinden seines Sohnes. „Wie kann man mitten auf hoher See verloren gehen?!!!”, zitiert das Blatt Shkrebets.

Der „Moskwa“-Vorfall wird für Putin noch unangenehme Nachforschungen dazu nach sich ziehen, wie seine Regierung mit Rekruten umgeht, glauben die Guardian-Autoren.

Ukraine-Krieg: US-Schiffsexperte analysiert „Moskwa“-Bilder

Eine Sprecherin der südukrainischen Kräfte, Natalja Humenjuk, mutmaßt unterdessen, russische Rettungsboote seien wegen eines Sturms nicht richtig an die brennende „Moskwa“ herangekommen und hätten die Matrosen nicht retten können. Dazu merkte schon der Wetterexperte Jörg Kachelmann an, dass es zu der Zeit überhaupt keinen Sturm gegeben habe, wie dem Spiegel auffiel.

Das Magazin macht aktuell außerdem auf den US-Schifffahrtsexperten John Konrad aufmerksam. Er hat mutmaßlich kurz vor ihrem Untergang aufgenommene Fotos der „Moskwa“ analysiert und ist sich sicher: Das Gefährt war schon da in einem miserablen Zustand. Im Folgenden Konrads Thread:

Putins Kriegsschiff „Moskwa“: Kapitän verließ den Raketenkreuzer mutmaßlich

Konrad versieht seine Ferndiagnose mit dem Hinweis, dass es sich eben um nicht mehr als eine fehleranfällige Ferndiagnose handele. Er geht anhand der Bilder davon aus, dass es tatsächlich einen Brand auf der „Moskwa“ gab - und vermutet, dass der Kapitän das Schiff früh verließ.

Das muss kein Widerspruch zur Darstellung Kiews sein. Die ukrainische Seite verkündete, die „Moskwa“ sei von zwei Neptun-Raketen getroffen worden. Alle Angaben ließen sich - wie so oft im Ukraine-Konflikt - nicht unabhängig prüfen. (frs)