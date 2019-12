Motorrad-Hammer: Fahren mit Auto-Führerschein künftig erlaubt

Fahrzeuge mit ABS sind natürlich von Vorteil. Was für einen Motorradfahrer ohne praktische Erfahrung ein Vorteil wäre, ist ein Fahrerlehrgang, der von Profis geleitet wird! Dafür gibt es auch speziell aufgebaute Motorräder, die zur Verfü- gung gestellt werden. Nachdem man damit rechnen kann, daß eine 125er meistens nicht lange reicht und das Interesse nach einem "richtigen" Motorrad geweckt wird, sollte man sich im Interesse der eigenen Sicherheit so einen Kurs gönnen, bevor man Kohle für sinnloses Zubehör oder Tuningteile ausgibt!

Ahja, also entweder sind die Deutschen dann zu blöd dafür, oder deine Aussage stimmt einfach nicht. Ich hab für Motorrad 12 Stunden Grundkurs gehabt, in der Gruppe, der Prüfer fuhr als Sozius mit. So wie bei allen in der Schweiz. Funktioniert und die Unfallzahlen sind niedrig.